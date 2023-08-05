Наблюдательный совет «Аякса» против трансфера Сперцяна – там считают «аморальным» ведение дел с российским клубом (De Telegraaf)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Политика Эдуард Сперцян Свен Мислинтат Футбол

Трансфер Эдуарда Сперцяна в «Аякс» может сорваться из-за позиции наблюдательного совета.

По информации De Telegraaf, члены совета на данный момент не дают разрешения на переход полузащитника «Краснодара». В органе считают, что вести дела с клубом из России «аморально». Среди тех, кто выражает наибольшую обеспокоенность вопросом, – председатель совета Пьер Эринга. 

В то же время спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат по-прежнему хочет осуществить трансфер Сперцяна. По его мнению, переход игрока сборной Армении должен состояться, если это юридически возможно.  

Мислинтат считает, что шум вокруг трансфера утихнет, если 23-летний футболист сразу покажет свою ценность для клуба.

В июле сообщалось, что «Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока. «Быки» отклонили это предложение.

Директор «Аякса» о Сперцяне: «Можно ли вести дела с «Краснодаром» – решает правительство, наша задача – находить лучших игроков»

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80 комментариев

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Интересно, если Спартаку сейчас надо было бы переводить какой-нибудь бонус "за достижения" Промеса, такая же была бы принципиальность?
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+71
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Ответ Пользователь Имени
Интересно, если Спартаку сейчас надо было бы переводить какой-нибудь бонус "за достижения" Промеса, такая же была бы принципиальность?
Вы не понимаете , это другое )
+43
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+34
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"...шум вокруг трансфера утихнет, если 23-летний футболист сразу покажет свою ценность для клуба"

Если покажет ценность - то не так уж сильно и аморально получается
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Ответ Vadim Medvedev
наверное потому что только Россия откусывает территорию у соседней страны?
то есть когда американцы вторгаются в страну на другом континенте под выдуманным предлогом,разрушают ее попутно убив кучу людей это ок? хорошая логика
+14
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Травокуры в семнадцатом веке своих политиков ели, а теперь, гляди-ка - морали учат. Прогресс.
+16
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Ответ Owen_the_Simple
Травокуры в семнадцатом веке своих политиков ели, а теперь, гляди-ка - морали учат. Прогресс.
в Индонезии могут многое рассказать про голландскую мораль.
+11
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Мерзкие лицемеры…🤬
+11
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Мислинтат настоящий профессионал в отличие от господ из наблюдательного совета, которым обилие морали мозоль в черепушке уже натерло.
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Ответ rdyabin@icloud.com
Спасибо за все нашему престарелому геостратегу, что россияне стало ругательным словом во всем мире. Нам еще очень долго отмываться перед всем цивилизованным миром придется за то, что мы натворили. Будем платить репарации, будем отстраивать Украину, будем просить прощения у всех.
Лия Ахеджакова, мы вас узнали!
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А уволить легов значит было не аморально?)
А как по рыночным законам так нормально
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Ответ reteka
В Малайзии.
В Малайзии - про английскую. Индонезия была как раз голландской колонией
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Ответ alexis2020
Окей, а подписывать американских игроков - не аморально? Я не поддерживаю войну, но почему только Россию так осуждает мировое сообщество?
Амеры могут экономической п****ы дать. Сделать страну нищей, подписав пакет санкций и натравив дружков из G7 и Ес. Просто потому что могут.
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Ответ Просто Человек
Вы не понимаете , это другое )
А почему ты повторяешь за другими эту фразу?
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шум вокруг трансфера утихнет, если 23-летний футболист сразу покажет свою ценность для клуба (с)

То есть, за прибыль - уже не аморально. Понятно
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Ответ Пользователь Имени
Интересно, если Спартаку сейчас надо было бы переводить какой-нибудь бонус "за достижения" Промеса, такая же была бы принципиальность?
Так Спартак по условиям трансфера Промеса и так делает денежные переводы Аяксу каждые полгода. И их естественно принимают. Так что принципиальностью и моралью в Аяксе и не пахнет. Исключительно лицемерием.
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Ответ Пользователь Имени
Интересно, если Спартаку сейчас надо было бы переводить какой-нибудь бонус "за достижения" Промеса, такая же была бы принципиальность?
Конечно, там же они забирали бы деньги у преступного спартаковского режима)
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Ответ rdyabin@icloud.com
В том числе на твои деньги отстраивать будут, патриот)
Ты можешь на колени встать не платя денег.
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ой какие мы нежные
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Аморально значит. Тогда 12 млн. евро и Краснодар думаю поразмышляет.
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Ответ Vadim Medvedev
наверное потому что только Россия откусывает территорию у соседней страны?
Не откусывает, а возвращает свои исторические земли, принадлежавшие ей веками. Попользовались и хватит.
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Ответ Batt Monner
Потому что мировому сообществу именно действия России кажутся максимально неоправданными и неправильными
Мировому сообществу=США
та же Германия не против вести дела с Россией, вот только хозяин сильно давит🤡
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Окей, а подписывать американских игроков - не аморально? Я не поддерживаю войну, но почему только Россию так осуждает мировое сообщество?
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Ответ Lol Ko
Почему так? Двойные стандарты или просто себя осуждать - это совсем уже нелепо ?
Если ты не представляешь, что у разных субъектов разное мнение по разным вопросам, значит таков твой уровень развития
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Пошли на хер Аякс и ко. Сперцяна купят клубы у которых яйца!!!
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Ответ Owen_the_Simple
Травокуры в семнадцатом веке своих политиков ели, а теперь, гляди-ка - морали учат. Прогресс.
Ещё подспудно в Южной Африке устроили геноцид и работорговлю, по-цивилизованному, морально
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