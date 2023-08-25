Шерика Джексон победила на ЧМ со вторым в истории результатом на 200-метровке. Быстрее бежала только Гриффит-Джойнер
Ямайская бегунья Шерика Джексон показала второй результат в истории на 200 м.
На чемпионате мира в Будапеште Джексон победила с результатом 21,41 секунды.
Это лучшее время за 35 лет. Мировой рекорд (21,34) с 1988 года принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер.
Предыдущий второй результат в истории на этой дистанции также был показан Джексон (21,45).
На 100-метровке пал олимпийский рекорд: держался 33 года, установила американка с ногтями по 15 см – ее подозревали в обмане
Причём бежала как-то зажато.
Думаю, ей по силам совершить то, что 35 лет считалось невозможным.