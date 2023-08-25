Ротенберг о тренере «Сибири» Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ»

Роман Ротенберг резко высказался о тренере «Сибири» Дэвиде Немировски.

Главный тренер раскритиковал манеру игры соперника и тренера сибирской команды после матча на турнире имени .

Ротенберг был удален в игре с «Сибирью» после того, как отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

«Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер... Ну не знаю, где-то он, наверное, в пивной лиге в Канаде работал.

Не знаю, по каким правилам хоккея он вообще собирается дальше здесь работать, в . Но это уже другой вопрос, пусть решения принимают люди, которые за это отвечают, а мы будем дальше работать», – заявил на пресс-конференции.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова