Шерика Джексон победила на ЧМ со вторым в истории результатом на 200-метровке. Быстрее бежала только Гриффит-Джойнер

Ямайская бегунья Шерика Джексон показала второй результат в истории на 200 м.

На чемпионате мира в Будапеште Джексон победила с результатом 21,41 секунды.

Это лучшее время за 35 лет. Мировой рекорд (21,34) с 1988 года принадлежит американке .

Предыдущий второй результат в истории на этой дистанции также был показан Джексон (21,45).

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