Форвард ЦСКА Каменев: «Хоккей – спорт номер 1 в России. А по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Нужно исправлять это»
Владислав Каменев назвал хоккей видом спорта номер 1 в России.
Форвард сделал дубль в матче с «Динамо» (3:2) на Кубке мэра Москвы.
– Говорили, что выйдете к нам, если забьете 2 гола. Так не хотелось к нам идти?
– Да нет, я всегда за поговорить про наш спорт. «Матч ТВ» смотрю. А то по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Все это замечают. Нужно исправлять это, что-то с этим делать, что-то придумывать. Потому что я считаю, что хоккей – вид спорта номер 1 в России.
– Больше 8 000 зрителей, что скажете?
– Очень круто. Спасибо организаторам, что собрали почти полный стадион. Понятное дело, будние дни, все приехали после работы. Болельщикам спасибо с обеих сторон. я думаю, дальше будет так же, – сказал Каменев.
Нестеров поставил хоккей выше футбола в России: «Просто посмотрите, кто что выигрывал. У наших футболистов уровень ниже, чем у лучших игроков планеты»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Очередной хоккеист не понимает, что демократичный футбол, в который можно играть в любое время года, а летом хоть босиком, всегда будет популярнее хоккея, для которого как минимум нужна зима, коньки и клюшка. А если отдать ребенка в секцию, или для себя играть, то на амуниции разориться можно. Поэтому люди во что сами играют, то и смотрят по ТВ.
Вторая – это турниры. В хоккее есть что-нибудь вроде Лиги Чемпионов? А турниры сборных? Чемпионат Мира по хоккею всерьёз уже никто не вопринимает, сильнейшие сборные играют 3-ми составами. Местные чемионаты, кроме НХЛ, кому-нибудь интересны? Лично я даже КХЛ начинаю смотреть только с плей-офф.
Ну и из второй вытекает третья причина. Сама индустрия футбола гораздо привлекательней хоккейной и более раскручена, в том числе в России.
Футбол был и остаётся спортом номер 1. И в мире, и в России