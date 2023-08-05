Дарья Усачева ушла от Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру («Р-Спорт»)

Фигуристка Дарья Усачева ушла от тренера Этери Тутберидзе.

По информации «Р-Спорта», фигуристка покинула группу Тутберидзе несколько дней назад.

Сейчас она не ищет новую тренерскую команду, так как с большой долей вероятности завершит карьеру. Однако окончательное решение на этот счет станет известно позднее.

Усачева – призер Финала юниорского Гран-при, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2020 года.

Осенью 2021 года на этапе Гран-при в Японии Дарья получила тяжелую травму бедра и с тех пор не выступала на соревнованиях.

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