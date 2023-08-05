Шикинью близок к переходу в «Динамо» из «Бенфики» за 6 млн евро с учетом бонусов

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Шикинью Футбол

Шикинью близок к переходу из «Бенфики» в московское «Динамо».

Представители московского клуба сейчас закрывают сделку в Португалии, сообщает A Bola.

Максимум за трансфер «Бенфика» может получить 6 млн евро с учетом бонусов.

Полузащитник перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду. Статистика португальца – здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Настоящий Шикинью стал лучшим футболистом года на Кипре
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только игра в РПЛ за Динамо покажет, настоящий он Шикиньо или нет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ verhowen
Что-то статистика у этого Шикинью, слабая. Кто нибудь знает, что это за игрок? Позиции, атакующий полузащитник, оттянутый нападающий. Вообщем замена Захаряну.
Он опорник. Не вижу в новости статистику по отборам и перехватам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игрок неплохой, Динамо должен помочь, всё-таки в полузащите (в центре) дела мягко говоря не очень.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как у них получается покупать игроков из Европы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не дай то бог такого же как Нгамале по пояс деревянного но всегда в основе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
он кто, опорный фланговый, апз, или еще кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это будет одно из худших его решений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что-то статистика у этого Шикинью, слабая. Кто нибудь знает, что это за игрок? Позиции, атакующий полузащитник, оттянутый нападающий. Вообщем замена Захаряну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий