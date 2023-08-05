Прыгун с шестом Матвей Волков: «Исинбаева – лицемерный человек. Таким людям здесь делать нечего»

Прыгун с шестом Матвей Волков разочаровался в двукратной чемпионке Игр Елене Исинбаевой.

– Исинбаева недавно помимо прочего написала, что она – легенда…

– Тот пост – подлость. С ее стороны это огромная подлость.

– Вообще я хотел спросить не про посыл, а про то, может ли такой человек, как она, называть себя легендой легкой атлетики?

– Да она может называть себя как хочет. Но для меня Исинбаева теперь никакая не легенда. Ее поведение оставляет другое впечатление. Я понимаю, если бы она всю жизнь придерживалась такой позиции.

Но, по сути, – просто лицемерный человек.

Ходила с патриотическими майками, все видели это легендарное видео, что она наконец прочитала Конституцию. Раз уж начала эту тему, так гни ее до конца. Тебе не 12 лет было, когда ты поддерживала одно, чтобы сказать: «Ой, я повзрослела». Считаю, что с ее стороны это подстава и таким людям здесь делать нечего, – сказал Волков.

«Плакать из-за недопуска – лишнее. Кому не нравится – уезжайте, вы не рабы». А кто такой смелый в легкой атлетике?

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре