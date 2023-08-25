Роналду оформил третий хет-трик в 2023 году. Такого не было с 2019-го
Криштиану Роналду забил три гола за матч против «Аль-Фатеха» (5:0).
Нападающий «Аль-Насра» отличился на 38-й, 55-й и 6-й добавленной ко второму тайму минутах игры 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Это третий хет-трик португальца в текущем календарном году. 9 февраля он забил 4 мяча «Аль-Вахде», 25 февраля – «Дамаку».
Трех хет-триков за год у Роналду не было с 2019-го – тогда их было четыре. Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере
✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой
✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане
847+238 по гол+пас за карьеру
Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду
ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду
Король мирового футбола🤴
пока нащ криш кладет хет трик, те получают травмы😁
наш криш > перес, реал, вини и азар, фифа
Криштифаны: "все куплено!"
Кришти забивает в пустые в чемпионате саудовской аравии
Криштифаны: "Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду
ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду"
Это люди неизлечимы...
Рон по г+п проигрывает Месси 91 очко
Это еще учитывая, что у Лео на 141 игру меньше)
Может титулы еще посчитаем, зм, зб. Результативность в по ЧМ и тд)
Надо же такой бред писать еще и самому лайкать с нескольких аков что бы потом это подхватили подобные ))
Холланд -30 голов
Роналду -28 голов
Мбаппе - 26 голов
Без учёта товарищеских матчей