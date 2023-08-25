Ротенберг о тренере «Сибири» Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ»

Теги Сибирь СКА Дэвид Немировски КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг резко высказался о тренере «Сибири» Дэвиде Немировски.

Главный тренер СКА раскритиковал манеру игры соперника и тренера сибирской команды после матча на турнире имени Пучкова.

Ротенберг был удален в игре с «Сибирью» после того, как отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

«Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер... Ну не знаю, где-то он, наверное, в пивной лиге в Канаде работал.

Не знаю, по каким правилам хоккея он вообще собирается дальше здесь работать, в КХЛ. Но это уже другой вопрос, пусть решения принимают люди, которые за это отвечают, а мы будем дальше работать», – заявил Ротенберг на пресс-конференции.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

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22 комментария

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Vasyamarch91
Роман, в пивной лиге Канады для вас нашлось бы место водоноса, не более
+75
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Machine Head
Немировски тренер будет рвать тебя , а ты плач и прыгай на бортик .
+55
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Водяра
Пивной тренер нагнул великого тренера Всея Руси.)
+39
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Александр Митраков
Какое быдлячество
+24
-1
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serious fan
Ну заплачь, заплачь.
+15
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Orehovski Milanist
Смешно когда человек который ровным счетом ничего не сделал чтоб быть тренером такое заявляет…
Просто родился в семье богатой и игрушечных солдатиков заменили на игрушки подороже.
Любишь хоккей сыночка?
Вот тебе клуб
Хочешь в сборной что то решать?
Вот тебе сборная
Позор для такой некогда великой хоккейной сборной.
+14
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Руслан Зимаков
Куда уж там какой то пивной лиге, до просмотра 800 матчей ☝️
А если серьёзно, то пристыдился бы подобное говорить, с каждым разом всё сильнее подтверждает репутацию "идиота"
+14
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Кирилл Дубасов
Ответ Machine Head
Немировски тренер будет рвать тебя , а ты плач и прыгай на бортик .
аминь! 😆 надеюсь в регулярке так и будет. достал уже ныть этот Йозе Марино
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Розе Ротенбергино
Немировски уже заработал себе имя в КХЛ своим трудом, а у Романа пока яркие костюмы и оскорбительные высказывания
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OlegLawyer
Спесь и ксенофобия это мы
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J-12
смешной тип этот Ротенберг
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m.scaline
ну, в него, хотя бы, есть опыт в пивной лиге
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Санитар-волк
Ну не везде царь дозволяет тренером быть ... кулику с кочки
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Tony Lee
Обидели Йозе Марино...
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Pertinax Gandi
Йозе Марино разбушевался!
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rabbitd12345
Он на столько глуп, что даже не понимает на сколько абсурдно такие слова звучат из его уст. Клоун, который даже пивной лигой похвастаться не может.
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Jeff Lebowski
Это дерби: канадский против финского.
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Заборостроитель
А это тот самый форвард из питерского аутсайдера пивной суперлиги?🤣
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Артемий Полозов
Не думаю, что это было тренерское задание от Немировски, скорее Морозов так показал свою "нужность" команде. Ротенберга сейчас захлёстывает эмоции, но это понятно. Такая грязь и в важных матчах неоправданна, а тем более в товарняках
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Web_kz
Йозе пора бы уже понять, что такими выходками авторитет себе не поднимешь. Но он этого никогда не поймет, потому что никогда не играл на профессиональном уровне в хоккей.
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Atsuktuvas
Пив-пив, ой-ой-ой -
Начинает Ромчик вой...
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al
пора бы из Романа дер...мо повыбивать, а то возомнил...
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