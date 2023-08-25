Луческу после поражения киевского «Динамо»: «Мы играли против сборной Африки, а не с «Бешикташем». Очень трудно против них с 11 доморощенными игроками»
Мирча Луческу сравнил состав «Бешикташа» со сборной Африки.
Киевское «Динамо», которое тренирует румынский специалист, уступило «Бешикташу» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги конференций – 2:3.
«Мы играли против сборной Африки, а не против «Бешикташа». Очень трудно играть против них с 11 доморощенными футболистами.
Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы», – сказал Луческу.
Отметим, что с учетом замен за «Бешикташ» в этом матче сыграли 5 африканцев: Дэниэл Амарти (Гана), Омар Колли (Гамбия), Венсан Абубакар (Камерун), Артюр Масуаку и Джексон Мюлека (оба – Демократическая Республика Конго).
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