Луческу после поражения киевского «Динамо»: «Мы играли против сборной Африки, а не с «Бешикташем». Очень трудно против них с 11 доморощенными игроками»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Бешикташ Мирча Луческу Венсан Абубакар Артюр Масуаку Дэниэл Амарти Омар Колли Лига Конференций УЕФА Джексон Мюлека Футбол

Мирча Луческу сравнил состав «Бешикташа» со сборной Африки.

Киевское «Динамо», которое тренирует румынский специалист, уступило «Бешикташу» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги конференций – 2:3.

«Мы играли против сборной Африки, а не против «Бешикташа». Очень трудно играть против них с 11 доморощенными футболистами.

Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы», – сказал Луческу.

Отметим, что с учетом замен за «Бешикташ» в этом матче сыграли 5 африканцев: Дэниэл Амарти (Гана), Омар Колли (Гамбия), Венсан Абубакар (Камерун), Артюр Масуаку и Джексон Мюлека (оба – Демократическая Республика Конго).

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120 комментариев

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nurlan-zenit
И это говорит Луческу, у которого в Шахтере были одни бразильцы? Короткая память у товарища…
+469
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+466
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4eburan71
А победный гол забил африканец Зайнутдинов
+262
-4
+258
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mastersolist
попахивает сами знаете чем
+118
-2
+116
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jeckk
А цыган забыл Свой Шахтер - 9 бразилов в основе, Срна и Пятов...
+68
-1
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Роберт Дауни-средний
если через 100 лет меня спросят, чем занимается Луческу, я отвечу: плачет и ноет
+60
-4
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
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Да и Казахстан известная африканская страна
+53
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Биомеханоид
Ответ 4eburan71
А победный гол забил африканец Зайнутдинов
Зайнутуре
+44
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Dmitri Kudrenko
Ответ Саша Пушкин
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Саня, тебе уже в другой ветке про этот матч напихали. Ты еще хочешь?
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Cruel Snake
Это расизм... Признание превосходности соперника... Или просто бред и глупость сказал?
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OlegosB
Ответ mastersolist
попахивает сами знаете чем
румынством?
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Timaaa Marrkk
Ответ llolishe
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Икарди в галатасарай
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VladislavZ
Ответ Роберт Дауни-средний
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Моему нику лет двадцать, а чо случилось, кому не нравится?
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VladislavZ
Единственное непонятно, кто кого научил ныть и выпрашивать — румын укра или укр румына.
+32
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llolishe
Ты еще не играл против Кристал Пэлас Виейры
+20
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Mark Safa
Бешикташ : Мы играли против сборной Украины🤣
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Андрей Балабаев
Надоел своим нытьëм этот болгарин)
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myswordishatred
Луч, конечно, не меняется, всегда готов поныть. В "Шахтёре" не стеснялся сборную Бразилии собирать)
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ЛоуренсАравийский
Ответ Саша Пушкин
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не тащили бы, если бы Алберто, купленный за 20 мультов, не кинул клуб прошлым летом, и теперь руководство хоть как-то пытается компенсировать затраты, с прицелом на дальнейшую перепродажу того же Ренана. Хотя Лк, че либо объяснять политботу - это тоже самое, что со стенкой общаться
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robbaggio
Кто бы говоооориииил! Луческу, у которогоив Шахтере из украинцев были только повара на базе клуба
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Сергей Орлов
Придётся извиняться.
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Mbest77
Ответ 4eburan71
А победный гол забил африканец Зайнутдинов
Афро-казахи они такие. Хорошо маскируются
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Роберт Дауни-средний
Ответ Саша Пушкин
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тебя же французик застрелил, ты чего такой разговорчивый?
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Theodor Herzl
Шенол Гюнеш после победы: «Мы играли против цыганского табора, а не с «Динамо» Киев.
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Роберт Дауни-средний
Ответ Cruel Snake
Это расизм... Признание превосходности соперника... Или просто бред и глупость сказал?
учитывая что за клуб он тренирует скорее первое
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ЛоуренсАравийский
Ответ Саша Пушкин
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Сейчас - это когда, сынок? Бразильцев Зенит собирал задолго до 24.02 с прицелом на Европу, и последний на текущий момент сезон в ЕК клуб провёл достойно, команда уже была сыграна.
Малкома в условиях кризиса и бойкота продали дороже, обновив рекорд лиги, в чем пртенезия твоя?
+12
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