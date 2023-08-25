Вячеслав Фетисов: «Иммунитет к курению и наркотикам ребенок, систематически занимающийся спортом, вырабатывает к 13 годам»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин Государственная дума КХЛ детский спорт Политика детский хоккей Здоровье массовый спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов сказал, что спорт дает ребенку иммунитет к курению и наркотикам.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ приехал в Алтайский край.

«Я был министром в начале нулевых (руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту с 2004 по 2008 годы – Sports.ru). И было принято решение загнать спорт в здравоохранение. Эта ситуация продолжалась девять месяцев. Тогда я пришел к президенту [Владимиру Путину] и попросил освободить меня от обязанностей.

А у меня было столько планов: федеральная целевая программа, развитие в стране детского спорта, ведь ребенок, систематически занимающийся спортом, к 13 годам вырабатывает иммунитет к курению и наркотикам», – сказал Фетисов в кулуарах VII Сибирского форума по оздоровительному туризму в Белокурихе.

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49 комментариев

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selso99
Марадона, Гаскойн и Емельяненко не в курсе были, наверное
+64
0
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Oleg Olegov
Кто-нибудь понял что-нибудь в этом потоке сознания Фетисова?
+34
-2
+32
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Daishi
И кто-то ведь эту псевдонаучную чернуху слушает, вместо того, чтобы взять за ж и хорошенечко пропесочить вопросами Славика по этой теме, дабы поплыл.))
+23
-2
+21
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Андрей Евтерёв
Ответ CaptainSerg
Откуда же берутся курящие спортсмены?
Это те кто начал заниматься спортом после тринадцати
+20
-1
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Eduard Rastryopin
Ответ Oleg Olegov
Кто-нибудь понял что-нибудь в этом потоке сознания Фетисова?
Понятно лишь одно,что иммунитета от алкоголизма до 13 лет он не выработал.
+20
-3
+17
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Локуся
Иммунитет к наркотикам и курению, вот оно че, нас такому в медвузе не учили😁
+10
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+9
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CaptainSerg
Откуда же берутся курящие спортсмены?
+10
-1
+9
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dafaka13
Иммунитет к наркотикам это когда от них вообще вставлять перестаёт?
+6
-1
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Александр Скворцов
Ответ selso99
Марадона, Гаскойн и Емельяненко не в курсе были, наверное
А ещё Тайсон, Фелпс, Агасси, Яшин и т. д.
+7
-2
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Кот под ногами майора
Половина игроков сборной (если не больше) сейчас пивом подавилась
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FC KARHU
Дайте неваляшку этому ребёнку! Спорт никак не защищает от пагубных привычек - смотрите на практике
+4
0
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Алексей
В 2011 году приезжал этот персонаж к нам в универ и агитировал за Путина, столько оскорблений в адрес Жириновского я до тех пор не слышал) всем показался марким типом. Был курсантом, заставляли сидеть в актовом зале и слушать это быдло
+4
-1
+3
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viatch
А потом сдюшор заканчивается и в 16 ненужная пацанва начинает злодейски колобродить
+3
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Иван Ларин
Ответ Александр Скворцов
А ещё Тайсон, Фелпс, Агасси, Яшин и т. д.
Адриан Муту тоже)
+2
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Ярик01
А к алкоголю? Лоббист синьки с ввоза в 90ых и до сих пор
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Kikir
Ответ R Air
бедный унитаз...
как он еще амбассадором доместоса не стал?
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FalcaoNePoedet
Бредятина
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portvein-psih
Какой же сказочный...
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Александр Сачков
Ответ Александр Скворцов
А ещё Тайсон, Фелпс, Агасси, Яшин и т. д.
Круифф тоже.
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Алексей
Ответ dafaka13
Иммунитет к наркотикам это когда от них вообще вставлять перестаёт?
Нужен хороший опыт, а там либо иммунитет, либо смерть)
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Bardownski
Марио Лемьe, куривший в раздевалке в перерывах, или Челиос, пьющий пиво прямо на скамейке, усмехнулись. А Эдди Белфор выкинул телевизор из окна отеля и пошёл просыпаться.
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Serg13s
Валера: подержи мою сигарету
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Glamm
Надо было до 13 лет еще и книжки читать. То же выработался бы иммунитет. Только к глупостям
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Ajvengo
Про Адамова и Кузнецова пошутили уже?
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Алексей
Ответ viatch
А потом сдюшор заканчивается и в 16 ненужная пацанва начинает злодейски колобродить
Занимался спортом лет 15 с 7 лет и сейчас это не мешает иногда выпить пива или покурить)
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