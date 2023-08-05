Леклер может согласовать контракт с «Феррари» на $200 млн за 5 сезонов (Sportune)

Французское издание Sportune поделилось подробностями о новом контракте с «Феррари».

Текущая сделка истекает в конце 2024 года. Считается, что Леклер и Скудерия договорились о соглашении по схеме «2+3». В 2025 и 2026 году Шарль не сможет покинуть «Феррари», в то время как перед сезонами-2027, 2028 и 2029 будут действовать опции, завязанные на результатах, которые позволят Леклеру уехать из Маранелло.

Слухи предполагают, что общая стоимость контракта составит более 185 миллионов евро (более 200 миллионов долларов) за пять лет. Выплаты монегаску будут расти и в последний сезон могут достигнуть 50 миллионов евро (около 55 миллионов долларов).

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