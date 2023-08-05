У Чалова 4 гола за 3 тура Мир РПЛ – все с пенальти. Форвард ЦСКА лидирует в списке бомбардиров

Теги ЦСКА премьер-лига Россия рейтинги Милан Гайич Федор Чалов Футбол

Федор Чалов в 4-й раз в этом чемпионате России забил с пенальти.

Форвард ЦСКА открыл счет в игре с «Локомотивом» в 3-м туре Мир РПЛ.

На 29-й минуте он точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. Спустя две минуты Федор пяткой отдал голевую передачу защитнику Милану Гайичу.

Во 2-м туре Чалов отметился хет-триком с точки в игре с «Ахматом» (3:2).

С 4 голами 25-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. По 3 гола забили Наир Тикнизян («Локомотив») и Матео Кассьерра («Зенит», провел на матч меньше).

Он также забил гол в матче Фонбет Кубка России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

ЦСКА – «Локомотив». 2:0 – Чалов забил на 29-й, Гайич – на 31-й. Онлайн-трансляция

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35 комментариев

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А голевая передача зато какая!

ПС. Бабаев!? Гинер!? Где трансферы? У нас нехватка состава состава 70% !
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Ответ Max Zhomkov
на мой взгляд очень сомнительный пенальти. Самошников даже толком руку не положил. Буду ждать обзор, смотреть момент более внимательно
Так пенальти назначили не за «толком руку не положил», а за контакт ноги Самошникова с ногой Чалова, из-за которой Федя начал терять равновесие.
+11
-4
+7
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на мой взгляд очень сомнительный пенальти. Самошников даже толком руку не положил. Буду ждать обзор, смотреть момент более внимательно
+13
-8
+5
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Ответ selso99
При таком судействе забьёт 50-55 голов за сезон
и все с пенальти?
+5
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+4
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Такой пас за 3 результативных действия сойдёт
+7
-3
+4
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Предлагаю в начале матча сразу ставить пенальти в ворота соперника ЦСКА
+6
-3
+3
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Пенчалов
+6
-4
+2
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Ответ denimo21
А голевая передача зато какая! ПС. Бабаев!? Гинер!? Где трансферы? У нас нехватка состава состава 70% !
Зачем вам трансферы, если в каждом матче 12 человек?
+11
-9
+2
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Ответ Max Zhomkov
на мой взгляд очень сомнительный пенальти. Самошников даже толком руку не положил. Буду ждать обзор, смотреть момент более внимательно
самошников цепанул ногу и заплел их чалову, в телеге уже есть разбор со скринами
+4
-2
+2
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Не хочет обратно в Швейцарию вот и старается !
+2
0
+2
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Пенальти понятно, что он исполняет хорошо, а вот какую
голевую передачу на Гайича отдал - это просто шик, блеск, красота 🤩🤩🤩.
+3
-1
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Какой рекорд РПЛ забитых пенальти за сезон? Штук десять?
+2
0
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Ответ selso99
Зачем вам трансферы, если в каждом матче 12 человек?
О да, видели мы по матчу в Грозном как за ЦСКА было «12 человек» )))
+3
-2
+1
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Ответ Max Zhomkov
на мой взгляд очень сомнительный пенальти. Самошников даже толком руку не положил. Буду ждать обзор, смотреть момент более внимательно
Так он Чалову ногу зацепил, поэтому Фёдор до мяча не смог добраться, по моему очевидный пенальти
+3
-2
+1
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Ответ Max Zhomkov
на мой взгляд очень сомнительный пенальти. Самошников даже толком руку не положил. Буду ждать обзор, смотреть момент более внимательно
Да это уже классика для РПЛ
+2
-1
+1
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При таком судействе забьёт 50-55 голов за сезон
+6
-5
+1
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Ответ Arman FCSM
Пенчалов
Все лучше чем дельфин 🐬
+3
-2
+1
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Ответ Кирилл
Так пенальти назначили не за «толком руку не положил», а за контакт ноги Самошникова с ногой Чалова, из-за которой Федя начал терять равновесие.
хм, понял, я настолько зациклился на руке самошникова , что даже на повторах не посмотрел в ноги, буду смотреть на обзоре
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Ответ llolishe
Предлагаю в начале матча сразу ставить пенальти в ворота соперника ЦСКА
Я за😅
+1
-1
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Ответ selso99
Зачем вам трансферы, если в каждом матче 12 человек?
Главное что рукастый у вас.
0
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Ответ Кирилл
О да, видели мы по матчу в Грозном как за ЦСКА было «12 человек» )))
Три пенальти в Грозном маловато???
+4
-4
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Ответ Arman FCSM
Пенчалов
Ну пенальти тоже забить надо
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Ответ Max Zhomkov
на мой взгляд очень сомнительный пенальти. Самошников даже толком руку не положил. Буду ждать обзор, смотреть момент более внимательно
Не хотят чтобы Кассьера стал лучшим напом СЕЗОНА РПЛ
+1
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ЦСКА разбушевался 2:0.
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Гинер опять вместо трансферов решил вложиться в судей.
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