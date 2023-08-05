Леви проигнорировал дедлайн предложения «Баварии» по Кейну и уехал в отпуск в Майами на 2 недели. Так он хочет добиться улучшения условий (Bild)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви проигнорировал предложение «Баварии» по Харри Кейну.

Вчера мюнхенский клуб сделал финальное предложение по английскому форварду, которое превысило 100 млн евро. «Бавария» также установила дедлайн до полуночи пятницы, согласно которому «Тоттенхэм» должен был ответить на предложение. 

Леви проигнорировал дедлайн и, по данным Bild, на две недели уехал с семьей в отпуск в Майами. Отмечается, что таким образом глава «Тоттенхэма» хочет добиться от «Баварии» улучшения предложения.

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66 комментариев

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Ответ <~Inter~>
Леви никому не даст вести переговоры с Тоттенхэмом с позиции силы
Оттого и куры без трофеев
+43
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Ахххаа. Леви, б.......
+35
-2
+33
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Знатно Леви издевается на Баварией, это вам не Дортмунд и Лейпциг, которые сами привозят нужных игроков в Мюнхен)
+37
-18
+19
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надеюсь, Бавария будет умнее и дождется Кейна через год, отдав часть от этих денег в виде подписного бонуса
+20
-7
+13
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Ответ *MVP*
надеюсь, Бавария будет умнее и дождется Кейна через год, отдав часть от этих денег в виде подписного бонуса
так вовсе не факт, что через год он Баварию выберет
+13
-2
+11
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Ну ладно "Бавария", бизнес есть бизнес. Но к своему-то игроку можно проявить немного уважения? Не совсем ведь чужие
+12
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пора Баварии послать этого Леви далеко и надолго и найти другого нападающего
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Ответ ten Hag
Надеюсь, Кейн бесплатно уйдет из Тоттенхэма следующим летом Леви неприятный персонаж
А руководство Баварии охренеть какое приятное. Пусть и многие новые, но исторически клуб не чурался любого говна ради достижения своих целей.
+7
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+6
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Надеюсь, Кейн бесплатно уйдет из Тоттенхэма следующим летом
Леви неприятный персонаж
+12
-6
+6
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Леви никому не даст вести переговоры с Тоттенхэмом с позиции силы
+11
-6
+5
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Надеюсь, у "Баварии" хватит самоуважения, чтобы немедленно выйти из сделки и срочно начать работать над трансфером по плану Б, который, уж надеюсь, есть.
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да пошлите этого Леви куда по дальше
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Хочет выманить больше денег*

Он даже за копейки будет торговаться что-ли? Думаю он и на Маями уехал бесплатным самолётам
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Ответ Александр Лобанов
что ты мелишь, ты посмотри кто больше всего увел в Бундеслиге игроков у оппонентов,и удивишься
Это Дортмунд,у которого здесь и сейчас играют 4 игрока из Боруссии Мюнхенгладбах и 4 бывших игрока Баварии Мюнхен
+3
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Ответ <~Inter~>
Леви никому не даст вести переговоры с Тоттенхэмом с позиции силы
Да-да, такой молодец, что шпоры давно уже объект для шуток и синоним неудачников
+5
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Ответ <~Inter~>
Леви никому не даст вести переговоры с Тоттенхэмом с позиции силы
Какой силы, лол, просто он как баран себя ведет. Бавария предлагает не коробку конфет и открытку, а норм деньги, ну не хочет продавать, пусть и дальше маринуется со своим безтрофейником. В итоге то с силой или без - результатов как небыло, так и не будет.
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Майами почему в кавычках? В Интер или Хит что ли?
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Ответ Биллибоб
Знатно Леви издевается на Баварией, это вам не Дортмунд и Лейпциг, которые сами привозят нужных игроков в Мюнхен)
что ты мелишь, ты посмотри кто больше всего увел в Бундеслиге игроков у оппонентов,и удивишься
+4
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Леви неадекват. Кейн свалит в следующем году бесплатно. Со времени финала ЛЧ Ттх неустанно деградирует. Хотя, о чем это я - что мертво не может быть мертвее
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почему название города у вас в кавычках ? неграмотность у вас как обычно зашкаливает
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задолбал этот лысый
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А Бавария уехала в отпуск до зимнего ТО
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Ответ Ansu Fati
Через год за ним очередь устилающаяся 100$ купюрами с Эр-Рияда до Лондона построится через маршруты Мадрид-Париж)) мюнхенцы сами отклеятся от этого аукциона)) неужели непонятно?
ну да, сейчас кроме Баварии никто 100 платить не готов, а через год, когда Кейн станет старше на год, выстроится очередь. самому не смешно?
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Назло бабушке отморожу уши. У них через неделю сезон начинается, а до сих пор непонятка с главным страйкером. Это безусловно положительно влияет на команду 🤡
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Ответ ten Hag
Надеюсь, Кейн бесплатно уйдет из Тоттенхэма следующим летом Леви неприятный персонаж
конечно, он же интересы Баварии должен защищать в первую очередь
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