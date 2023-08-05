Наблюдательный совет «Аякса» против трансфера Сперцяна – там считают «аморальным» ведение дел с российским клубом (De Telegraaf)

Трансфер Эдуарда Сперцяна в «Аякс» может сорваться из-за позиции наблюдательного совета.

По информации De Telegraaf, члены совета на данный момент не дают разрешения на переход полузащитника « ». В органе считают, что вести дела с клубом из России «аморально». Среди тех, кто выражает наибольшую обеспокоенность вопросом, – председатель совета Пьер Эринга.

В то же время спортивный директор « » Свен Мислинтат по-прежнему хочет осуществить трансфер . По его мнению, переход игрока сборной Армении должен состояться, если это юридически возможно.

Мислинтат считает, что шум вокруг трансфера утихнет, если 23-летний футболист сразу покажет свою ценность для клуба.

В июле сообщалось, что «Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока. «Быки» отклонили это предложение.

Директор «Аякса» о Сперцяне: «Можно ли вести дела с «Краснодаром» – решает правительство, наша задача – находить лучших игроков»

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