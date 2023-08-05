У Чалова 4 гола за 3 тура Мир РПЛ – все с пенальти. Форвард ЦСКА лидирует в списке бомбардиров
Федор Чалов в 4-й раз в этом чемпионате России забил с пенальти.
Форвард ЦСКА открыл счет в игре с «Локомотивом» в 3-м туре Мир РПЛ.
На 29-й минуте он точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. Спустя две минуты Федор пяткой отдал голевую передачу защитнику Милану Гайичу.
Во 2-м туре Чалов отметился хет-триком с точки в игре с «Ахматом» (3:2).
С 4 голами 25-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. По 3 гола забили Наир Тикнизян («Локомотив») и Матео Кассьерра («Зенит», провел на матч меньше).
Он также забил гол в матче Фонбет Кубка России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
ЦСКА – «Локомотив». 2:0 – Чалов забил на 29-й, Гайич – на 31-й. Онлайн-трансляция
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голевую передачу на Гайича отдал - это просто шик, блеск, красота 🤩🤩🤩.