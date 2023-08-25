Вячеслав Фетисов: «Иммунитет к курению и наркотикам ребенок, систематически занимающийся спортом, вырабатывает к 13 годам»

Вячеслав Фетисов сказал, что спорт дает ребенку иммунитет к курению и наркотикам.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат думы РФ приехал в Алтайский край.

«Я был министром в начале нулевых (руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту с 2004 по 2008 годы – Sports.ru). И было принято решение загнать спорт в здравоохранение. Эта ситуация продолжалась девять месяцев. Тогда я пришел к президенту [ ] и попросил освободить меня от обязанностей.

А у меня было столько планов: федеральная целевая программа, развитие в стране детского спорта, ведь ребенок, систематически занимающийся спортом, к 13 годам вырабатывает иммунитет к курению и наркотикам», – сказал в кулуарах VII Сибирского форума по оздоровительному туризму в Белокурихе.