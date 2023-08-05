Малком забил в дебютной игре за «Аль-Хилаль» – «Аль-Иттихаду» с Бензема и Канте

Малком отметился голом в первой игре после трансфера в «Аль-Хилаль».

Бывший полузащитник «Зенита» вышел в стартовом составе на игру 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против « », за который выступают Карим Бензема и Нголо Канте.

На 70-й минуте бразилец воспользовался навесом защитника и головой отправил мяч в сетку ворот соперника, сделав счет 3:1 в пользу своего клуба.

« » приобрел за 60 млн евро. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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