СКА подписал контракт с Гальченюком на 2 года. Ротенберг объявил об этом после игры с «Сибирью»

Теги СКА переходы КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Хоккей

Алекс Гальченюк стал игроком СКА.

Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Американский форвард пришел вместе с Ротенбергом на пресс-конференцию после игры СКА на турнире имени Пучкова с «Сибирью» (6:3)

«Мы заключили соглашение на два года.

Он полностью подходит под нашу систему и по человеческим качествам, и как игрок. Алекс, добро пожаловать», – заявил Ротенберг.

Гальченюк будет играть в СКА под 89-м номером.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. 14 июля «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012, после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

21 августа с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.

За карьеру в НХЛ Гальченюк провел 654 матча и набрал 354 (146+208) очков. Его статистика – здесь.

В КХЛ интерес к хоккеисту проявляли «Авангард», «Спартак», «Салават Юлаев», московское и минское «Динамо» и «Металлург».

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье

Гальченюк после скандала в Америке ищет клуб в КХЛ. В юности он отказался от российского паспорта

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skbor52@icloud.com
Кто бы что не говорил, но для лиги это очень качественный легионер
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Гальченюк-Промес-Влут. Супер тройка российского спорта
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makarosh
Потолок? какой потолок? Йозе (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Odin Odin
Ответ Makarosh
Потолок? какой потолок? Йозе (с)
У еврeев нет потолка!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий