Кубок арабских чемпионов. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в 1/4 финала
Команда Макома сыграет с клубом Карима Бензема в Кубке арабских чемпионов.
«Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Хилаля» в 1/4 финала турнира.
За «Аль-Хилаль», кроме Малкома, выступают Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш. Команду тренирует Жорже Жезуш.
В составе «Аль-Иттихада», помимо Бензема, выступают Нголо Канте, Фабиньо, а тренирует ее Нуну Эшпириту Санту.
Кубок арабских чемпионов.
1/4 финала
Таиф, Саудовская Аравия
«Аль-Иттихад» Саудовская Аравия – «Аль-Хилаль» Саудовская Аравия – 21:00
«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шангити, Шарахили, Хавсави, Бамсауд, Канте, Коронадо, Аль-Амри, Ромариньо, Жота Невеш, Бензема.
«Аль-Хилаль»: Аль-Майюф, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Невеш, Микаэль, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.
Примечание: время начала матча – московское.
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