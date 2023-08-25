Гол в ворота «Реала» отменен после ВАР. Судья увидел фол на Кепе форварда «Сельты» Ларсена
Судья с ВАР отменил гол в ворота «Реала» в начале матча с «Сельтой».
«Мадрид» в гостях играет с клубом из Виго в 3-м туре Ла Лиги.
На 3-й минуте матча «Сельта» открыла счет. Яго Аспас навесил во вратарскую с углового. Кепа Аррисабалага, дебютировавший за «сливочных», сыграл кулаком и вынес мяч из штрафной. Фран Бельтран пробил из-за пределов штрафной в касание, и мяч, пролетев мимо Антонио Рюдигера, оказался в сетке ворот.
Главный судья матча Исидро Диас де Мера засчитал гол, однако после подсказки видеоассистента отправился к монитору.
На повторе арбитр усмотрел нарушение правил форварда Йоргена Ларсена на вратаре «Реала», когда тот выносил мяч кулаком. Гол был отменен.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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Самое невероятное подобное "нарушение" за атаку на вратаря я видел в АПЛ, в матче Челси - Арсенал. Дело давно было(лет десять тому назад).
После подачи в штрафную, Аршавин в толкучке забивает гол Петру Чеху. Гол отменяют, решительно фиксируя атаку на вратаря. Тут же показывают повтор на котором видно, что Аршавин даже близко не касается воротчика, а того в борьбе толкает во вратарской площадке партнёр по команде защитник Бранислав Иванович.
Но судья непреклонен и оставляет всё как есть -- гол не защитан.
ВАР тогда ещё не было.
В тот период времени Арсенал был лидером-терпилой по подобным странным, издевательским, нелепым, идиотским, приписываемым им нарушений правил, которых в реальности не было.