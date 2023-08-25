Шерика Джексон победила на ЧМ со вторым в истории результатом на 200-метровке. Быстрее бежала только Гриффит-Джойнер

Теги Бег рекорды сборная Ямайки жен Флоренс Гриффит-Джойнер Шерика Джексон Легкая атлетика

Ямайская бегунья Шерика Джексон показала второй результат в истории на 200 м.

На чемпионате мира в Будапеште Джексон победила с результатом 21,41 секунды. 

Это лучшее время за 35 лет. Мировой рекорд (21,34) с 1988 года принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер

Предыдущий второй результат в истории на этой дистанции также был показан Джексон (21,45). 

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2 комментария

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bel01
Ну очень близко.
Причём бежала как-то зажато.
Думаю, ей по силам совершить то, что 35 лет считалось невозможным.
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Butkin
удивительный результат!
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