Беллингем забил во всех трех матчах за «Реал». У хавбека 4 гола и ассист после трансфера за 103+31 млн евро
Джуд Беллингем забил за «Реал» в третьем матче подряд.
Полузащитник головой отправил мяч в сетку ворот «Сельты» (1:0, второй тайм) на 81-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги. Голевая передача на счету форварда Хоселу.
Беллингем после трансфера из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро забивает в каждой игре. Ранее он отметился дублем в матче против «Альмерии» (3:1) и голом «Атлетику» (2:0). Также на его счету один результативный пас.
Подробно со статистикой 20-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
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Как никак трансфер года)
Так читает игру, так уверенно и спокойно, возможно с травмой еще играет