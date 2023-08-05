Кубок арабских чемпионов. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в 1/4 финала

Команда Макома сыграет с клубом Карима Бензема в Кубке арабских чемпионов.

«Аль-Иттихад» сыграет против « » в 1/4 финала турнира.

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Кубок арабских чемпионов.

1/4 финала

Таиф, Саудовская Аравия

«Аль-Иттихад» Саудовская Аравия – «Аль-Хилаль» Саудовская Аравия – 21:00

«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шангити, Шарахили, Хавсави, Бамсауд, Канте, Коронадо, Аль-Амри, Ромариньо, Жота Невеш, Бензема.

«Аль-Хилаль»: Аль-Майюф, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Невеш, Микаэль, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.

Примечание: время начала матча – московское.

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