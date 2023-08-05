Кубок арабских чемпионов. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в 1/4 финала

Теги Карим Бензема результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Нуну Эшпириту Санту Жорже Жезуш Аль-Иттихад Джидда Калиду Кулибали Фабиньо Нголо Канте Рубен Невеш Малком Сергей Милинкович-Савич Футбол

Команда Макома сыграет с клубом Карима Бензема в Кубке арабских чемпионов.

«Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Хилаля» в 1/4 финала турнира.

За «Аль-Хилаль», кроме Малкома, выступают Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш. Команду тренирует Жорже Жезуш.

В составе «Аль-Иттихада», помимо Бензема, выступают Нголо Канте, Фабиньо, а тренирует ее Нуну Эшпириту Санту.

Кубок арабских чемпионов.

1/4 финала

Таиф, Саудовская Аравия

«Аль-Иттихад» Саудовская Аравия – «Аль-Хилаль» Саудовская Аравия – 21:00

«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шангити, Шарахили, Хавсави, Бамсауд, Канте, Коронадо, Аль-Амри, Ромариньо, Жота Невеш, Бензема.

«Аль-Хилаль»: Аль-Майюф, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Невеш, Микаэль, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.

Примечание: время начала матча – московское.

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14 комментариев

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Наконец то меня услышали:)
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Крутая футбольная вывеска...👍
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Аль-Хиляль Малкома, Аль-Иттихад Бензема, Аль-Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина, Гавр Кузяева, Аталанта Миранчука, Торино Миранчука. Легендарно
+5
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Ну вот, Отец Абду, подсказал этим журналюгам заголовок

Спортс, теряете хватку. Только на пользователях и держитесь
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а вот сейчас Канте и Кулибали обидно.
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Ответ Arman Markosyan 25
Аль-Хиляль Малкома, Аль-Иттихад Бензема, Аль-Наср Роналду, Интер Майами Месси, Монако Головина, Гавр Кузяева, Аталанта Миранчука, Торино Миранчука. Легендарно
Фиорентину обделил
+1
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Ответ Вася Пистолет
Фиорентину обделил
Как я мог забыть про Фиорентину и Арис Кокорина..
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НАШ Аль-Хиляль Малкома
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По проще напистат Аль Малькома играет с Альом Бензема. Все ровно никто не помнит имена команды
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Спорт , мы ждали ваших заголовков )
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Легенда испанской лиги против Бензема
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Рубен Невеш заряд свою пушку, нет?
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