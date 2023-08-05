«Болонья» интересуется Хлусевичем. Его рассматривают как кандидата на позицию левого защитника

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Болонья Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич попал в сферу интересов «Болоньи».

По данным Metaratings.ru, итальянский клуб ведет поиски левого защитника и рассматривает футболиста «Спартака» в качестве потенциального кандидата на эту позицию. Итальянский клуб пока не делал официального предложения по игроку.

Ранее была информация, что Хлусевичем интересуются «Спортинг», «Лацио», «Верона» и «Дженоа». 

В сезоне-2023/24 Хлусевич провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. 

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13 комментариев

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этот игрок нужен Спартаку, прямо сейчас!
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ну если болонья подпишет за 6 млн, то можно, а то купили Рябчука и теперь теряем хлуса
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Удивительно что есть спрос к нашему чемпионату
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Если правда то сезон пусть доигрывает, себе и Спартаку бонусов побольше заработает
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Он нужен Болонье здесь и сейчас, поэтому либо уходить, либо уже не дергаться из команды. Правда итальянцы более 3млн не дадут, вряд ли это устроит клуб.
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У него контракт заканчивается и агент делает своё дело?
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Не верю.
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Нахрен Хлусевичу сраная Болонка? Спартак на порядок клуб выше уровнем и финансово более обеспечен. Смысл туда идти?
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Если так, то Болонья ничего не понимает в Левых защитниках.
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Если и продавать то за овероверпрайс. Все мы наблюдали как сложно к нам зазывать игроков и с переплатой
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Ответ </c/>
этот игрок нужен Спартаку, прямо сейчас!
Лучше в Европу если действительно им интересуются, а в Спартак он всегда может вернуться
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Ответ СПАРТАК
ну если болонья подпишет за 6 млн, то можно, а то купили Рябчука и теперь теряем хлуса
У него цена 5, если продавать то намного дороже, иначе Хлусевич может сыграть и справа у нас.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Удивительно что есть спрос к нашему чемпионату
неудивительно, надеются урвать за пару миллионов тех, чьи аналоги из Европы стоят в 2 или 3 раза дороже
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