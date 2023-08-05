Нейт Диаз: «Хабиб? ##### его. Этот слабак просто сбежал»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Хабиб Нурмагомедов контент Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз рассказал, как относится к Хабибу Нурмагомедову.

«К черту Хабиба. Это было смешно. ##### его. Хабиб ужасен. Посмотрите на него, он просто сбежал, слабак. Это не мой стиль боя, мне это не нравится.

Да, борьба – это круто, когда ты в ней силен. Но это лишь стиль, он не настоящий боец. Некоторые ребята просто абсолютно не заинтересованы в таких боях. Это не та борьба, которую я люблю. Мне нравятся настоящие бойцы», – признался экс-боец UFC Нейт Диаз.

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6 комментариев

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А стиль Диаса не ужасен?Тупо принимать урон,выкидывая корявки?Хабиб другой уровень,до какого Диасам срать и срать
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Что же ты, Нейт, его не отмудохал?
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довольно забавный середняк
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