Шнякин в комментариях Sports.ru о критике Уткиным коллег с «Матч ТВ»: «Вася просто блеванул, унизив их труд. Было неприятно за классно работающих парней»
Дмитрий Шнякин раскритиковал Василия Уткина за слова об уровне комментаторов на «Матч ТВ»..
Ранее журналист так ответил на критику Уткина в адрес коллег: «Говномет поставлен на режим массового поражения. Керимов ужасно работает? Минин, Пирожков, Трушечкин, Нагучев, которого он неоднократно называл топом?»
– Дима, а можно было еще больше букв написать? – спросил у Шнякина пользователь Sports.ru selso99 в комментариях к новости с ответом комментатора «Матч ТВ» Василию Уткину.
– Кстати, хороший вопрос. Безусловно, я сильно раздражен. Причем не за себя. Уткин, как известно, слова хорошего никогда мне не говорил, за что я ему безмерно благодарен, честно. Это заводило. А вот за парней, которые честно и классно делают работу, мне было неприятно.
Для Васи ничего не стоит бездоказательно блевануть в телеграм-канале. Эти вот худшие, эти вот получше, эти – ужасны. И все. Но доводов, ни примеров, ни замечаний, в чем раньше Вася был силен. Просто блеванул, унизив труд парней.
Вот вы не задумывались: что, Уткин всерьез смотрит «Сетанту»? :) Чтоб оценить уровень комментария там. Аж засматривается, ага. Но блеванул про то, что комментаторы там лучше матчевских – и все просто верят на слово. Я вам больше того скажу: один из комментаторов «Сетанты» – мой кореш – ехал туда без опыта работы и спрашивал, как, мол, комментировать-то...
Поэтому мне важно быть не голословным. Вот вам примеры. Минин, Керимов, Генич, Нагучев, Пирожков, Трушечкин точно работают сильно. И я об этом подробно написал, а не бездоказательно сблевнул.
Мне кажется это важным. Хотя я прекрасно понимаю, что люди не читают и не слушают. Им достаточно имени Уткина, теплых ностальгических ощущений, связанных с этим именем. И все.
Удачи. Надеюсь, объяснил, – написал Шнякин в комментариях на Sports.ru.
Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
"Для Васи ничего не стоит бездоказательно блевануть в телеграм-канале" - Вася один наглядный пример в самом конце репортажа привёл и отметил, что это лишь пример из уймы ошибок
С чего это бездоказательно вдруг)) и примеры, и замечания были, Шнякин толком не читал даже, прежде чем простыни такие на много букв выдавать
А Шнякин каждый свой репортаж блюёт , зрителям в уши и это нормально .
Задумайся Дима
Вообще большинство этих чуваков - его ученики. Когда ты относительно молод и много энтузиазма, плюс компенсация за несложившуюся личную жизнь, наверное, Василий горел ими. Но вот сами по себе они развиваться не могут, там таланта нет.
Навсегда запомню, как Лукомский интеллектуально унизил Нагучева за расстановку.
Шмурнов топовый комментатор? Это даже не смешно.
У Матч ТВ очень слабый состав комментаторов, но это закономерный результат их работы.
Желаю Матч ТВ всего нехорошего - провала, закрытия, банкротства. Это ужасный канал, который не умеет показывать спорт. Они могут показывать боевики 90-ых и делать заказанные сверху политические ток-шоу. Тьфу на вас, Матч ТВ. Вы существуете не для зрителей.