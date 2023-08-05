Дарья Усачева ушла от Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру («Р-Спорт»)
Фигуристка Дарья Усачева ушла от тренера Этери Тутберидзе.
По информации «Р-Спорта», фигуристка покинула группу Тутберидзе несколько дней назад.
Сейчас она не ищет новую тренерскую команду, так как с большой долей вероятности завершит карьеру. Однако окончательное решение на этот счет станет известно позднее.
Усачева – призер Финала юниорского Гран-при, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2020 года.
Осенью 2021 года на этапе Гран-при в Японии Дарья получила тяжелую травму бедра и с тех пор не выступала на соревнованиях.
Дарья Усачева о возвращении в спорт: «Активно ожидается. Мое катание вы еще точно увидите и не раз»
Удачи Даше в дальнейшей жизни
Такой талант! значит, совсем беда со здоровьем, не получилось вернуться в строй.
Дашенька, ты наверняка читаешь. Спасибо тебе за то, что ты успела сделать в спорте. Спасибо за красоту, стабильность, необыкновенную пластику. Любим тебя, девочка наша. Держись.
Но от того не менее печально.
Удачи в новой команде! ❤️❤️❤️
Удаче Даше вне спорта