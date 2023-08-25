Клубы АПЛ потратили рекордные 1,95 млрд фунтов летом – за неделю до закрытия трансферного окна
Клубы АПЛ побили рекорд по расходам на трансферы за неделю до летнего дедлайна.
Согласно подсчетам Deloitte, участники Премьер-лиги по состоянию на полдень 25 августа потратили 1,95 млрд фунтов. Это уже больше, чем за все прошлое лето – тогда английские клубы выплатили рекордные 1,92 млрд.
Отмечается, что к 25 августа 2022 года команды АПЛ израсходовали на 500 млн фунтов меньше, чем к сегодняшнему дню.
При этом снизился объем чистых расходов: в этом году клубы потратили на 825 млн фунтов больше, чем выручили, в прошлом же разница составляла 1,1 млрд.
В число крупнейших трансферов этого лета вошли переход Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» (100+15 млн фунтов) и Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 млн фунтов).
Больше всех среди клубов потратил «Челси» – около 340 млн фунтов. На данный момент это мировой рекорд для летнего трансферного окна, сообщает BBC.
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Нуууу,как вариант…..
Начинается самый жаркий и затратный период)
А вы из этих, которые качество игры судят только по счету?
Челсифаны на Спортс.ру потратили 1.95 млрд нервных клеток за лето... И что самое интересное, Челси всё равно не лидер. И там и тут беспонтовые траты
За последние 5 лет Челси потратил 1,63 млрд, а продал на 770 млн итого минус 862 млн
Арсенал потратил 921 млн, а продал на 171 итого минус 750 млн.
Итого в сухом остатке Челси за 5 лет потратил на 112 млн евро больше Арсенала, или больше на одного Кайседо))
Математика))
Нынешние хозяева на большее и не способны.
Пиндосы.