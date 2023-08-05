Шикинью близок к переходу в «Динамо» из «Бенфики» за 6 млн евро с учетом бонусов

Шикинью близок к переходу из «Бенфики» в московское «Динамо».

Представители московского клуба сейчас закрывают сделку в Португалии, сообщает A Bola.

Максимум за трансфер « » может получить 6 млн евро с учетом бонусов.

Полузащитник перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду. Статистика португальца – здесь.

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