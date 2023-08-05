«Ноттингем» за Барриоса предложил 4 млн евро. «Зенит» хочет 15 млн

Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Вильмар Барриос Фабрицио Романо Футбол

Вильмар Барриос может продолжить карьеру в АПЛ.

В подписании полузащитника «Зенита» заинтересован «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

«Лесники» сделали первое официальное предложение – на сумму около 4 миллионов евро.

Клуб из Санкт-Петербурга ответил отказом – он хочет выручить за продажу хавбека около 15 миллионов евро. 

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Статистику 29-летнего колумбийца можно найти здесь

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отношение к клубам РПЛ, конечно, неописуемое. Эти внутри АПЛ, Серии А торгуют бревнами по оверпрайсу, а за топарей Барриоса и других копейки предлагают
+139
-8
+131
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахахахаха)) за 4 млн) а как же рекомендации от клубов?))
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
англичане вообще с дуба рухнули?
какие 4млн?
+48
-3
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как говорил Трус (Вицин) - " Я на русалках больше заработаю ". За 4 ляма пусть Бакаева покупают
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все обсуждают сумму, а надо обсуждать то, что АПЛ запрещает переводить деньги российским клубам. Хоть 4 млн, хоть 40.
Новость выдумана чуть более чем полностью.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ S.A.N.
англичане скорее замотивируют Барриоса приостановить контракт с Зенитом и заберут бесплатно, чем будут платить Газпрому деньги
Не выйдет. По новым поправкам ФИФА, приостановить контракт могут те, кто сделал это сразу после того, как эту хрень разрешили. Те, кто продолжил играть в России, права на приостановку больше не имеют.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это прикол какой-то?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Они даже эти 4млн не переведут. Англичанкам сейчас на слово верить ну такое 🤣
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нолик забыли
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совсем оборзели
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Артём Никулин
Отношение к клубам РПЛ, конечно, неописуемое. Эти внутри АПЛ, Серии А торгуют бревнами по оверпрайсу, а за топарей Барриоса и других копейки предлагают
ну так Азмун был супер топ в РПЛ, а в Германии вообще ни о чем.
Влашич супер топ в РПЛ, в Англии вообще никакой, в Италии весьма средне.
Поэтому такое отношение.
Да и вообще каких-то громких переходов не было. Мало кто уезжает в топ-5 в последнее время.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
15 это как-то не очень, а 4 это вообще смех, для АПЛ тем более…
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даже за 15 его вряд ли отпустят. Какие 4?)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Они и эти 4 потом не заплатят. :)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Артём Никулин
Отношение к клубам РПЛ, конечно, неописуемое. Эти внутри АПЛ, Серии А торгуют бревнами по оверпрайсу, а за топарей Барриоса и других копейки предлагают
С другой стороны он может быть и топам в РПЛ, а в топ-5 потеряться, ну мне кажется к Барриосу это не относится, очень крутой игрок
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Много ошибок в фамилии Баккаев)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Для саксов ценник должен быть выше. Соответственно около 30 млн.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Alex Metallov
ну так Азмун был супер топ в РПЛ, а в Германии вообще ни о чем. Влашич супер топ в РПЛ, в Англии вообще никакой, в Италии весьма средне. Поэтому такое отношение. Да и вообще каких-то громких переходов не было. Мало кто уезжает в топ-5 в последнее время.
А Хвича?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Альберт Сафиуллин
Для саксов ценник должен быть выше. Соответственно около 30 млн.
да хоть 40. Вест-Хем вон до сих пор деньги за хорвата ЦСКА не отдает. и здесь так же будет, если Зенит сглупит и согласится иметь дело с бриттами
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну, если за 4 миллиона, то только с правами на нескольких игроков из молодежной академии и с акциями клуба. Александр Иванович на примере бразильцев уже показал, что не стоит даже пытаться кинуть Зенит или не доплатить ему.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наркотики - плохо)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За 4 миллиона можно Ерохина отдать им
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Они в курсе что в России тоже есть интернет и мы знаем, сколько они платят за английские бревна, например))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Им за эту цену даже заболотного не продадут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Jenqa123
Как говорил Трус (Вицин) - " Я на русалках больше заработаю ". За 4 ляма пусть Бакаева покупают
Точно. Им закусывать надо (с).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий