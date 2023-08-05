«Хаас» предположительно поставляет оборудование для ВПК России через китайскую фирму (PBS)

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Авто

Журналисты PBS подозревают, что американская компания «Хаас», которой принадлежит одноименная команда «Формулы-1», продолжает поставлять оборудование в Россию в обход санкций.

Команда «Ф-1» «Хаас» перед стартом сезона-2022 расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным и компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором.

В марте 2023 года PBS выпустила материал, в котором обвинила компанию «Хаас» в поставке станков, использующихся в том числе предприятиями военно-промышленного комплекса. Компания заявила, что прекратила сотрудничество с российскими партнерами 3 марта 2022 года и соблюдала санкционное законодательство США.

В новом расследовании сообщается, что в Россию продолжает поступать оборудование «Хааса» через «загадочную» компанию из Китая под названием Suzhou Sup Bestech Machine Tools. У фирмы, по всей видимости, нет сайта и телефона, она была запущена через две недели после официального ухода «Хааса» из России.

Китайская компания, как утверждается, провела более 200 отправлений продукции «Хааса» фирме «Абамет» – бывшему официальному дистрибьютору «Хааса» в России и Беларуси – на общую сумму около 600 000 долларов.

В ответ на запрос журналистов «Хаас» заявил, что отрицает продажу оборудования российским фирмам либо данному китайскому посреднику, а любая поставка продукции в Россию через третьи организации противоречит политике американской компании.

«Хаас» подозревают в поставках оборудования для ВПК России в обход санкций. Компания отрицает

23 комментария

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Естественно, продолжает поставлять. Они же себе не враги, чтобы прибыль упускать из-за политиканов
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Ну 600 тысяч для такого производителя (высокоточные станки, если кто не знает) - это ни о чём. Расходники и запчасти, не более того.
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Ну это же вообще не спортивная новость:)
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Ответ Adeen
Ну это же вообще не спортивная новость:)
Ну так и спортс ру не спортивный ресурс)
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Ответ HCSibir1989
Естественно, продолжает поставлять. Они же себе не враги, чтобы прибыль упускать из-за политиканов
Это большой вопрос, что лучше. Могут огрести так, что получится, что враги себе.
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Так параллельный импорт через третье государство давно не новость, таким образом и европейское промышленное оборудование попадает и не только через Китай
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Хана Хаасу, счас штраф в 100 млн $ схлопочат и вдруг расхочется играть в такие схемы
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изза 600к не лень было расследование проводить? или может быть там 600 мультов все таки?
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Так американцы и не скрывают, что смысл санкций - экономическое убийство ЕС. Apple Microsoft Nvidia AMD... - как бы уходили, но тихо вернулись. Nike Reebok Levis... - просто сменили названия. Pepsico и Coca Cola тоже как бы ушли. При этом тихо переманивают немецкие корпорации на американскую землю.
Более того, и другие американские станки с ЧПУ до сих пор поставляются в Россию. Я уж молчу про нефть, газ, уран... Всё что выгодно штатам, они и не думали подвергать санкциям. Либо находили лазейку.
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А что это за цифры такие смешные? Оборудование на какие-то жалкие 600 тысяч 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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Ответ Vladislav Khromov
Ну 600 тысяч для такого производителя (высокоточные станки, если кто не знает) - это ни о чём. Расходники и запчасти, не более того.
Расходники и запчасти китайцы и скопировать могут шустро
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Порой смешно от удивления на Западе что их фирмы поставляют продукцию в Россию))) Подавляющее большинство из тех кто объявил о уходе из России, продолжают поставлять свою продукцию!
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Аххаах, так да, хаасы были и остались, как и японские станки. У нас, к сожалению, своих станков с ЧПУ нет на таком уровне, поэтому эти преобладают. Кому война, а кому мать родна, не будут они отказываться от такого большого рынка сбыта.
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Возможно или хайли лайкли? Это важно )
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Ничего личного, только бизнес!
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Ответ haymaker
Приведите пример того, кто продолжает, у кого резко не упали объемы
Абсолютное большинство продолжает поставки через фирмы-прокладки в соседних с Россией странах. Лол)
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Ответ haymaker
Приведите пример того, кто продолжает, у кого резко не упали объемы
сам работаю в такой компании, которая остаётся в РФ и уходить не собирается
объемы упали, но поставки продолжаются!
экспаты ссутся, но из головного офиса есть команда продолжать работу в обычном режиме (насколько это возможно)
причем компания страны прям из списка недружественных стран!
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Ответ Rangawe
сам работаю в такой компании, которая остаётся в РФ и уходить не собирается объемы упали, но поставки продолжаются! экспаты ссутся, но из головного офиса есть команда продолжать работу в обычном режиме (насколько это возможно) причем компания страны прям из списка недружественных стран!
Если компания не заявила об уходе, то ей не надо щемиться и искать другие, более дорогие пути. Себестоимость растёт, но не критично, хотя и тут возможны варианты
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