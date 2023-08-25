«Челси» выиграл впервые при Почеттино. Это 2-я победа «синих» за 17 матчей с середины марта

Маурисио Почеттино одержал первую победу в качестве главного тренера «Челси».

Его команда разгромила « » (3:0) в 3-м туре . В первых двух матчах «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:3).

Всего за последние 17 матчей во всех турнирах (начиная с 18 марта) у лондонцев две победы. Также на этом отрезке они пять раз сыграли вничью и десять раз проиграли.

Далее « » встретится с «Уимблдоном» в Кубке английской лиги – это произойдет 30 августа.

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