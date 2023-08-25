Ротенберг после удаления в игре с «Сибирью» поднялся на трибуны и фотографировался с болельщиками

Теги Сибирь СКА болельщики КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг присоединился к болельщикам после удаления в игре с «Сибирью».

Главный тренер СКА был удален до конца матча на турнире имени Пучкова, когда резко отреагировал на силовой прием против игрока своей команды.

После этого Ротенберг не ушел в раздевалку, а перелез через ограждения и присоединился к болельщикам на трибунах. Подошедший юный болельщик стукнулся с ним кулачками, а другие фанаты делали фотографии и селфи.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Подошедший подросток стукнул его кулаком - вот это было неплохо. и если бы ещё взрослые приложились
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scrappy_Coco
а разве п#дорасу после удаления можно находится на трибуне? или это другое?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Whiskeyman
Позор. Всем!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий