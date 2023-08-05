Хави против Неймара в «Барсе» из-за риска испортить «семейную атмосферу». Предложения подписать бразильца поступают постоянно

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

«Барселона» не соглашается на трансфер Неймара, несмотря на его доступность.

Как утверждает Mundo Deportivo, каталонскому клубу в очередной раз предложили подписать форварда, и такие предложения поступают постоянно.

Однако тренерский штаб во главе с Хави не поддерживает идею приобретения бразильца. В его мастерстве не сомневаются, но есть опасения, что он может испортить «семейную атмосферу».

Утверждается, что, если судить по нынешней ситуации, трансфер Неймара в «Барселону» станет большой неожиданностью.

Следует отметить, что сегодня в статье Mundo Deportivo, основанной на информации журналиста Мабхута Аль-Марри, сообщалось о намечающемся переходе нападающего в состав «блауграны».

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32 комментария

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Судя по новостям про Дембеле не такая уж и семейная получается..
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Похоже на утку. Я думаю ни один тренер от Неймара в команде не откажется. Тем более из ла лиги.
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Доменик Торрето вошел в чат
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Ответ Penguin87
Доменик Торрето вошел в чат
Я почему-то тоже про Форсаж вспомнил.
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У Барсы всех рычагов не хватит подписать Неймара

Пусть вытрут слюни
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Ответ Tony.B.
Похоже на утку. Я думаю ни один тренер от Неймара в команде не откажется. Тем более из ла лиги.
Конечно утка. У Неймара сейчас зарплата 30 млн. евро в год чистыми без учета бонусов. Чтобы его подписать, Лапорте придется полкоманды продать. Это еще при условии, что ПСЖ его даром отдаст (у него контракт до 2025 года).
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Космическая з/п Неймара перебивает любые немногочисленные преимущества, которые он может дать Барселоне в спортивном плане.
А нежиться в лазарете он может и в Париже, с видом на Эйфелеву башню, или на статую Христа-искупителя у себя на родине.
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кто то здесь сказал "СЕМЬЯ"🗿👴
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Комментарий удален пользователем
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Ответ Tony.B.
Похоже на утку. Я думаю ни один тренер от Неймара в команде не откажется. Тем более из ла лиги.
Конечно утка, какая, нафиг, семейная атмосфера? )
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Ответ Mark Safa
Неужели боится что начнет всех учить об однополых отношениях?
реально а может быть и нет😂😂
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
БЧСА?
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Из кожи вон лезут, что бы показать какая Барса успешная и какая там топовая атмосфера.
А на деле по шее в долгах, постоянные просьбы урезать зарплаты и скотское отношение к игрокам которые оказались не нужны клубу по тем или иным причинам.
Просто нет в Европе более гадкого и мерзкого клуба!
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Семья. ДНК. Рычаги.
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Финансы на грани дна, и постоянные просьбы уменьшить зп значит не портят атмосферу, а в перспективе лучший игрок команды испортит...
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Семейная атмосфера - просить игроков снизить зп, или завершить карьеру как Пике?
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Просто у Хави до сих пор комок в горле от того, как Неймар свалил в псг
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Неймар нужен барсе , клубу очень не хватает такого игрока . Я смотрю матчи клуба очень давно, застал ещё вратаря Банану и трансляции 7 ТВ . Скучно стала играть команда , результат вроде есть , а удовольствия мало . Очень интересно ,что хочет сам Неймар , доказать свое величие или продолжать карнавал . От этого очень много будет зависеть
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Тогда Дембеле - внебрачный ребёнок в этой счастливой семье.
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Шведская семья бчк под угрозой!😤
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Видимо Хави руководствуется принципом одна семья хорошо, а две - плохо.
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Тебе предлагают Неймара ало Неймара Барса его продала за 222млн евро а они щяс тебе дают почти беплатно ну ты конечно даешь
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Неймар конечно сглупил, мог бы когда-то остаться в Барсе и сейчас уйти к арабам на заработки, спас бы карьеру и не развалил бы МСН.
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