«Факел» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Теги премьер-лига Россия Факел Краснодар онлайны Футбол

«Краснодар» сыграет с «Факелом» на выезде в матче 6-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». 

Факел – Краснодар
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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2 комментария

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Такие дела
Очень надеюсь, что Ивич после локомотива беседовал с каждым в зале бокса
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Shadow1882
Краснодар хорошо выглядит, но очки в Воронеже потерять может. Вопрос лишь сколько
Соперник и поле явно не на стороне быков
Если Факел сможет осуществить свои задумки, то без очков не останется
Евсеев тут мастер, конечно, но и Ивич ещё может удивить
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