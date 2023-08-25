Захарян за 19 минут против «Лас-Пальмас»: 8 касаний, точность передач – 40%, лучшая оценка среди вышедших у «Сосьедада» на замену

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лас-Пальмас Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян не отметился результативными действиями в дебютной игре в Испании.

Полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на поле на 75-й минуте матча против «Лас-Пальмас» (0:0), к которому были добавлены 3 минуты.

За отведенное ему время россиянин 8 раз коснулся мяча. Из пяти сделанных им передач точными были две, также 20-летний футболист выиграл все два верховых единоборства защитного характера.

Захарян ни разу не пробил по воротам и не предпринял ни одной попытки обвести соперника.

Его выступление WhoScored оценил на 6,3 – это самый высокий балл среди вышедших на замену футболистов «Сосьедада».

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41 комментарий

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ALMANAC
Знаменитая кокоринская статка подъехала😩
+98
-3
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Типичный Работяга
Ничего нового, обычный скучный матч Примеры
+40
-3
+37
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Матвей Суицидин
надо признать, что Захарян точно сыграл не хуже партнеров по команде.
+35
-3
+32
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Mark Safa
Ответ Анри Карлайл
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Звездой тиктока? Может быть
+33
-4
+29
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Антон Фалафель
Ла Лига самый вялый и сварочный чемпионат из топ4.
+26
-3
+23
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ZONE85
Учитывая, что в концовке Сосьедад решил сыграть в трусливый футбол, то нормально вполне для дебюта
+17
0
+17
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s_kapa
Нормально вышел, бегал, открывался
+9
0
+9
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Pavlyushavin
Ответ Типичный Работяга
Ничего нового, обычный скучный матч Примеры
Самый скучный чемп топ-5, факт
+5
-1
+4
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Blaumerc
Ответ Анри Карлайл
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сравнил...
а если Захарян справится с давлением и будет уверенней - он не станет звездой?
+4
0
+4
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St Fo
Ему бы уверенности побольше и все норм будет , по началу было видно что нервничает , когда первым же касанием в соперника шмальнул )
+2
0
+2
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PIT-BUL
Ответ TiNO
Показалось, что пока немного физики не хватает. К тому же у Лас-Пальмаса в обороне амбалы такие... Ну норм, игры не испортил, как говорится.
пока?))) а ты думаешь через 2 недели его раздует как Халка?)))
+3
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Б81
Давно не смотрел ла-лигу.Печальное зрелище.Думаю , что при доверии тренера все хорошо будет у Захи.
+3
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Jan Paskel
Ответ Анри Карлайл
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если отбросить весь юмор, иронию, сатиру итд - мудрик просто никогда не станет звездой. Разве что на... сдержусь, сдержусь
+2
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Three Days Grace
На таком огороде даже техничные игроки брусками кажутся
+4
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Krylya
Дайте парню спокойно поиграть и втянуться, уже бред начинается…
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Типичный Работяга
Ответ Pavlyushavin
Самый скучный чемп топ-5, факт
Согласен
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Mark Safa
Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален модератором
Желчью? Я всего лишь пожелал парню удачи 🤣
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DonaldBrashear 2.0
Ответ IgroMan18
Ты шутишь? Посмотри какие места занимал реал в последние 4 сезона.
и что? это когда меняет, что они начали тянуть время 80+ минуте в игре с новичком Ла Лиги сегодня? именно сегодня, а не последние 4 сезона
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Анри Карлайл
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уже как полгода справляется….
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Анри Карлайл
Ответ Mark Safa
Звездой тиктока? Может быть
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SaH4r.
Ответ Анри Карлайл
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надеюсь ты шутишь😂
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Max Zhomkov
Ответ Three Days Grace
На таком огороде даже техничные игроки брусками кажутся
поляна огород? если да, то странно для Испании как то
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Hurrep
Ответ 97 недостаточно
Комментарий удален пользователем
ага, это он еще против P+ и G не играл
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Саша Пушкин
Ответ ALMANAC
Знаменитая кокоринская статка подъехала😩
Можно считать, что половину трансферной цены уже отбили.
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Evangelion
Ответ Али Хасмамедов
Последний эпизод в игре захаряну дали на ход и он после 15 минут игрs не смог оббежать чувака который весь матч пахал. Это не в укор Арсену, а скорее показывает уровень/разницу между физической подготовкой. Захарян топ по всем меркам в России против правого защитника лас пальмаса прости господи
Этот правый защитник принадлежит Барселоне и находится в аренде. И пашет он весь матч, чтобы доказать свою ценность для Барселоны, прежде всего. Это нормально - уровень конкуренции в Ла Лиги многократно выше, это и есть условия, которые стимулируют рост. Я бы удивился обратному. Ровно поэтому Арсен вовремя сделал правильный выбор - у него будут условия для развития.
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