Гол в ворота «Реала» отменен после ВАР. Судья увидел фол на Кепе форварда «Сельты» Ларсена

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига судьи Антонио Рюдигер Кепа Аррисабалага Яго Аспас видеоповторы Исидро Диас де Мера Фран Бельтран Йорген Ларсен Футбол

Судья с ВАР отменил гол в ворота «Реала» в начале матча с «Сельтой».

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На 3-й минуте матча «Сельта» открыла счет. Яго Аспас навесил во вратарскую с углового. Кепа Аррисабалага, дебютировавший за «сливочных», сыграл кулаком и вынес мяч из штрафной. Фран Бельтран пробил из-за пределов штрафной в касание, и мяч, пролетев мимо Антонио Рюдигера, оказался в сетке ворот.

Главный судья матча Исидро Диас де Мера засчитал гол, однако после подсказки видеоассистента отправился к монитору.

На повторе арбитр усмотрел нарушение правил форварда Йоргена Ларсена на вратаре «Реала», когда тот выносил мяч кулаком. Гол был отменен.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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29 комментариев

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Sardorbek Mamazhanov
Ответ JENNINGS
Чисто отменённый гол из-за нарушений правил на вратаре - всё верно, без вопросов!👍
Спортс всего-то хотел подтверждения от экспертов. Работаем дальше.
+47
-8
+39
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JENNINGS
Чисто отменённый гол из-за нарушений правил на вратаре - всё верно, без вопросов!👍
+53
-26
+27
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JENNINGS
Ответ arspurs9
Это серьезно заслуживает отдельной новости?)
Срач сам себя не устроит)
+24
-8
+16
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Granero-24
Пересу надо кого-то купить в нападении срочно! Тревожный звонок от Вини.
+5
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Aleksandr Dubovik
Ответ SpoSuShi
Королевский клуб и тянут как обычно по королевски.
А вот и заговоры подтянулись
+8
-5
+3
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arspurs9
Это серьезно заслуживает отдельной новости?)
+10
-9
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Hurrep
Ответ Gelious
Хорошо, что во вратарской. Иначе бы не засчитали фол.
да, ведь вне вратарской вратаря можно за майку вниз тащить
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Gelious
Ответ Hurrep
да, ведь вне вратарской вратаря можно за майку вниз тащить
Вне вратарской просто очень слабо реагируют на подобные нарушения. За майку тянут постоянно. Но, как вы понимаете, не постоянно свистят
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H23
Ответ Gelious
Хорошо, что во вратарской. Иначе бы не засчитали фол.
Вы судей плохо знаете и их умение трактовать эпизод так, как им необходимо...
Самое невероятное подобное "нарушение" за атаку на вратаря я видел в АПЛ, в матче Челси - Арсенал. Дело давно было(лет десять тому назад).
После подачи в штрафную, Аршавин в толкучке забивает гол Петру Чеху. Гол отменяют, решительно фиксируя атаку на вратаря. Тут же показывают повтор на котором видно, что Аршавин даже близко не касается воротчика, а того в борьбе толкает во вратарской площадке партнёр по команде защитник Бранислав Иванович.
Но судья непреклонен и оставляет всё как есть -- гол не защитан.
ВАР тогда ещё не было.
В тот период времени Арсенал был лидером-терпилой по подобным странным, издевательским, нелепым, идиотским, приписываемым им нарушений правил, которых в реальности не было.
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Xabi Alonso78
Ответ SpoSuShi
Королевский клуб и тянут как обычно по королевски.
Да как они посмели отменить гол за вытянутую футболку вратаря во вратарской
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