Нейт Диаз: «Хабиб? ##### его. Этот слабак просто сбежал»

Нейт Диаз рассказал, как относится к Хабибу Нурмагомедову.

«К черту Хабиба. Это было смешно. ##### его. Хабиб ужасен. Посмотрите на него, он просто сбежал, слабак. Это не мой стиль боя, мне это не нравится.

Да, борьба – это круто, когда ты в ней силен. Но это лишь стиль, он не настоящий боец. Некоторые ребята просто абсолютно не заинтересованы в таких боях. Это не та борьба, которую я люблю. Мне нравятся настоящие бойцы», – признался экс-боец UFC Нейт Диаз.

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