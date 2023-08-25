«Факел» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«Краснодар» сыграет с «Факелом» на выезде в матче 6-го тура Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
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Соперник и поле явно не на стороне быков
Если Факел сможет осуществить свои задумки, то без очков не останется
Евсеев тут мастер, конечно, но и Ивич ещё может удивить