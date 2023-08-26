Беллингем забил во всех трех матчах за «Реал». У хавбека 4 гола и ассист после трансфера за 103+31 млн евро

Джуд Беллингем забил за «Реал» в третьем матче подряд.

Полузащитник головой отправил мяч в сетку ворот «Сельты» (1:0, второй тайм) на 81-й минуте игры 3-го тура . Голевая передача на счету форварда .

после трансфера из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро забивает в каждой игре. Ранее он отметился дублем в матче против «Альмерии» (3:1) и голом «Атлетику» (2:0). Также на его счету один результативный пас.

Подробно со статистикой 20-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

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