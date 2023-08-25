Мостовой об учебе на тренера: «Тяжеловато. Ничего нового я не увидел и не увижу, но приходится сидеть и слушать»

Александр Мостовой рассказал об обучении на тренерскую лицензию.

— Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась.

Ничего нового я не увидел и не увижу. Все, чем занимался свою жизнь, видел и слышал. Но это программа, приходится сидеть и слушать.

— Сколько будет длится первая часть обучения?

— Сказали, от 12 до 14 месяцев.

— Вы работали с детьми, судя по фотографиям РФС?

— Нет. У нас будут фазы, которые длятся примерно месяц. Там будут, по-моему, 15-летние ребята и будем выполнять задание, которые пишут, – рассказал бывший игрок « » и сборной России.

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