Кордоба не реализовал 4 из 5 пенальти в Мир РПЛ. Сегодня Джон попал в штангу в игре с «Факелом»

Джон Кордоба не реализовал пенальти в выездном матче «Краснодара» с «Факелом».

На 10-й минуте игры 6-го тура Мир мяч угодил в руку полузащитнику хозяев . Главный судья Алексей Амелин, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый.

с точки пробил в правый от себя нижний угол ворот «Факела», но попал в штангу.

Это 4-й не реализованный форвардом пенальти в чемпионате России. Он забил 25 июля 2021 года «Уралу», после чего потерпел неудачу 15 августа и 23 октября 2021-го (в играх с «Арсеналом» и «Нижним Новгородом» соответственно), а также 17 июля 2022-го (в матче с « »).

Подробно со статистикой Кордобы можно ознакомиться здесь.

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