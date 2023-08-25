СКА подписал контракт с Гальченюком на 2 года. Ротенберг объявил об этом после игры с «Сибирью»

Алекс Гальченюк стал игроком СКА.

Об этом сообщил главный тренер команды .

Американский форвард пришел вместе с Ротенбергом на пресс-конференцию после игры на турнире имени Пучкова с «Сибирью» (6:3)

«Мы заключили соглашение на два года.

Он полностью подходит под нашу систему и по человеческим качествам, и как игрок. Алекс, добро пожаловать», – заявил Ротенберг.

Гальченюк будет играть в СКА под 89-м номером.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. 14 июля « » расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012, после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

21 августа с сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.

За карьеру в НХЛ Гальченюк провел 654 матча и набрал 354 (146+208) очков. Его статистика – здесь.

В КХЛ интерес к хоккеисту проявляли «Авангард», «Спартак», «Салават Юлаев», московское и минское «Динамо» и «Металлург».

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