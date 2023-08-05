Шнякин в комментариях Sports.ru о критике Уткиным коллег с «Матч ТВ»: «Вася просто блеванул, унизив их труд. Было неприятно за классно работающих парней»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Роман Трушечкин Эльвин Керимов Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Станислав Минин Футбол

Дмитрий Шнякин раскритиковал Василия Уткина за слова об уровне комментаторов на «Матч ТВ»..

Ранее журналист так ответил на критику Уткина в адрес коллег: «Говномет поставлен на режим массового поражения. Керимов ужасно работает? Минин, Пирожков, Трушечкин, Нагучев, которого он неоднократно называл топом?»

– Дима, а можно было еще больше букв написать? – спросил у Шнякина пользователь Sports.ru selso99 в комментариях к новости с ответом комментатора «Матч ТВ» Василию Уткину.

– Кстати, хороший вопрос. Безусловно, я сильно раздражен. Причем не за себя. Уткин, как известно, слова хорошего никогда мне не говорил, за что я ему безмерно благодарен, честно. Это заводило. А вот за парней, которые честно и классно делают работу, мне было неприятно. 

Для Васи ничего не стоит бездоказательно блевануть в телеграм-канале. Эти вот худшие, эти вот получше, эти – ужасны. И все. Но доводов, ни примеров, ни замечаний, в чем раньше Вася был силен. Просто блеванул, унизив труд парней. 

Вот вы не задумывались: что, Уткин всерьез смотрит «Сетанту»? :) Чтоб оценить уровень комментария там. Аж засматривается, ага. Но блеванул про то, что комментаторы там лучше матчевских – и все просто верят на слово. Я вам больше того скажу: один из комментаторов «Сетанты» – мой кореш – ехал туда без опыта работы и спрашивал, как, мол, комментировать-то...

Поэтому мне важно быть не голословным. Вот вам примеры. Минин, Керимов, Генич, Нагучев, Пирожков, Трушечкин точно работают сильно. И я об этом подробно написал, а не бездоказательно сблевнул.

Мне кажется это важным. Хотя я прекрасно понимаю, что люди не читают и не слушают. Им достаточно имени Уткина, теплых ностальгических ощущений, связанных с этим именем. И все.

Удачи. Надеюсь, объяснил, – написал Шнякин в комментариях на Sports.ru. 

Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

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105 комментариев

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Ответ Алексей Афонин
Шнякин один из худших комментаторов на данный момент. Смотрел финал ЧМ с его комментарием. Выключил звук через 5 минут.
Смотреть финал ЧМ без звука - это конечно сильно (глупо 🤦🏻‍♂️). И если честно ни капли не верю. Очередная попытка местных юзеров собрать плюсики
+146
-32
+114
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Шнякин один из худших комментаторов на данный момент. Смотрел финал ЧМ с его комментарием. Выключил звук через 5 минут.
+144
-43
+101
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Такую истерику развели на верную оценку своего репортажа, лол

"Для Васи ничего не стоит бездоказательно блевануть в телеграм-канале" - Вася один наглядный пример в самом конце репортажа привёл и отметил, что это лишь пример из уймы ошибок
С чего это бездоказательно вдруг)) и примеры, и замечания были, Шнякин толком не читал даже, прежде чем простыни такие на много букв выдавать
+73
-5
+68
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Вася 1 раз блюванул , вон как вы забегали .
А Шнякин каждый свой репортаж блюёт , зрителям в уши и это нормально .
Задумайся Дима
+54
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+53
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Ответ Алексей Афонин
Шнякин один из худших комментаторов на данный момент. Смотрел финал ЧМ с его комментарием. Выключил звук через 5 минут.
Почему на данный момент? Всегда
+59
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Если от Матч ТВ человек блюёт, значит ваш продукт протухший
+40
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Если б они были умнее, то не стали реагировать на Васин наброс. Но нет )))
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Неплохо так Уткин их разворошил
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Прямо-таки чувствуется высочайший профессионализм мощнейшего комментатора: во всей своей истерике раз 10 употребить слово "блевать", ни разу даже не попытавшись подобрать хоть какой-то синоним - уникальное мастерство владения словом!
+24
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Уткин прав.Слушать блевоту с матч ТВ просто не возможно
+22
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+19
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Ответ celebrity
Смотреть финал ЧМ без звука - это конечно сильно (глупо 🤦🏻‍♂️). И если честно ни капли не верю. Очередная попытка местных юзеров собрать плюсики
Тоже не особо верю, но чего глупого-то? Посредственный комментарий - не самое важное, что есть в финале ЧМ. Да и во барах и тэдэ, множество людей смотрит футбол, по факту, без комментариев, и нормально себя чувствует.
+19
-2
+17
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Шнягин балобольство трудом считает!
+14
-2
+12
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Ответ Bartez1986
Генич сильно работает? у него где-то подработка что ли есть?
Словлю минусов, но Генич чуть ли не единственный кого можно нормально слушать, того же Черданцева очень сложно, даже жалко, что нет отдельной дорожки с интершумом, без комментатора
+16
-5
+11
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Невоспитанные, избалованные девочки комментируют на чердак тв!
+11
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Ответ Алексей Афонин
Шнякин один из худших комментаторов на данный момент. Смотрел финал ЧМ с его комментарием. Выключил звук через 5 минут.
Очень жеманный, пустой и необразованный, как и Нагучев. Для комментаторов очень важно понимание культуры речи и понимание спорта. Причем у Васи второе всегда хромало (вспомним МЮ мыльный пузырь), но по первому даже со своим недоученным педом он на несколько уровней их выше.

Вообще большинство этих чуваков - его ученики. Когда ты относительно молод и много энтузиазма, плюс компенсация за несложившуюся личную жизнь, наверное, Василий горел ими. Но вот сами по себе они развиваться не могут, там таланта нет.

Навсегда запомню, как Лукомский интеллектуально унизил Нагучева за расстановку.
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+11
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Дима, не понти. Ты посредственный комментатор, как и все на вашем канале. Профессия творческая, поэтому сильно влияет личность самого комментатора, а личности вы все там тухлые, закомплексованные !
+13
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Я ненавижу Уткина. Но в данном случае он оценил комментаторов с Матч ТВ совершенно точно! И не надо никаких доказательств, Шнякин! Когда ты комментируешь, или Нагучев с Черданцевым, я выключаю звук! И так делаю далеко не только я один! Вот это и есть оценка вашей "работы". Слушать, как Шнякин несет пургу на протяжении всего матча - это невозможно просто. Так что Уткин, к сожалению, прав на все 100%! Доказательства им подавай ...)))
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+9
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Ответ Evgeny Valyaev
Шнякин говорит, что Уткин не привел доказательств. А какие доказательства привел Шнякин, что перечисленные им комментаторы работают хорошо и они топы? Никаких. Матч ТВ растерял топовых комментаторов - Казанского, Нобеля, Гутцайта, Елагина, Уткина, Кривохарченко и Шмурнова. Они не смогли завлечь к себе молодых комментаторов, которые уже сильнее многих на Матч ТВ. Те сотрудничают с Окко, например. У Матч ТВ очень слабый состав комментаторов, но это закономерный результат их работы. Желаю Матч ТВ всего нехорошего - провала, закрытия, банкротства. Это ужасный канал, который не умеет показывать спорт. Они могут показывать боевики 90-ых и делать заказанные сверху политические ток-шоу. Тьфу на вас, Матч ТВ. Вы существуете не для зрителей.
Уткин сам закончился.
Шмурнов топовый комментатор? Это даже не смешно.
+10
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Нормально так Вася расшевелил одним постом это болото. Может, о чем-то задумаются
+10
-1
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Шнякин говорит, что Уткин не привел доказательств. А какие доказательства привел Шнякин, что перечисленные им комментаторы работают хорошо и они топы? Никаких. Матч ТВ растерял топовых комментаторов - Казанского, Нобеля, Гутцайта, Елагина, Уткина, Кривохарченко и Шмурнова. Они не смогли завлечь к себе молодых комментаторов, которые уже сильнее многих на Матч ТВ. Те сотрудничают с Окко, например.
У Матч ТВ очень слабый состав комментаторов, но это закономерный результат их работы.
Желаю Матч ТВ всего нехорошего - провала, закрытия, банкротства. Это ужасный канал, который не умеет показывать спорт. Они могут показывать боевики 90-ых и делать заказанные сверху политические ток-шоу. Тьфу на вас, Матч ТВ. Вы существуете не для зрителей.
+11
-2
+9
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Генич сильно работает? у него где-то подработка что ли есть?
+12
-4
+8
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Не думаю, что Шнякину с его уровнем следовало вмешиваться. Круговая порука. Личное мнение, как и всегда.
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Расшевелил гамно!
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Ответ celebrity
Смотреть финал ЧМ без звука - это конечно сильно (глупо 🤦🏻‍♂️). И если честно ни капли не верю. Очередная попытка местных юзеров собрать плюсики
я начал смотреть матч Аргентина - Австралия на нашем ТВ... и опа! - там Генич, и несет такую чушь, что слушать реально было невозможно... поскольку другую трансляцию искать было поздно (да и не хотелось моменты пропускать), то просто надел наушники без шумоподавления... общий шум - был слышен, а что там это не-до-чудо бормотало - было пофиг... реальный случай...
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Я чуть не блеванул, когда смотрел ЧМ под комментарии Шмякина
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