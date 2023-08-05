«Хаас» предположительно поставляет оборудование для ВПК России через китайскую фирму (PBS)

Журналисты PBS подозревают, что американская компания «Хаас», которой принадлежит одноименная команда «Формулы-1», продолжает поставлять оборудование в Россию в обход санкций.

Команда «Ф-1» «Хаас» перед стартом сезона-2022 расторгла контракт с гонщиком и компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором.

В марте 2023 года PBS выпустила материал, в котором обвинила компанию «Хаас» в поставке станков, использующихся в том числе предприятиями военно-промышленного комплекса. Компания заявила, что прекратила сотрудничество с российскими партнерами 3 марта 2022 года и соблюдала санкционное законодательство США.

В новом расследовании сообщается, что в Россию продолжает поступать оборудование «Хааса» через «загадочную» компанию из Китая под названием Suzhou Sup Bestech Machine Tools. У фирмы, по всей видимости, нет сайта и телефона, она была запущена через две недели после официального ухода «Хааса» из России.

Китайская компания, как утверждается, провела более 200 отправлений продукции «Хааса» фирме «Абамет» – бывшему официальному дистрибьютору «Хааса» в России и Беларуси – на общую сумму около 600 000 долларов.

В ответ на запрос журналистов «Хаас» заявил, что отрицает продажу оборудования российским фирмам либо данному китайскому посреднику, а любая поставка продукции в Россию через третьи организации противоречит политике американской компании.

«Хаас» подозревают в поставках оборудования для ВПК России в обход санкций. Компания отрицает