«Болонья» интересуется Хлусевичем. Его рассматривают как кандидата на позицию левого защитника

Даниил Хлусевич попал в сферу интересов «Болоньи».

По данным Metaratings.ru, итальянский клуб ведет поиски левого защитника и рассматривает футболиста «Спартака» в качестве потенциального кандидата на эту позицию. Итальянский клуб пока не делал официального предложения по игроку.

Ранее была информация, что Хлусевичем интересуются «Спортинг», «Лацио», «Верона» и «Дженоа».

В сезоне-2023/24 Хлусевич провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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