Гол в ворота «Реала» отменен после ВАР. Судья увидел фол на Кепе форварда «Сельты» Ларсена

Судья с ВАР отменил гол в ворота «Реала» в начале матча с «Сельтой».

« » в гостях играет с клубом из Виго в 3-м туре .

На 3-й минуте матча « » открыла счет. навесил во вратарскую с углового. Кепа Аррисабалага, дебютировавший за «сливочных», сыграл кулаком и вынес мяч из штрафной. Фран Бельтран пробил из-за пределов штрафной в касание, и мяч, пролетев мимо , оказался в сетке ворот.

Главный судья матча Исидро Диас де Мера засчитал гол, однако после подсказки видеоассистента отправился к монитору.

На повторе арбитр усмотрел нарушение правил форварда Йоргена Ларсена на вратаре «Реала», когда тот выносил мяч кулаком. Гол был отменен.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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