Малком забил в дебютной игре за «Аль-Хилаль» – «Аль-Иттихаду» с Бензема и Канте

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Яссер Аль-Шахрани Малком Футбол

Малком отметился голом в первой игре после трансфера в «Аль-Хилаль».

Бывший полузащитник «Зенита» вышел в стартовом составе на игру 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада», за который выступают Карим Бензема и Нголо Канте.

На 70-й минуте бразилец воспользовался навесом защитника Яссера Аль-Шахрани и головой отправил мяч в сетку ворот соперника, сделав счет 3:1 в пользу своего клуба.

«Аль-Хилаль» приобрел Малкома за 60 млн евро. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Что творит этот русский !!
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Ответ Человек1991
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Конечно сильнее, в медиа Лиге есть задротс) негде такого нет 😂
+17
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Первый русский гол в Саудовской Аравии, получается?
+10
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+8
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Наш пи…дюк!
+11
-4
+7
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Как будет по-арабски премиашки?
+6
-1
+5
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Ответ cektor
Что творит этот русский !!
Малком после гола : Я РУУУУУСКИИЙЙЙ
+10
-6
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Ответ Моё Моя
Как будет по-арабски премиашки?
غالي
+3
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+3
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Ответ Mark Safa
Малком после гола : Я РУУУУУСКИИЙЙЙ
Я останусь здесь жить!
+4
-1
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Гена Орлов : На багаже Зенита помог Аль-Хилаль взять чемпионства
+8
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
роналду, бензема, фирмино будут в шоке)))
+4
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Ответ Трент Резнор
Головой? Что там за защитники? Лилипуты?
Чтобы забить головой обязательно иметь 190 роста?
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И это чемпионы СА? Что же будет творить Малком против середняков)
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Ответ несахар
месси молодец, что не согласился играть в саудовской аравии. лучше играть за меньшие деньги в современной более близкой ему по духу америке, чем за очень большие деньги в арабской стране со средневековыми нравами
количество бомжей в современной америке не подскажите?
+1
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Ответ Трент Резнор
Головой? Что там за защитники? Лилипуты?
Да там оборона, как во дворе
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Какого парня воспитали!
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Ответ cektor
Что творит этот русский !!
что творит этот узкий ))
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Ответ Трент Резнор
1.72 не самый выдающийся рост.
Рекомендую посмотреть в повторах голы Мане и Агуэро, чтобы понять, что в голах головой рост не так важен как кажется.
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Ответ Моё Моя
Как будет по-арабски премиашки?
аль вахалля унна мьяк
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Малком: "Очень, очень трудная лига, ага"
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Ответ Трент Резнор
Головой? Что там за защитники? Лилипуты?
Арабский бедуины
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Ответ Mark Safa
Гена Орлов : На багаже Зенита помог Аль-Хилаль взять чемпионства
Это не шутка,это баян -бабаян- бабаянище.
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
А что там представлять? Вроде как Хилаль один из лучших клубов азиатской ЛЧ, и их трансферы этим летом намного отличаются (в лучшую сторону) от трансферов других клубов СА. Так что легко)
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Так это не будет прям удивительно, Мальком пока что лучший трансфер Аравийской Лиги , 26 лет прошлый сезон 26 голов 10 голевых, топ 20 мира по гол+пас , в среднем за матч топ 5 мира вместе с Месси , Мбаппе и Холландом.
+3
-3
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месси молодец, что не согласился играть в саудовской аравии.
лучше играть за меньшие деньги в современной более близкой ему по духу америке, чем за очень большие деньги в арабской стране со средневековыми нравами
0
0
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Ответ Моё Моя
Как будет по-арабски премиашки?
Зачем слова, есть же характерные жесты, которые, кстати, Малком оооочень хорошо знает.
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