Клубы АПЛ потратили рекордные 1,95 млрд фунтов летом – за неделю до закрытия трансферного окна

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Клубы АПЛ побили рекорд по расходам на трансферы за неделю до летнего дедлайна.

Согласно подсчетам Deloitte, участники Премьер-лиги по состоянию на полдень 25 августа потратили 1,95 млрд фунтов. Это уже больше, чем за все прошлое лето – тогда английские клубы выплатили рекордные 1,92 млрд.

Отмечается, что к 25 августа 2022 года команды АПЛ израсходовали на 500 млн фунтов меньше, чем к сегодняшнему дню.

При этом снизился объем чистых расходов: в этом году клубы потратили на 825 млн фунтов больше, чем выручили, в прошлом же разница составляла 1,1 млрд.

В число крупнейших трансферов этого лета вошли переход Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» (100+15 млн фунтов) и Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 млн фунтов).

Больше всех среди клубов потратил «Челси» – около 340 млн фунтов. На данный момент это мировой рекорд для летнего трансферного окна, сообщает BBC.

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31 комментарий

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Ложный Латераль
Боули постарался)
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SaH4r.
пол миллиарда на Фофан, Кукурель и Мудриков, менеджмент Челси гении))
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АРТУР АЛИЕВ
Боули решил таким образом Челси на первое место вывести
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Ноно Гомес
Боули такой, что поделаешь, потратили почти млрд, а состав как у Вест Хэма....
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Леван Мкртчян
Ответ Ноно Гомес
Боули такой, что поделаешь, потратили почти млрд, а состав как у Вест Хэма....
До уровня Вест Хема, ещё 2 млрд надо потратить Боули, судя по счёту их последнего очного матча на выходных
+14
-3
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Покерный Футбол
Наш Боулинг просто решил показать всем экспертам, рассуждающим про мешки, что не в деньгах то дело,что футбол жив,и за одно бабло победы не купить. Красавчик,все ради чистоты футбола.
Нуууу,как вариант…..
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Cruel Snake
Что то это здесь так подробно не освещалось (кто? куда? за сколько?) как поцелуй одного престарелого типа. Это видимо куда важнее
+8
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Юрий Клоппов
Лолига курит в сторонке
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Ola BP
За неделю потратят ещё миллиард)
Начинается самый жаркий и затратный период)
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Андрей Калинин
Ответ Леван Мкртчян
До уровня Вест Хема, ещё 2 млрд надо потратить Боули, судя по счёту их последнего очного матча на выходных
West Ham (1.85) 3-1 (2.57) Chelsea

А вы из этих, которые качество игры судят только по счету?
+3
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Покерный Футбол
Ответ Nike of FW
Ла лиги нет в топ 4, хотя треть трат траты реала , дайте ещё фанату маргарингвых немножко порулить
Разве? За последние 5 лет Реал потратил на покупку игроков 760 млн, а Барселона 782.
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Усатая Козляра
Ответ Someone from Internet
Но с другой стороны Челси нормально так продал. Ковачич, Хавертц, Маунт и т.д.
которых в свое время тоже купил за деньги
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North__
Ответ Отец Абду
Ну нормально для АПЛ... А вот СА потратила ( 747 млн) в 2 раза больше, чем Ла лига:)
Стоп, тогда получается что Челси потратил примерно столько же сколько и вся Ла Лига
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Val Smith
Ответ Отец Абду
Ну нормально для АПЛ... А вот СА потратила ( 747 млн) в 2 раза больше, чем Ла лига:)
Интересно сравнить зарплатные ведомости СА и других лиг.
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Axs Men
Ответ Андрей Калинин
West Ham (1.85) 3-1 (2.57) Chelsea А вы из этих, которые качество игры судят только по счету?
че то всем посрать было на качество футбола Пепа, все тыкали ему на Лч
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Barsa! bolshe chem klub
клубы АПЛ потратили рекордные 1,95 млрд за лето...(с)

Челсифаны на Спортс.ру потратили 1.95 млрд нервных клеток за лето... И что самое интересное, Челси всё равно не лидер. И там и тут беспонтовые траты
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Покерный Футбол
Кстати если брать баланс,то Челси даже со всеми тратами Боули не далеко ушел от Арсенала,например.
За последние 5 лет Челси потратил 1,63 млрд, а продал на 770 млн итого минус 862 млн
Арсенал потратил 921 млн, а продал на 171 итого минус 750 млн.
Итого в сухом остатке Челси за 5 лет потратил на 112 млн евро больше Арсенала, или больше на одного Кайседо))
Математика))
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worn-out sneakers
Тут Челси - чемпион.... по тратам.
Нынешние хозяева на большее и не способны.
Пиндосы.
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Ibra Meji
А показывают пальцем на других...
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Nike of FW
Ла лиги нет в топ 4, хотя треть трат траты реала , дайте ещё фанату маргарингвых немножко порулить
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BBshkin
Кстати интересно, какая часть это внутренние переходы? Предположу, что больше половины. Это к тому, что деньги остаются внутри лиги
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Rahym Hommadow
Боули Боули обнови рекорды и зимой
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Someone from Internet
Но с другой стороны Челси нормально так продал. Ковачич, Хавертц, Маунт и т.д.
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Someone from Internet
Брайтон найс разводит Челси)
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Отец Абду
Ну нормально для АПЛ... А вот СА потратила ( 747 млн) в 2 раза больше, чем Ла лига:)
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