«Ноттингем» за Барриоса предложил 4 млн евро. «Зенит» хочет 15 млн
Вильмар Барриос может продолжить карьеру в АПЛ.
В подписании полузащитника «Зенита» заинтересован «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.
«Лесники» сделали первое официальное предложение – на сумму около 4 миллионов евро.
Клуб из Санкт-Петербурга ответил отказом – он хочет выручить за продажу хавбека около 15 миллионов евро.
Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Статистику 29-летнего колумбийца можно найти здесь.
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какие 4млн?
Новость выдумана чуть более чем полностью.
Влашич супер топ в РПЛ, в Англии вообще никакой, в Италии весьма средне.
Поэтому такое отношение.
Да и вообще каких-то громких переходов не было. Мало кто уезжает в топ-5 в последнее время.