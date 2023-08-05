Дарья Усачева ушла от Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева ушла от тренера Этери Тутберидзе.

По информации «Р-Спорта», фигуристка покинула группу Тутберидзе несколько дней назад.

Сейчас она не ищет новую тренерскую команду, так как с большой долей вероятности завершит карьеру. Однако окончательное решение на этот счет станет известно позднее. 

Усачева – призер Финала юниорского Гран-при, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2020 года. 

Осенью 2021 года на этапе Гран-при в Японии Дарья получила тяжелую травму бедра и с тех пор не выступала на соревнованиях. 

Дарья Усачева о возвращении в спорт: «Активно ожидается. Мое катание вы еще точно увидите и не раз»

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28 комментариев

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Очень жаль 🥺
Удачи Даше в дальнейшей жизни
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Даашаа, как же так?!...Постила прыжки уже...Ждали, надеялись...
Такой талант! значит, совсем беда со здоровьем, не получилось вернуться в строй.
Дашенька, ты наверняка читаешь. Спасибо тебе за то, что ты успела сделать в спорте. Спасибо за красоту, стабильность, необыкновенную пластику. Любим тебя, девочка наша. Держись.
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Завершит скорее всего Даша((( Жаль,очень нравилось ее катание!
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жаль... Удачи Даше в дальнейшем
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Жаль, что у Даши так сложилась спортивная карьера и после травмы она не смогла выйти на свой прежний уровень. Её скольжение, хорео, пластика всегда были выразительными и приятно было наблюдать за её прокатами. Удачи и успеха Даше в дальнейшей жизни и профессиональной карьере.
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Межсезонье набирает обороты
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😥 Даша, сил, здоровья и удачи! 🖤
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Жаль Дашу, но это...прогнозировалось, увы, не все так как бы нам хотелось! Но Даша тоже оставила свой след в женском ФК и он очень красив.!! Помню многие ее программы, но особенно ее шикарная ПП" Ромео и Джульетта", как в ней была Даша хороша одна из лучших ПП того года и какое платье красивое и сама Даша, а какой она выдала прокат на кубке Первого канала своим роскошным прокатом , поставив жирную точку в победе" Красных" и помню как все высыпали на лед ее поздравлять и ребята ее поднимали и подкидывали, думаю и Даша это тоже помнит! ?Очень нежное, легкое катание, изящество, пластика и утонченность на льду- это Даша, она украшала собой наше ФК, так что ей тоже есть, что вспомнить , помимо ее медалей, которые она успела получить на международных стартах! Удачи в жизни , найти себя в ней и заниматься любимым делом!!
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Грустно до слез… почему же так: кому-то все, а кому ничего, при одинаковых вложениях, как физических, моральных, так и финансовых. Очень жаль, до невозможности(((
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Усачёва заявлена на сбор, как помощник тренера, там и Ходыкин, Константинова.
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После неучастия в шоу Тутберидзе это было делом времени.
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К сожалению, ожидаемо.
Но от того не менее печально.
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Всё-таки Дашеньку продолжают мучить травмы. Похоже, дело идёт к завершению карьеры! Жаль.
Удачи в новой команде! ❤️❤️❤️
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Очень жаль. Даша была одной из немногих фигуристок Хрустального, на чье катание (именно катание) было приятно смотреть.
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Печально, всё таки была надежда увидеть Дашу ещё. Удачи во всём, а главное здоровье.
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Судьба у каждого спортсмена своя, независимо от ТШ. Видимо, все шансы на восстановление и возвращение к соревнованиям были использованы. Удачи Даше в новых начинаниях, веры в себя и поддержки всех, кто рядом!
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Я конечно надеялась, что Даша вернется, но видно проблемы со здоровьем серьезные. Очень жалко.
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Ответ Девушка Безимени
а кому все
Разве речь сейчас об этом!!!???
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Удачи Даше .
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Жаль конечно, но наверное к этому и шло.
Удаче Даше вне спорта
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После такой серьезной травмы было-бы фантастикой, если бы Даша смогла дальше соревноваться. Удачи в новых начинаниях!!! Жаль, что Тутберидзе не пригласила ее выступить в своих шоу.
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Ответ наталья Головченко
Грустно до слез… почему же так: кому-то все, а кому ничего, при одинаковых вложениях, как физических, моральных, так и финансовых. Очень жаль, до невозможности(((
У всех разные физ данные
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