Кордоба не реализовал 4 из 5 пенальти в Мир РПЛ. Сегодня Джон попал в штангу в игре с «Факелом»
Джон Кордоба не реализовал пенальти в выездном матче «Краснодара» с «Факелом».
На 10-й минуте игры 6-го тура Мир РПЛ мяч угодил в руку полузащитнику хозяев Никите Моцпану. Главный судья Алексей Амелин, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый.
Кордоба с точки пробил в правый от себя нижний угол ворот «Факела», но попал в штангу.
Это 4-й не реализованный форвардом пенальти в чемпионате России. Он забил 25 июля 2021 года «Уралу», после чего потерпел неудачу 15 августа и 23 октября 2021-го (в играх с «Арсеналом» и «Нижним Новгородом» соответственно), а также 17 июля 2022-го (в матче с «Факелом»).
Подробно со статистикой Кордобы можно ознакомиться здесь.
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а у этого парня всё наоборот.
Ивич в курсе с пенальти? Кто-нибудь тренерует пенальти в Команде? Краснодар не смотрю из-за лоховства, только текстовые трансляции. Смотреть на цирк не хочется