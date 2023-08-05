Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ: «Приезжайте, участвуйте, мы открыты. Недружественных стран для нас нет»

Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ.

Турнир проходит в Беларуси с 4 по 14 августа.

«С белорусами в это непростое время мы сдружились, проводим и будем проводить около 700 совместных мероприятий, проводим и сборы, и турниры, здесь лучшие в мире спортивные объекты. Надеюсь, что наши друзья будут на них соревноваться. Я уже говорил, что недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты.

В российском и белорусском спорте нас колоссально пытаются ограничить. Но мы благодаря таким Играм, Играм БРИКС найдем возможность сделать так, чтобы вы не скучали. Хочу вам пожелать улыбок, здоровья и чтобы у вас и в жизни, и в спорте все было хорошо, в такой красивой форме с гербом нашей страны. А мы постараемся сделать со своей стороны все возможное для этого», – сказал министр спорта РФ.

«Я уверен, и мои коллеги из стран СНГ солидарны, что спорт и мир должны быть открыты. Игры стран СНГ ни для кого не ограничены, все могут приезжать и почувствовать радость от соревнований.

С точки зрения альтернативы Олимпиады – ничего не собираемся никому доказывать, мы самодостаточные страны – Россия и Беларусь, все признают соревнования, которые мы проводим, лучшими в мире.

Санкции не новость для нашей страны, но мы ни от кого не закрываемся, мы сами определяем формат. Американцы, австралийцы, пожалуйста, приезжайте, участвуйте, мы открыты.

Этот формат многих стран не относится к юрисдикции МОК или кого-либо еще. Надеюсь, в мире к нашим Играм стран СНГ относятся с уважением.

Будем думать о проведении зимних Игр стран СНГ, чемпионатов стран СНГ. В этом отношении мои коллеги из Беларуси и других стран очень креативны», – добавил он.