Роналду оформил третий хет-трик в 2023 году. Такого не было с 2019-го

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду забил три гола за матч против «Аль-Фатеха» (5:0).

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 38-й, 55-й и 6-й добавленной ко второму тайму минутах игры 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Это третий хет-трик португальца в текущем календарном году. 9 февраля он забил 4 мяча «Аль-Вахде», 25 февраля – «Дамаку».

Трех хет-триков за год у Роналду не было с 2019-го – тогда их было четыре. Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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61 комментарий

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Artem Piatkov
Итак, что мы имеем:

✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере
✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой
✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане

847+238 по гол+пас за карьеру

Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду
ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду

Король мирового футбола🤴
+119
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Vatikan
Рон велик!
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QWertY
Ответ Vatikan
Рон велик!
Он электрический самокат!
+25
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Андрей Алешин
Как же приятно,что Роналду и Месси продолжают показывать уровень, и мы можем еще насладиться их голами. После них футбол уже не будет таким.
+12
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Kurama Altai
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
перес ради азара и вини выгнал нашего криша(
пока нащ криш кладет хет трик, те получают травмы😁

наш криш > перес, реал, вини и азар, фифа
+15
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Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
Ахаха. Чувак, ты ради плюсиков на всё готов? Помню буквально недели две назад ты писал Месси ГОАТ и тд с такой же простыней. Во людям заняться нечем)
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VERBLYUD
Месси берет ЗМ и ЧМ
Криштифаны: "все куплено!"

Кришти забивает в пустые в чемпионате саудовской аравии
Криштифаны: "Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду
ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду"

Это люди неизлечимы...
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Maksmyrza
Например если условный иванов делает хеттрик то почему об этом тут не пишут
+3
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PokaNeBatya
Leyenda!
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NomerSports
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
Твоя любовь к рончику меня всегда удивляла .
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Никита Смолов
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
Ты бы гол+ пас то не считал и темболее влияние на игру.
Рон по г+п проигрывает Месси 91 очко
Это еще учитывая, что у Лео на 141 игру меньше)
Может титулы еще посчитаем, зм, зб. Результативность в по ЧМ и тд)

Надо же такой бред писать еще и самому лайкать с нескольких аков что бы потом это подхватили подобные ))
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Ненасровец
Баварии, Реалу и МС... Именно так переводятся эти клубы с арабского... И все на последних минутах.. Со штрафных... Сейчас Морган вам всё расскажет... А-ха-ха-ха...
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Enchanter WIZZARD
Лучшие бомбардиры 2023 года -клуб +сборная
Холланд -30 голов
Роналду -28 голов
Мбаппе - 26 голов
Без учёта товарищеских матчей
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Гений с лысиной
Радует, что старички Рон и Лео ещё могут)
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Ранальду с пивком
Ответ NomerSports
Да согласен одни кладёт шедевры другой в пустые все как в былые времена .
У тебя совсем чердак свистит? Человек адекватный комментарий написал , хорошие слова , зачем ты своим вы**ром провоцируешь ?
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Ненасровец
Ответ Enchanter WIZZARD
Лучшие бомбардиры 2023 года -клуб +сборная Холланд -30 голов Роналду -28 голов Мбаппе - 26 голов Без учёта товарищеских матчей
Это намёк на ЗМ или попадание в 30-ку ЗМ?... А-ха-ха-ха...
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Жечка Дырова
Ответ brodovan
Ну так всё по факту. Меся даже с купленным ЧМ остаётся где-то на уровне Ибрагимовича, Левандовского и прочих. Хороший игрок, не более.
Пациент, ты как из палаты сбежал?
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NomerSports
Ответ Artem Piatkov
Зато без ботов теперь
знаешь возможно у тебя психологические проблемы .раз ты за чужие успехи так переживаешь .это конечно всего лишь моя догадка .но может к специалисту сходишь ? во всяком случае то как ты представляешь что рончик самый самый лучший далеко от правды и тут уже потеря связи с действительность .впрочем не знаю как называется все это правильно .
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
смех. Главное верить в это, жить будет проще в матрице.
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Ненасровец
Ответ QWertY
Наш Кришти придумал этот футбол. Лучший игрок lXX века!
Он придумал что он "лучший"... А-ха-ха-ха..
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Егор Ковяров
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
Ты больной
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toyka
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
🌋💔🚒😬😂
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем: ✔️ Оформил 63-й хет-трик в карьере ✔️ Отдал шедеварльный пас пяткой ✔️ Оформил предголевую на 4-й гол Мане 847+238 по гол+пас за карьеру Не повезло Месси играть в одну эпоху с Роналду ФИФА выдало ему парочку липовых ЗМ, Катар проспонсировал ему победу на ЧМ, а по влиянию на игру и футбол в целом, и по популярности он всё ещё вечно #2 после Роналду Король мирового футбола🤴
По влиянию на игру любой топовый полузащитник на миллиард лет впереди замыкателя прострелов)
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Манковский
Ответ Антоша Спирин
Эти ребята будут меряться причиндалами еще долго. И это прекрасно!!!
Эти это кто?
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VERBLYUD
Ответ brodovan
Ну так всё по факту. Меся даже с купленным ЧМ остаётся где-то на уровне Ибрагимовича, Левандовского и прочих. Хороший игрок, не более.
Кто купил ЧМ?
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