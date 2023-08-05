Наблюдательный совет «Аякса» против трансфера Сперцяна – там считают «аморальным» ведение дел с российским клубом (De Telegraaf)
Трансфер Эдуарда Сперцяна в «Аякс» может сорваться из-за позиции наблюдательного совета.
По информации De Telegraaf, члены совета на данный момент не дают разрешения на переход полузащитника «Краснодара». В органе считают, что вести дела с клубом из России «аморально». Среди тех, кто выражает наибольшую обеспокоенность вопросом, – председатель совета Пьер Эринга.
В то же время спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат по-прежнему хочет осуществить трансфер Сперцяна. По его мнению, переход игрока сборной Армении должен состояться, если это юридически возможно.
Мислинтат считает, что шум вокруг трансфера утихнет, если 23-летний футболист сразу покажет свою ценность для клуба.
В июле сообщалось, что «Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока. «Быки» отклонили это предложение.
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Если покажет ценность - то не так уж сильно и аморально получается
А как по рыночным законам так нормально
То есть, за прибыль - уже не аморально. Понятно
та же Германия не против вести дела с Россией, вот только хозяин сильно давит🤡