Форвард ЦСКА Каменев: «Хоккей – спорт номер 1 в России. А по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Нужно исправлять это»

Владислав Каменев назвал хоккей видом спорта номер 1 в России.

Форвард сделал дубль в матче с «Динамо» (3:2) на Кубке мэра .

– Говорили, что выйдете к нам, если забьете 2 гола. Так не хотелось к нам идти?

– Да нет, я всегда за поговорить про наш спорт. « » смотрю. А то по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Все это замечают. Нужно исправлять это, что-то с этим делать, что-то придумывать. Потому что я считаю, что хоккей – вид спорта номер 1 в России.

– Больше 8 000 зрителей, что скажете?

– Очень круто. Спасибо организаторам, что собрали почти полный стадион. Понятное дело, будние дни, все приехали после работы. Болельщикам спасибо с обеих сторон. я думаю, дальше будет так же, – сказал Каменев.

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