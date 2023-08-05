Хави против Неймара в «Барсе» из-за риска испортить «семейную атмосферу». Предложения подписать бразильца поступают постоянно
«Барселона» не соглашается на трансфер Неймара, несмотря на его доступность.
Как утверждает Mundo Deportivo, каталонскому клубу в очередной раз предложили подписать форварда, и такие предложения поступают постоянно.
Однако тренерский штаб во главе с Хави не поддерживает идею приобретения бразильца. В его мастерстве не сомневаются, но есть опасения, что он может испортить «семейную атмосферу».
Утверждается, что, если судить по нынешней ситуации, трансфер Неймара в «Барселону» станет большой неожиданностью.
Следует отметить, что сегодня в статье Mundo Deportivo, основанной на информации журналиста Мабхута Аль-Марри, сообщалось о намечающемся переходе нападающего в состав «блауграны».
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Пусть вытрут слюни
А нежиться в лазарете он может и в Париже, с видом на Эйфелеву башню, или на статую Христа-искупителя у себя на родине.
А на деле по шее в долгах, постоянные просьбы урезать зарплаты и скотское отношение к игрокам которые оказались не нужны клубу по тем или иным причинам.
Просто нет в Европе более гадкого и мерзкого клуба!