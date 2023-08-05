«Ноттингем» за Барриоса предложил 4 млн евро. «Зенит» хочет 15 млн

Вильмар Барриос может продолжить карьеру в АПЛ.

В подписании полузащитника « » заинтересован « », сообщает .

«Лесники» сделали первое официальное предложение – на сумму около 4 миллионов евро.

Клуб из Санкт-Петербурга ответил отказом – он хочет выручить за продажу хавбека около 15 миллионов евро.

выступает за «Зенит» с 2019 года. Статистику 29-летнего колумбийца можно найти здесь.

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