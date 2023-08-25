Захарян за 19 минут против «Лас-Пальмас»: 8 касаний, точность передач – 40%, лучшая оценка среди вышедших у «Сосьедада» на замену
Арсен Захарян не отметился результативными действиями в дебютной игре в Испании.
Полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на поле на 75-й минуте матча против «Лас-Пальмас» (0:0), к которому были добавлены 3 минуты.
За отведенное ему время россиянин 8 раз коснулся мяча. Из пяти сделанных им передач точными были две, также 20-летний футболист выиграл все два верховых единоборства защитного характера.
Захарян ни разу не пробил по воротам и не предпринял ни одной попытки обвести соперника.
Его выступление WhoScored оценил на 6,3 – это самый высокий балл среди вышедших на замену футболистов «Сосьедада».
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а если Захарян справится с давлением и будет уверенней - он не станет звездой?