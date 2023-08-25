Мостовой об учебе на тренера: «Тяжеловато. Ничего нового я не увидел и не увижу, но приходится сидеть и слушать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой тактика Футбол

Александр Мостовой рассказал об обучении на тренерскую лицензию.

— Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась.

Ничего нового я не увидел и не увижу. Все, чем занимался свою жизнь, видел и слышал. Но это программа, приходится сидеть и слушать.

— Сколько будет длится первая часть обучения?

— Сказали, от 12 до 14 месяцев.

— Вы работали с детьми, судя по фотографиям РФС?

— Нет. У нас будут фазы, которые длятся примерно месяц. Там будут, по-моему, 15-летние ребята и будем выполнять задание, которые пишут, – рассказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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50 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
С таким отношением лучше вообще бросить идею быть тренером
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Dzmitry Lavysh
Самое смешное будет, что если ему доверят какую среднюю команду Лиги и он ее сразу не хило поднимет... и будет :" Ну так я же говорил.. почему были сомнения?"
+62
-3
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JENNINGS
Ответ Dzmitry Lavysh
Самое смешное будет, что если ему доверят какую среднюю команду Лиги и он ее сразу не хило поднимет... и будет :" Ну так я же говорил.. почему были сомнения?"
Учитывая самомнение Мостового, ему сразу «Реал» да «Барсу» подавай, он что, зря 20 лет в футбол играл?!
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Алекс Ну
Столько мост не выдержит.
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dimamak10
Ответ Dzmitry Lavysh
Самое смешное будет, что если ему доверят какую среднюю команду Лиги и он ее сразу не хило поднимет... и будет :" Ну так я же говорил.. почему были сомнения?"
Ну или как Гари Невилл, потренирует немного и дальше пойдет чесать языком
+18
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crazy_elky
«Тяжело слушать какие то речи от бездарей, которые 100 раз мяч чеканить не могут» - заключил Александр.
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SexyCow
А будучи тренером, ему футболисты такие
- ну мы знае что надо по мячу бить. и вон в сетку вогнать, ниче нового вы нам не сказали
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Саша Пушкин
Ответ Сижу на факсах Барселоны
С таким отношением лучше вообще бросить идею быть тренером
Не хватает ему твой усидчивости и целеустремленности в желании собирать здесь плюсики.
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crazy_elky
«Тяжело слушать какие то речи от бездарей, которые 100 раз мяч чеканить не могут» - заключил Александр.
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Люблю макароны
Глупый человек всегда уверен, что он все знает и ничему новому его не научат. Это касается всех аспектов нашей жизни, не только футбола. Мостовой - откровенно глупый человек
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Evil_Alastar
Согласен, ведь тренировать=играть 🤡🤡
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Gani
Все таки Сашко не самый умный персонаж на свете, будем откровенны. Учится значит он на этих курсах и параллельно интервью раздает в которых рассказывает как ему скучно и муторно на этих курсах находится так как он все про футбол давно знает и как ему приходится нелегко терпеть всю эту канитель. Теперь представьте его «сокурсников» и «преподавателей», которые читают эти интервью в которых он рассказывает о своих муках и насколько Мостовой лучше всех в мире. Я бы не удивился если бы его завалили там, к чертям собачьим, просто потому что таких вообще нигде не любят, независимо от сферы деятельности.
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Pb-SE
Ответ Мирзоанис Якубов
Вот все ржут над ним, а ведь это помимо прочего говорит и о том, в какое днище скатилась наша тренерская школа
Как отдельно взятый Мостовой, который 20 лет после окончания карьеры в носу ковырял, говорит о нашей тренерской школе? Я сам к ней скептически отношусь, но Мостового с ней не ассоциирую.
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Stt
Ни один нормальный клуб не возьмёт мостового даже с тремя золотыми корками тренера. Только ему не говорите, расстроится.
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Пашка Донофф
Ну так не слушай. Сиди, в телефон играй. Потом только не удивляйся что бумажку не получишь на экзамене
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Spartakus1984
гений
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гилберт
Ответ Сижу на факсах Барселоны
С таким отношением лучше вообще бросить идею быть тренером
Зачем бросать??? Раз нужна бумажка, то нужно ее получить.
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Дзмітрый Фарботка
сколько ещё нам ждать дебюта
интересно клуб уровня ФНЛ доверит работу маэстро
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Илья Ворошилов
Желаю обделаться как Г. Невилу
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alexmixer9
Через год - два наш любимый футбол изменится до неузнаваемости, Царь совершит революцию в тренерстве!
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Яков Фридман
Негоже царю кого то слушать.
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Кокич
Наверное постоянно перебивает учителя на уроках.
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Мирзоанис Якубов
Вот все ржут над ним, а ведь это помимо прочего говорит и о том, в какое днище скатилась наша тренерская школа
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qwaza
Тяжеловато, потому что корона постоянно на глаза сползает. Поэтому ничего нового не увидел и не увидит, но пусть хотя бы посидит и послушает.
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Docentr9
Ответ Dzmitry Lavysh
Самое смешное будет, что если ему доверят какую среднюю команду Лиги и он ее сразу не хило поднимет... и будет :" Ну так я же говорил.. почему были сомнения?"
Не будет
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