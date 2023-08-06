Крупные победы «Спартака» и ЦСКА, Гвардиол в «Сити», Усачева ушла от Тутберидзе, победа гандболисток 76:1 и другие новости утра

1. В 3-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромил «Рубин» (4:1) дома, несмотря на очередное странное решение судьи. ЦСКА на своем поле крупно выиграл у «Локомотива» (4:1), а «Крылья Советов» разнесли «Ростов» (5:1).

«Спартак» возглавил таблицу Премьер-лиги после трех туров, опередив «Краснодар» по дополнительным показателям. А Федор Чалов, забив 4 гола за 3 тура (все с пенальти), лидирует в списке лучших бомбардиров.

2. Главные трансферы дня. «Манчестер Сити» купил Гвардиола за 90 млн евро у «Лейпцига» – хорват стал самым дорогим защитником в истории в футбола. «Манчестер Юнайтед» купил форварда «Аталанты» Хейлунда за 75+10 млн евро. «Челси» подписал вратаря «Брайтона» Санчеса за 20+5 млн фунтов.

3. Еще новости рынка. Наблюдательный совет «Аякса» против трансфера Сперцяна – там считают «аморальным» ведение дел с российским клубом. «Ноттингем Форест» предложил 4 млн евро за Барриоса, «Зенит» хочет 15 млн. «Болонья» интересуется хавбеком «Спартака» Хлусевичем. «Вердер» предложил 4 млн евро за Тикнизяна, «Локо» хочет 5 млн. Шикинью близок к переходу в «Динамо» из «Бенфики» за 6 млн евро с учетом бонусов.

Президент «Тоттенхэма» Леви проигнорировал дедлайн предложения «Баварии» по Кейну и уехал в отпуск в Майами на 2 недели – он хочет добиться улучшения условий. Хави против возвращения Неймара в «Барселону» из-за риска испортить «семейную атмосферу».

4. Фигуристка Дарья Усачева ушла от тренера Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру.

5. Новый вратарь «МЮ» Андре Онана пропустил гол ударом с центра поля в товарищеском матче с «Лансом» (3:1) после ошибки партнера по команде.

6. Гонщика NASCAR Ноа Грегсона отстранили за лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда. «Хаас» предположительно поставляет оборудование для ВПК России через китайскую фирму. Леклер может согласовать контракт с «Феррари» на $200 млн за 5 сезонов.

7. Бывший полузащитник «Зенита» Малком забил в дебютной игре за саудовский «Аль-Хилаль». Его гол помог команде победить «Аль-Иттихад» Карима Бензема в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов (3:1).

8. Женская юношеская сборная России по гандболу разгромила команду Киргизии со счетом 76:1 на Играх стран СНГ.

Цитаты дня:

Нагучев о фигурном катании: «Почему оно рождает столько жестокости – вопрос медицинский. Будто Загитову, Медведеву, Валиеву кто-то считает своей собственностью»

Шнякин в комментариях Sports.ru о критике Уткиным коллег с «Матч ТВ»: «Вася просто блеванул, унизив их труд. Было неприятно за классно работающих парней»

Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ: «Приезжайте, участвуйте, мы открыты. Недружественных стран для нас нет»

Гашек об игре в России: «Мы в какой-то степени служили пропаганде. Я не был настолько образован, чтобы тогда понять, куда движется страна»

Павлюченко о депутатах на российских автомобилях: «Жалко их, придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей»

Прыгун с шестом Матвей Волков: «Исинбаева – лицемерный человек. Таким людям здесь делать нечего»

Нейт Диаз: «Хабиб? ##### его. Этот слабак просто сбежал»