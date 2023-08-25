Форвард ЦСКА Каменев: «Хоккей – спорт номер 1 в России. А по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Нужно исправлять это»

Теги ЦСКА болельщики премьер-лига Россия телевидение Кубок мэра Москвы КХЛ Владислав Каменев Матч ТВ Хоккей

Владислав Каменев назвал хоккей видом спорта номер 1 в России.

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– Говорили, что выйдете к нам, если забьете 2 гола. Так не хотелось к нам идти?

– Да нет, я всегда за поговорить про наш спорт. «Матч ТВ» смотрю. А то по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Все это замечают. Нужно исправлять это, что-то с этим делать, что-то придумывать. Потому что я считаю, что хоккей – вид спорта номер 1 в России.

– Больше 8 000 зрителей, что скажете?

– Очень круто. Спасибо организаторам, что собрали почти полный стадион. Понятное дело, будние дни, все приехали после работы. Болельщикам спасибо с обеих сторон. я думаю, дальше будет так же, – сказал Каменев. 

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45 комментариев

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Tun
Хоккей даже объединившись с фигуркой, шорт-треком и остальными коньковыми, будет далеко позади ногомяча
+104
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+104
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Aleksey Yashin
"Потому что я считаю, что хоккей – вид спорта номер 1 в России"

Очередной хоккеист не понимает, что демократичный футбол, в который можно играть в любое время года, а летом хоть босиком, всегда будет популярнее хоккея, для которого как минимум нужна зима, коньки и клюшка. А если отдать ребенка в секцию, или для себя играть, то на амуниции разориться можно. Поэтому люди во что сами играют, то и смотрят по ТВ.
+72
0
+72
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Дмитрий Никифоров
"Матч ТВ" это наверное первый антифутбольный канал в стране, как можно по федеральному каналу показывать один матч в туре?
+58
-2
+56
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26
что мешает переключиться на специализированный КХЛ ТВ
+44
-2
+42
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Tiestorzn17
Ответ Tun
Хоккей даже объединившись с фигуркой, шорт-треком и остальными коньковыми, будет далеко позади ногомяча
И даже керлинг этих клюшечников не спасет!
+22
-2
+20
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savik-A.M.
Ответ Aleksey Yashin
"Потому что я считаю, что хоккей – вид спорта номер 1 в России" Очередной хоккеист не понимает, что демократичный футбол, в который можно играть в любое время года, а летом хоть босиком, всегда будет популярнее хоккея, для которого как минимум нужна зима, коньки и клюшка. А если отдать ребенка в секцию, или для себя играть, то на амуниции разориться можно. Поэтому люди во что сами играют, то и смотрят по ТВ.
как то моя тетя хотела отдать моего племянника в хоккей , узнала цену на экипировку и сказала мне " ну н...... , пусть идёт в плавание , плавки куплю и все )))
+19
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+19
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savik-A.M.
Ответ 26
что мешает переключиться на специализированный КХЛ ТВ
батарейки в пульте сдохли )
+18
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ЦСКА1960
8000 зрителей на футболе, кстати, считается провалом. А на хоккее ого-го.
+17
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+14
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Стахович
Хоккеисты и фигуристки живут в своём мире
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Лимит Лимитович
Смотреть рос хоккей - полная скукота, футбол, кстати, тоже
+17
-4
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Мельников Михаил
Футбол на Матч-ТВ? Да там мордобоя больше, по-моему.
+11
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Мерген Морозов
у нас на юге ни одной хоккейной команды. мне кажется поэтому хоккей мало кто смотрит. только большие турниры. зимой снега практически не бывает. так что в хоккей детишки и взрослые не играют как в других регионах. поэтому он не так популярен. а футбол везде и все в него играют и все го любят. как то так
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svaz
я не знаю, ходить и смотреть на ска под управлением йозе марино, могут только мазахисты.
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theDoctor
Ответ Den_94
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Так хоккей объективно фуфел, без обид. В него играют в шести странах, конкуренция никакущая. Очень нишевый спорт. По красоте и зрелищности эпично уступает футболу. Ну и конечно - шайбу не видно.
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melowchi
Скажите ему, что специфика трансляций зависит от показателей по аудитории. Что больше люди включают, то активней им и предлагают
+4
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Макс Отицкий
Ответ ЦСКА1960
8000 зрителей на футболе, кстати, считается провалом. А на хоккее ого-го.
В России с недавних пор 8000 на футболе - это вполне нормальная посещаемость
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Игорь М.
Ответ Den_94
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футбол и есть дорогой коньяк, за который готовы биться все кому не лень. Он красивее, изящнее, соревновательнее, чем все остальные виды спорта.
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Shadow1882
Тут можно написать много слов, но их будет недостаточно, чтобы выразить всю степень кукожа от его высказывания
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Enchanter WIZZARD
Хоккей в России популярен на Урале и Сибири, плюс Казань и Уфа. Москва чисто футбольный город (несмотря на несколько хоккейных клубов), в Питере тот же СКА не имеет и 30% популярности Зенита. Юг России тоже чисто футбольный
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Bartez1986
где там много футбола на Матч ТП? он программу передач смотрел?
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Do Cent
Хоккей превратили в фигурное катание вводом поправок к правилам. А уж назначение на пост главного тренера сборной Сынка это вообще насмешка над российским хоккеем. Не смотрю и не собираюсь.
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ЖУЛИК
Жалко парня расстраивать по хоккей наверное даже не номер 2. А футбол Дале далеко впереди других видов спорта
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Georgii Neverov
Хоккей сейчас стал ни сколь не интересен, предпочитаю смотреть футбол...
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S. A.
В футбол можно играть в любое время года, даже зимой. В хоккей ты летом не поиграешь. Это первая причина, почему футбол популярнее хоккея.

Вторая – это турниры. В хоккее есть что-нибудь вроде Лиги Чемпионов? А турниры сборных? Чемпионат Мира по хоккею всерьёз уже никто не вопринимает, сильнейшие сборные играют 3-ми составами. Местные чемионаты, кроме НХЛ, кому-нибудь интересны? Лично я даже КХЛ начинаю смотреть только с плей-офф.

Ну и из второй вытекает третья причина. Сама индустрия футбола гораздо привлекательней хоккейной и более раскручена, в том числе в России.

Футбол был и остаётся спортом номер 1. И в мире, и в России
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Recreated
Это Каменев так считает, ну пусть так думает, хотя всем всё ясно, как белый день, что футбол всегда будет на первом месте!
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