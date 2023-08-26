Эрмосо о поцелуе с главой RFEF Рубиалесом: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка. На меня постоянно давили, чтобы я выпустила оправдывающее Луиса заявление»

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо уличила главу RFEF Луиса Рубиалеса в непорядочности.

«После достижения одной из самых важных целей в моей спортивной карьере и нескольких дней осмысления я хочу от души поблагодарить моих партнеров по команде, болельщиков, подписчиков, СМИ и всех, кто помог сбыться этой мечте. Ваш труд и безусловная поддержка были фундаментальной частью победы на чемпионате мира.

К сожалению, возможность радоваться оказалась недолгой. Хотя мне действительно не хочется устраивать массовые судебные разбирательства, я чувствую необходимость заявить, что объяснения мистера Луиса Рубиалеса по поводу неприятного инцидента совершенно лживы и являются частью манипулятивной культуры, которую он сам же и сформировал.

Я хочу прояснить, что никакого разговора, на который мистер Луис Рубиалес ссылается в своем заявлении, никогда не было, не говоря уж о согласии на поцелуй. Хочу повторить, как уже говорила ранее, что этот эпизод мне не понравился.

Ситуация шокировала меня на фоне празднования, которое происходило в тот момент, и по прошествии времени, глубже оценив свои первоначальные ощущения, я чувствую необходимость рассказать об этом инциденте, поскольку я убеждена, что ни один человек, чем бы он ни занимался, не должен становиться жертвой такого поведения. Я чувствовала себя уязвимой, жертвой импульсивного, сексистского, неприемлемого поступка без какого-либо согласия с моей стороны.

Проще говоря, ко мне проявили неуважение.

Меня попросили выпустить совместное заявление, чтобы смягчить давление на президента, но в тот момент я думала лишь о том, чтобы насладиться историческим достижением с моим партнерами по команде. По этой причине я сообщила федерации и ее многочисленным представителям, а также СМИ и людям, которым я доверяю, что не буду делать личных или совместных заявлений по этому поводу, так как понимала, что это еще сильнее отвлечет внимание от этого особенного для меня и моих партнеров момента.

Несмотря на это решение, я должна сообщить, что на меня постоянно оказывали давление, чтобы я выпустила заявление, оправдывающее действия мистера Луиса Рубиалеса. Более того, федерация разными способами и через разных людей давила на мое окружение (семью, друзей, партнеров по команде и так далее), чтобы получить заявление, которое имеет мало или вообще ничего общего с моими чувствами.

Не мое дело оценивать способы взаимодействия и добросовестность методов, но я уверена, что наша команда, как чемпион мира, не заслуживает такой манипулятивной, враждебной и принуждающей культуры. Инциденты такого рода добавляются к длинному списку ситуаций, которые игроки порицают в последние годы. Этот случай, в который я оказалась вовлечена, стал последней соломинкой и, как многие могли видеть в телетрансляции церемонии награждения, сопровождался поведением, которое годами было частью ежедневной жизни нашей команды.

Учитывая все эти причины, я хочу подтвердить свою изначальную позицию, что я не обязана поддерживать человека, который совершил этот поступок против моего желания, без уважения ко мне, в исторический для меня и женского спорта в этой стране момент. Ни при каких условиях я не могу нести ответственность за поддержку того, во что не верю, и именно поэтому я боролась со всем этим давлением.

Я абсолютно не приемлю такое поведение.

Хочу закончить на том, что, хотя это мои слова, все игроки из Испании и со всего мира дали мне сил выступить с этим заявлением. Перед лицом такого проявления неуважения, невозможности признать собственные ошибки и взять на себя ответственность я заявляю, что не намерена играть за национальную команду, пока текущие руководители остаются на своих должностях», – говорится в заявлении футболистки сборной Испании.

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47 комментариев

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artpal
Ощущение обратное - что на нее надавили уже после первоначального заявления
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Кан и Баллак сидят в баре
да ёмаё,все знают что в медиасфере за любой "пук" сейчас прилетает- сам виноват этот чел. В идеале лучше б Винисиуса поцеловал,чтоб вселенная схлопнулась)
+31
-4
+27
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Super Bock
У Рубиалеса все меньше и меньше времени совершить каминг-аут.
+24
-4
+20
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Гамарджоба Генацвале
Ответ artpal
Ощущение обратное - что на нее надавили уже после первоначального заявления
Уверен, она особо и не парилась после этого поцелуя. Но когда раздули такой скандал, сама поверила в какое-то там насилие.
+18
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И. Сергей
Ответ Сослан Бедоев
Когда себя чувствуют жертвой сексистского насилия обычно радуются? Я в ее реакции шока или поведения жертвы не заметил... Скоро скажет что чувствовала себя орально изнасилованной и требуется психиатр... Повестка, она такая🤷‍♂️
Не против, чтобы жену/сестру/маму/бабушку/дочку/племянницу целовал ражий властный мужик в губы публично на радостях, потому что он чувствует себя причастным к её успеху? А комментаторы поддерживали мужика, а вашу женщину колко опускали, ставили на место?

Тогда странно.
+17
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+9
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Алексей Игоревич
Кто это оправдывает - нездоровые люди. Не повезло вашим женам/девушкам, матерям и сестрам, ведь их будут насильно целовать посторонние люди, пока вы будете считать это нормой
+12
-5
+7
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Tpy6kaMerlina
Красава. Комментаторы на спортсе, в заплюсованных постах, это канешна, отдельный вид глумления над здравым смыслом и банальным уважением личности в цивилизованном обществе. Поймите уже, пока право каждого мужчины и женщины над своим личным пространством не будет соблюдено, как вы сможете чувствовать себя в безопасности и комфорте. Или пара плюсов на сайте, очень смешной (нет) комментарий - это достойная цена миллиона подобных случаев, когда границы личного пространства не просто нарушаются, а переезжаются на бульдозере. Когда человек дотрагивается до другого человека, он может это делать лишь при полном убеждении того, что партнёр этого желает не меньше вашего. Когда это близкий друг, девушка/парень, супруг. И в располагающей к тому обстановке. Во всех остальных случаях, это недопустимо. Когда понимание такой базовой вещи станет нормой, многое станет понятнее. Надеюсь на выздоровление части сообщества.
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slatar99
Рубиалес какой-то дурачок, судя по всему - непонятно зачем тянет с отставкой

Он что надеялся - Эрмосо его защищать будет?

Пока с каждым днём его репутация новое дно пробивает - хотя может он решил узнать насколько глубока кроличья нора ))
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Стахович
Сейчас где-то улыбается один Лопетеги.Карма вернула должок лысому.Даже наверно чуть-чуть больше.Самый ненавистный испанец сейчас
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Сослан Бедоев
Когда себя чувствуют жертвой сексистского насилия обычно радуются? Я в ее реакции шока или поведения жертвы не заметил... Скоро скажет что чувствовала себя орально изнасилованной и требуется психиатр... Повестка, она такая🤷‍♂️
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Стахович
Знаете кто единственный защитник президента федерации?Луис Энрике,который позорно со скандалом слил своего бывшего помощника Морено из сборной.Загнило всё там,нужна чистка
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damondiamond
Ответ Сослан Бедоев
Когда себя чувствуют жертвой сексистского насилия обычно радуются? Я в ее реакции шока или поведения жертвы не заметил... Скоро скажет что чувствовала себя орально изнасилованной и требуется психиатр... Повестка, она такая🤷‍♂️
а вы когда-либо подвергались насилию, что так рассуждаете?
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mr kovalsky
Ответ Сослан Бедоев
Когда себя чувствуют жертвой сексистского насилия обычно радуются? Я в ее реакции шока или поведения жертвы не заметил... Скоро скажет что чувствовала себя орально изнасилованной и требуется психиатр... Повестка, она такая🤷‍♂️
После должности «министра равенства» я уже ничему не удивляюсь в этих ваших западах
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Ответ slatar99
Рубиалес какой-то дурачок, судя по всему - непонятно зачем тянет с отставкой Он что надеялся - Эрмосо его защищать будет? Пока с каждым днём его репутация новое дно пробивает - хотя может он решил узнать насколько глубока кроличья нора ))
Его отменят в любом случае, глубина норы уже не играет роли
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Роман
вот так собрал женский футбол инфоповод для спортса, а так бы никто не вспоминал даже после победы
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Фут.Боль
"По прошествии времени, глубже оценив мои первоначальные ощущения", - это как?) Вчера мне было плохо, но вот сейчас мне хорошо, но по прошествии времени, вот сейчас, вспоминаю как мне было плохо и ощущаю, что мне было не плохо, а очень плохо в тот момент) Так?)
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catcher69
я бы посмотрел что бы она сказала если бы ее поцеловал генералисимус франко !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Артём Стёпин
Ответ Сослан Бедоев
Секундный чмок раздувает как часовой принудительный чпок. Стрёмная лгунья, даже если приятного было мало, но строить из себя жертву вселенского масштаба, будто языком в гланды на глазах у публики проникли-как это вообще можно всерьёз воспринимать? Мир #бнулся
то есть если вас начальник секундно чмокнет – вам норм, не будете сильно переживать?
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Всего недельку обрабатывали нужные люди
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Злобный Конь
Иди с Рапино поцелуйся,и не ной.
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ML26
Никак не оправдываю этот поступок, но если бы женщина тренер поцеловала бы своего игрока (мужчину) реакция была бы такой же? Недавно британский чиновник не исключил появление женщины на посту национальной сборной
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Мага Алиев
Теперь в суд подадут из-за этого коммента
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Roja
Ответ artpal
Ощущение обратное - что на нее надавили уже после первоначального заявления
и поэтому уже в самолёте рубиалес давил на неё?
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Александр Романов
Тоже мне , жертва несправедливости
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Roja
Ответ Сослан Бедоев
Когда себя чувствуют жертвой сексистского насилия обычно радуются? Я в ее реакции шока или поведения жертвы не заметил... Скоро скажет что чувствовала себя орально изнасилованной и требуется психиатр... Повестка, она такая🤷‍♂️
а где она говорит о насилии?
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