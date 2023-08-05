Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ: «Приезжайте, участвуйте, мы открыты. Недружественных стран для нас нет»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры стран СНГ Легкая атлетика

Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ.

Турнир проходит в Беларуси с 4 по 14 августа.

«С белорусами в это непростое время мы сдружились, проводим и будем проводить около 700 совместных мероприятий, проводим и сборы, и турниры, здесь лучшие в мире спортивные объекты. Надеюсь, что наши друзья будут на них соревноваться. Я уже говорил, что недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты.

В российском и белорусском спорте нас колоссально пытаются ограничить. Но мы благодаря таким Играм, Играм БРИКС найдем возможность сделать так, чтобы вы не скучали. Хочу вам пожелать улыбок, здоровья и чтобы у вас и в жизни, и в спорте все было хорошо, в такой красивой форме с гербом нашей страны. А мы постараемся сделать со своей стороны все возможное для этого», – сказал министр спорта РФ.

«Я уверен, и мои коллеги из стран СНГ солидарны, что спорт и мир должны быть открыты. Игры стран СНГ ни для кого не ограничены, все могут приезжать и почувствовать радость от соревнований.

С точки зрения альтернативы Олимпиады – ничего не собираемся никому доказывать, мы самодостаточные страны – Россия и Беларусь, все признают соревнования, которые мы проводим, лучшими в мире.

Санкции не новость для нашей страны, но мы ни от кого не закрываемся, мы сами определяем формат. Американцы, австралийцы, пожалуйста, приезжайте, участвуйте, мы открыты.

Этот формат многих стран не относится к юрисдикции МОК или кого-либо еще. Надеюсь, в мире к нашим Играм стран СНГ относятся с уважением.

Будем думать о проведении зимних Игр стран СНГ, чемпионатов стран СНГ. В этом отношении мои коллеги из Беларуси и других стран очень креативны», – добавил он.

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44 комментария

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А как же список недружественных стран, который вы сами создали? Забавно, конечно
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У владимира васильевича иное мнение насчет недружественных стран.
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Ответ RUSfan SpartakOV
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Перечень утверждён распоряжением правительства Российской Федерации. Они - кто?
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Недружественных стран, нет?! Где приглашение Украине?
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Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности - (иногда в широкой культуре упоминается как раздвоение личности) — психическое расстройство из группы диссоциативных расстройств.
Причинами этого расстройства могут служить тяжёлые эмоциональные травмы в раннем детстве, повторяющееся экстремальное физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, а также другие психические расстройства, не выявленные ранее.
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смешной популизм
название игр уже не то будет
не приедут, у них чм есть
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Ответ Sanan1908
То обвиняют и посылают запад , то приглашают их на игры 🤦🏻‍♂️ лицемер
Просто так легче. "они" это все кроме нас. Сегодня одни они виноваты, завтра другие они виноваты. А мы белые и пушистые
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Вполне возможно, даже свою новую Анджелу Дэвис найдут. По аналогии с предшественниками.
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То обвиняют и посылают запад , то приглашают их на игры 🤦🏻‍♂️ лицемер
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Ответ RUSfan SpartakOV
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в детстве, тоже когда нечего было сказать - начинали обзываться ;)
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Ответ RUSfan SpartakOV
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Раз недружественных стран нет, то она защищает от дружественных?
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"Морским путём лучше не добирайтесь", - добавил Матыцин.
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в россии и белоруссии самые лучшие в мире соревнования, как говорит его превосходительство владимир васильевич "аналогов нет".
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В Беларуси бесплатно желающих посетить соревнования очереди не видать. Посмотреть бы "наполнение" арен в России на таком мероприятии. И обязательно с фан ай ди.
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Для начала хотя бы страны СНГ собрать надо...
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он иноагент, что ли? давно не заглядывал в список недружественных стран?
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Очередная кринжатина
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Для вас недружественных стран нет,а для властей есть.И их количество постоянно растёт.
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Лепить можно всё что угодно, когда знаешь, что не приедут. Потом скажет, мол к ним со всей душой, а они...
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Министр забыл, что в России существует реестр недружественных стран?
К чему эти красивые и ничего не значащие приглашения... Современный политический юмор?
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Ответ RUSfan SpartakOV
Комментарий удален модератором
А ты что, не придерживаешься либеральных взглядов?
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Игры уже стартовали,а он только приглашает.
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так в СНГ тоже уже наверное желающих не много ;)
Молдова мимо
Грузия мимо
Казахстан скоре мимо
Азербайджан мимо
Армения ?????

один баЦка ;)
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Сейчас узнал, что проходит какой-то турнир стран СНГ. Видимо популярный.
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Ответ RUSfan SpartakOV
Разумеется нет.Я же здравомыслящий человек.И в нашей стране нет , практически,здравых либералов,одни либерасты,проплаченные западом...
это точно. это как раньше в кино. у нас всегда мужественные разведчики, а у них подлые шпионы. в северной корее, правда, разведчики еще мужественнее. надо догонять.
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