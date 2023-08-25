Ротенберг после удаления в игре с «Сибирью» поднялся на трибуны и фотографировался с болельщиками
Роман Ротенберг присоединился к болельщикам после удаления в игре с «Сибирью».
Главный тренер СКА был удален до конца матча на турнире имени Пучкова, когда резко отреагировал на силовой прием против игрока своей команды.
После этого Ротенберг не ушел в раздевалку, а перелез через ограждения и присоединился к болельщикам на трибунах. Подошедший юный болельщик стукнулся с ним кулачками, а другие фанаты делали фотографии и селфи.
«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова
5 комментариев