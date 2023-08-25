«Челси» выиграл впервые при Почеттино. Это 2-я победа «синих» за 17 матчей с середины марта

Теги Челси премьер-лига Англия Лутон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино одержал первую победу в качестве главного тренера «Челси».

Его команда разгромила «Лутон» (3:0) в 3-м туре АПЛ. В первых двух матчах «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:3).

Всего за последние 17 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев две победы. Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и десять раз проиграли.

Далее «Челси» встретится с «Уимблдоном» в Кубке английской лиги – это произойдет 30 августа.

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38 комментариев

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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Руслан Кавтаров
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вот смех будет потратить лярд и радоваться залету в четверку
+33
-5
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Aleksey Yashin
Эндрю Джексон - президент США на купюре 20$.
Британская валюта -фунт стерлингов.
У Челси забили Стерлинг и Джексон.
Денежные вливания Челси дают результат!
Осталось подписаться Рублева, и АПЛ в кармане.
+27
-3
+24
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Матвей Суицидин
Челси потратил ярд, а полсостава реально ноунеймы какие-то.
+27
-7
+20
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Dmitriy6354
Да уж... Рахим неплох. Ещё в матче с Ливерпулем Джексон понравился. Энцо всегда шикарен
+8
-1
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Акира_1
Ответ King_X
Охренеть, конечно, серия Не припомню такой у хороших команд
Не забывайте, что там тренерами был Лэмпард и Поттер - мастера антирекордов
+7
-1
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Покерный Футбол
С Победой👏👍пора начинать приходить в состояние чтобы победы не были реже праздников!
+5
-1
+4
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Hasan Kochinov
Ответ Aleksey Yashin
Эндрю Джексон - президент США на купюре 20$. Британская валюта -фунт стерлингов. У Челси забили Стерлинг и Джексон. Денежные вливания Челси дают результат! Осталось подписаться Рублева, и АПЛ в кармане.
ну в любом случае, это были не очень Мудрые денежные вливания
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Under
Ответ Aleksey Yashin
Эндрю Джексон - президент США на купюре 20$. Британская валюта -фунт стерлингов. У Челси забили Стерлинг и Джексон. Денежные вливания Челси дают результат! Осталось подписаться Рублева, и АПЛ в кармане.
если бы ещё за Рублёва можно было что-то купить
+4
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Ars Mount
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Лишь бы ты свои плоды нигде не оставлял)
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Сергей Кайзер
Ответ Стюардесс по имени Жанн
вот смех будет потратить лярд и радоваться залету в четверку
Так вы никогда не будете довольны. Но это их дело, сколько тратить, в конце концов.
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Сергей Кайзер
Ответ Матвей Суицидин
Челси потратил ярд, а полсостава реально ноунеймы какие-то.
Там полсостава ещё и травмированы. Вернутся в строй, команда станет посильнее.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ King_X
Охренеть, конечно, серия Не припомню такой у хороших команд
у хороших мы все не помним , а вот у таких как Челси норм
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Febos_
Ответ SWAGG
что чалоба, что дисаси - игроки одного уровня. чалоба хотя бы на мяче не так ужасен, а привозят они одинаково. чуть не забыл еще одного +/- заща такого же уровня - это дырявенький бегунок фофана к тому же стеклянный)) фофана €80м дисаси €45м кулибали €38м бадиашиле €38м потратили 200 лямов на цз, а в старте играет столетний силва и покупаются игроки уровня чалобы за огромные бабки👍
Бадиашиль в этом списке лишний, над ним никто не издевался в отличие от дисаси когда он играл, поэтому он будет играть в основе когда будет готов
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SWAGG
Ответ Febos_
Бадиашиль в этом списке лишний, над ним никто не издевался в отличие от дисаси когда он играл, поэтому он будет играть в основе когда будет готов
к Бадиашиле нет претензий, он лучше всех цз которых купили. это был список покупок
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whereissuso
Ответ Aleksey Yashin
Эндрю Джексон - президент США на купюре 20$. Британская валюта -фунт стерлингов. У Челси забили Стерлинг и Джексон. Денежные вливания Челси дают результат! Осталось подписаться Рублева, и АПЛ в кармане.
рублева, вернее, рубена, как раз продали
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Илья Богданов
Ответ Under
если бы ещё за Рублёва можно было что-то купить
Еще бы Рублев не спотыкался постоянно)
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Artur Turik
Ответ Матвей Суицидин
Челси потратил ярд, а полсостава реально ноунеймы какие-то.
А играет все равно один Стерлинг.
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Valik Slovo
Ответ Акира_1
Не забывайте, что там тренерами был Лэмпард и Поттер - мастера антирекордов
до челси у поттера какой антирекорд ещё был и где?
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Eden Hazard
Ответ Матвей Суицидин
Челси потратил ярд, а полсостава реально ноунеймы какие-то.
держи гипотетический ярд. Сможешь купить полный состав? Назови, кого бы ты купил. Вот у тебя ярд, и вот тебе живой фэнтэзи футбол. Зуб даю, не получится даже 11 человек набрать которые тащить будут.
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Artur Turik
Ответ Dmitriy6354
Да уж... Рахим неплох. Ещё в матче с Ливерпулем Джексон понравился. Энцо всегда шикарен
Энцо был ужасен с вх, и это не только из за незабитого пенальти.
Гюсто порадовал, Кайседо нулевой.
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Social Warrior
Мудрик красава! Затащил своим отсутствием
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Александр Чижов
Все траты оправдали пора новые делать
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DolJun
что там по мудрику? сегодня опять 0 голевых действий, где отдельный пост?
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Roman Araslanov
Вернулись править!)
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Отец Абду
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