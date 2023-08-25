Кордоба не реализовал 4 из 5 пенальти в Мир РПЛ. Сегодня Джон попал в штангу в игре с «Факелом»

Теги премьер-лига Россия судьи Факел Краснодар Джон Кордоба Алексей Амелин Никита Моцпан Футбол

Джон Кордоба не реализовал пенальти в выездном матче «Краснодара» с «Факелом».

На 10-й минуте игры 6-го тура Мир РПЛ мяч угодил в руку полузащитнику хозяев Никите Моцпану. Главный судья Алексей Амелин, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый.

Кордоба с точки пробил в правый от себя нижний угол ворот «Факела», но попал в штангу.

Это 4-й не реализованный форвардом пенальти в чемпионате России. Он забил 25 июля 2021 года «Уралу», после чего потерпел неудачу 15 августа и 23 октября 2021-го (в играх с «Арсеналом» и «Нижним Новгородом» соответственно), а также 17 июля 2022-го (в матче с «Факелом»).

Подробно со статистикой Кордобы можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Кокич
По статистике реализуется примерно 80% 11-метровых,
а у этого парня всё наоборот.
+4
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Тимур Жуков
Нет слов. Просто........
Ивич в курсе с пенальти? Кто-нибудь тренерует пенальти в Команде? Краснодар не смотрю из-за лоховства, только текстовые трансляции. Смотреть на цирк не хочется
+2
-2
0
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Отдай Сперцяну уже🤬
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-1
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NEgr17
Пускай продолжает бить! Рекорд в его ногах!
0
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