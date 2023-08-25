Винисиус получил травму бедра в 1-м тайме игры «Реала» с «Сельтой»

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига травмы Хоселу Винисиус Жуниор Здоровье Футбол

Винисиус Жуниор из-за травмы досрочно завершил матч против «Сельты».

На 10-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги у вингера возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра. Получив помощь, он смог продолжить выступление, однако спустя несколько минут, совершив рывок, сел на газон и дал тренерскому штабу понять, что необходима замена.

Вместо бразильца вышел Хоселу.

В прошлом сезоне Винисиус забил 10 голов за 33 игры в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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43 комментария

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PokaNeBatya
прям непруха какая-то у Мадрида , почти каждый матч кто получает травму . надеюсь хоть у Вини она не настолько серьезная
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Yoursistersboyfriend
Ответ NastyNay
Мда, Винисиус 10 голов в чемпионате за прошлый сезон? Я думал он там 20 стабильно забивает учитывая сколько хайпа вокруг него
Ага, только еще монструозные 7+6 за 12 матчей прошлой ЛЧ. Но ты об этом не напишешь естественно
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pit4er
Эх, если б было 10 Камавингв...
+19
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ALMANAC
Нужно больше матчей клубному футболу 90-100 за календарный год, еще нужно перестать мелочиться, добавлять сразу 30-40 компенсированных минут, а не 10, ну и еще один зимний ЧМ, почему нет
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Бенисио Дель Пьеро
Перес на полном серьезе планировал затащить целый сезон на одном Винисиусе ? Этого даже для Ла Лиги ещё в прошлом сезоне не хватило. Про ЛЧ и речи быть не может. Надеюсь хоть сейчас Реал решится на усиление. Кейна и так уже упустили. Даже трудно поверить, что такой клуб как Реал заходит в сезон с одним нападающим в лице Хоселу
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Talgat Ergeshov
Ответ pit4er
Эх, если б было 10 Камавингв...
я просто поражаюсь его игрой😍вездесущий какой-то,но стоит отметить и тчуамени,он довольно классный матч проводит))
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Gon3a1e5@mail.ru
Здоровья вини!!!
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андрей кольцов
Начало сезона у Реала так себе, конечно, в плане травм
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s_kapa
Ответ PokaNeBatya
прям непруха какая-то у Мадрида , почти каждый матч кто получает травму . надеюсь хоть у Вини она не настолько серьезная
задняя поверхность - 2-3 недели обычно
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placide
лето даже не закончилось а уже у Мадрида половина состава в лазарете
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Ненавидящий2.0
Расизм. Не иначе
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Антоша Спирин
Оооой. Афроамериканская задняя заболела... Это заговор расистов. Отменить. Немедленно отменить!!!
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Hi Hi
Ответ NastyNay
Мда, Винисиус 10 голов в чемпионате за прошлый сезон? Я думал он там 20 стабильно забивает учитывая сколько хайпа вокруг него
У него 24+21 за прошлый сезон во всех турнирах
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Ophiomorph
Интересно кто играть будет. Но клуб укомплектован, да.
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Очевидное невероятное
Ответ Eziiko
Они то у тебя точно найдутся ,да и кто смеётся когда кто-то получает травму, только такие как ты
а смеялись всегда болельщицы реала, когда игроки Барселоны получали травмы, причём массово!
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Очевидное невероятное
Ответ Eziiko
Они то у тебя точно найдутся ,да и кто смеётся когда кто-то получает травму, только такие как ты
я помогу тебе бро мой
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No Comment
Ответ Дзмітрый Фарботка
У Анчелотти команда сформирована. Справиться.
увы, нет
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Artem Piatkov
Здоровья!
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Очевидное невероятное
Ответ войд
Ну над фк мем невозможно не смеяться,особенно когда этот клуп запретил еду для детей,но при этом продолжает скупать всяких днищ)
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nurikkkk
Ответ Максим Яблонский
разрыв задней бедра. на несколько месяцев такое
Там нет разрыва.
По первым данным выглядит не страшно.
Но в понедельник проведут обследование.
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xDe xDe
Ну хотя бы не кресты. Это было бы уже несерьёзно. Здоровья Вини.
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Parce
То в Барсе травма, то у Реала, не ну так не интересно, надеюсь все игроки восстановятся, а то в Ла Лиге кроме двух этих команд не за кем следить
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Time Men
камавинга ее камао камао камавинга
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Roman Araslanov
Куртуа, Милитао, Винисиус, Тимбер, Джеймс, Де Брёйне и т.д. Всё это отголоски Катара, а ФИФА и УЕФА при этом хочет ЕЩЁ больше игр.
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ScaryClown//1
Ответ Parce
То в Барсе травма, то у Реала, не ну так не интересно, надеюсь все игроки восстановятся, а то в Ла Лиге кроме двух этих команд не за кем следить
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