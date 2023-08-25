Винисиус получил травму бедра в 1-м тайме игры «Реала» с «Сельтой»

Винисиус Жуниор из-за травмы досрочно завершил матч против «Сельты».

На 10-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги у вингера возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра. Получив помощь, он смог продолжить выступление, однако спустя несколько минут, совершив рывок, сел на газон и дал тренерскому штабу понять, что необходима замена.

Вместо бразильца вышел .

В прошлом сезоне забил 10 голов за 33 игры в чемпионате . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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