Товарищеские матчи. «МЮ» примет «Ланс», «Ньюкасл» сыграет с «Фиорентиной», «Атлетико» против «Севильи»
Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
«Олд Траффорд», Англия
- Дата проведения
- 5 августа, 14.45, «Олд Траффорд»
«Сент-Джеймс Парк», Англия
- Дата проведения
- 5 августа, 17.30, «Сент-Джеймс Парк»
Сан-Франциско, США
- Дата проведения
- 6 августа, 05.00, «AT&T Park»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Посмотрим как серебристы чемп. Франции готовы к ЛЧ.
Жаль что продали Опенда и Секо, но, это учесть таких клубов, нужно продать по дороже пока есть шанс
команд в Европе полно, но эти упёрлись
Атлетико позор
а там остался только Самба кстати крутой вратарь