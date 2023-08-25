Ротенберг после удаления в игре с «Сибирью» поднялся на трибуны и фотографировался с болельщиками

Роман Ротенберг присоединился к болельщикам после удаления в игре с «Сибирью».

Главный тренер был удален до конца матча на турнире имени , когда резко отреагировал на силовой прием против игрока своей команды.

После этого не ушел в раздевалку, а перелез через ограждения и присоединился к болельщикам на трибунах. Подошедший юный болельщик стукнулся с ним кулачками, а другие фанаты делали фотографии и селфи.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова