Мостовой об учебе на тренера: «Тяжеловато. Ничего нового я не увидел и не увижу, но приходится сидеть и слушать»
Александр Мостовой рассказал об обучении на тренерскую лицензию.
— Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась.
Ничего нового я не увидел и не увижу. Все, чем занимался свою жизнь, видел и слышал. Но это программа, приходится сидеть и слушать.
— Сколько будет длится первая часть обучения?
— Сказали, от 12 до 14 месяцев.
— Вы работали с детьми, судя по фотографиям РФС?
— Нет. У нас будут фазы, которые длятся примерно месяц. Там будут, по-моему, 15-летние ребята и будем выполнять задание, которые пишут, – рассказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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- ну мы знае что надо по мячу бить. и вон в сетку вогнать, ниче нового вы нам не сказали
интересно клуб уровня ФНЛ доверит работу маэстро