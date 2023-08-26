Беллингем забил во всех трех матчах за «Реал». У хавбека 4 гола и ассист после трансфера за 103+31 млн евро

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига Хоселу Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил за «Реал» в третьем матче подряд.

Полузащитник головой отправил мяч в сетку ворот «Сельты» (1:0, второй тайм) на 81-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги. Голевая передача на счету форварда Хоселу.

Беллингем после трансфера из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро забивает в каждой игре. Ранее он отметился дублем в матче против «Альмерии» (3:1) и голом «Атлетику» (2:0). Также на его счету один результативный пас.

Подробно со статистикой 20-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

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98 комментариев

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ZA.RMA
Феноменальный игрок✨
+81
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+78
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pit4er
Мбаппе не перейдет, чтобы не быть в тени Джуда
+55
-4
+51
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Блуждающий странник
Вот это я понимаю "угадали" с трансфером. Ливерпуль сейчас чувствуют себя идиотами сто процентов, упустили момент. Человек буквально может всё на футбольном поле. Своей игрой уже принес минимум 5 очков. Если без травм, то растет будущий доминатор и обладатель золотого мяча, а не эти ваше Мбаппе и Холанды
+49
-7
+42
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Биллибоб
За 3 матча догнал Гави по общему количеству голов в Ла Лиге)
+36
-1
+35
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Moscwow
Ответ Nike of FW
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Вот так бывает, 20 лет платишь Негрейре, а потом долг миллиард
+26
-3
+23
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udiekemen
Ответ ZA.RMA
Феноменальный игрок✨
Щас Барсуки так старательно минусят))
Как никак трансфер года)
+27
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Денис Францев
Я смотрю футбол больше 20 лет, я никогда не видел настолько осознанного игрока в 20 лет, он будто умеет и понимает в футболе вообще все, качать гения
+21
-1
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Мадридито
Уже примерно столько голов забыл,сколько Азар за 4 сезона.
+18
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Игорь Шишов
Так и про Винисиуса скоро забудут😂
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ALMANAC
Как будто дядьку около 30-ти лет подписали)
Так читает игру, так уверенно и спокойно, возможно с травмой еще играет
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Спартак сила
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DonaldBrashear 2.0
вот это тащит парень, просто красавчик. именно так и должны играть с первых же игр футболисты, которые стоят 100+ миллионов, а не Мудрики всякие или Азары
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Real_v_dushe
Джуд хорош в отборе, Джуд хорош в контроле мяча, Джуд хорош в пасе, Джуд хорош в завершении - невероятный игрок, супертрансфер
+8
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зак
Ответ Денис Францев
Я смотрю футбол больше 20 лет, я никогда не видел настолько осознанного игрока в 20 лет, он будто умеет и понимает в футболе вообще все, качать гения
я вот тоже смотрю футбол 20 лет, согласен, но такого дриблера как Винисиус я еще не видел, по факту уникальный игрок на такой скорости контролировать мяч, да праймовый Роналду и Неймар не могли, он просто уничтожает защитников на своей позиции..
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Максим Семин
Уже сделал больше Азара
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Блуждающий странник
Ответ Buharoid
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Да. Нужно смотреть игру. То, что делает Беллингем недостижимо для любого другого игрока на данный момент. То, что делает Холанд в нынешнем Ман Сити будет делать любой добротный форвард
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VuNePonimaete
Ответ Биллибоб
За 3 матча догнал Гави по общему количеству голов в Ла Лиге)
а Голден боя получит в очередной раз середняк из Барсы)
+4
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Дороф
Ответ Nike of FW
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Дурацкий комментарий от барсоглора есть. Вот теперь матч закончился.
+4
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ts_vlad
Ответ Блуждающий странник
Вот это я понимаю "угадали" с трансфером. Ливерпуль сейчас чувствуют себя идиотами сто процентов, упустили момент. Человек буквально может всё на футбольном поле. Своей игрой уже принес минимум 5 очков. Если без травм, то растет будущий доминатор и обладатель золотого мяча, а не эти ваше Мбаппе и Холанды
Ну если Мадрид купит форварда и вернётся к 4-3-3, то Биля скорее опустится на позицию Модрича, и результативность упадет. В таком случае зм он получит только в случае, если все голосующие журналисты научатся смотреть футбол и оценивать влияние на игру, а не графу «забитые мячи»
+4
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Parce
Поздравляю мадридцев с подписанием таково биста 🔥
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miguel_diaz
Сумму трансфера написали 103+31,что бы подчеркнуть насколько он дорогой мальчик? Не помню,что бы с Дембеле или Коутиньо так же было)
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Oleg
Ответ Сэр-НеХер
Кажется если реал достойно выступит в лч в этом году, Беллингем сможет и на золотой мяч претендовать. Уж слишком он хорош
Если так и продолжит, то да.
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pit4er
Добавьте, что он еще получил награду MVP в трёх матчах Ла Лиги из трёх)
+3
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blаncо
Вот форвард. Вот это настоящий форвард!
+7
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Роман
Новый хозяин Барселоны растет.
+9
-6
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