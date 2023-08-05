Малком забил в дебютной игре за «Аль-Хилаль» – «Аль-Иттихаду» с Бензема и Канте
Малком отметился голом в первой игре после трансфера в «Аль-Хилаль».
Бывший полузащитник «Зенита» вышел в стартовом составе на игру 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада», за который выступают Карим Бензема и Нголо Канте.
На 70-й минуте бразилец воспользовался навесом защитника Яссера Аль-Шахрани и головой отправил мяч в сетку ворот соперника, сделав счет 3:1 в пользу своего клуба.
«Аль-Хилаль» приобрел Малкома за 60 млн евро. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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