Леви проигнорировал дедлайн предложения «Баварии» по Кейну и уехал в отпуск в Майами на 2 недели. Так он хочет добиться улучшения условий (Bild)

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви проигнорировал предложение «Баварии» по Харри Кейну.

Вчера мюнхенский клуб сделал финальное предложение по английскому форварду, которое превысило 100 млн евро. «Бавария» также установила дедлайн до полуночи пятницы, согласно которому «Тоттенхэм» должен был ответить на предложение.

Леви проигнорировал дедлайн и, по данным Bild, на две недели уехал с семьей в отпуск в Майами. Отмечается, что таким образом глава «Тоттенхэма» хочет добиться от «Баварии» улучшения предложения.

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