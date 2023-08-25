Клубы АПЛ потратили рекордные 1,95 млрд фунтов летом – за неделю до закрытия трансферного окна

Клубы АПЛ побили рекорд по расходам на трансферы за неделю до летнего дедлайна.

Согласно подсчетам Deloitte, участники Премьер-лиги по состоянию на полдень 25 августа потратили 1,95 млрд фунтов. Это уже больше, чем за все прошлое лето – тогда английские клубы выплатили рекордные 1,92 млрд.

Отмечается, что к 25 августа 2022 года команды израсходовали на 500 млн фунтов меньше, чем к сегодняшнему дню.

При этом снизился объем чистых расходов: в этом году клубы потратили на 825 млн фунтов больше, чем выручили, в прошлом же разница составляла 1,1 млрд.

В число крупнейших трансферов этого лета вошли переход Мойсеса Кайседо из « » в «Челси» (100+15 млн фунтов) и Деклана Райса из « » в « » (100+5 млн фунтов).

Больше всех среди клубов потратил « » – около 340 млн фунтов. На данный момент это мировой рекорд для летнего трансферного окна, сообщает BBC.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку