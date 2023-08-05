Товарищеские матчи. «МЮ» примет «Ланс», «Ньюкасл» сыграет с «Фиорентиной», «Атлетико» против «Севильи»

Теги Ланс Фиорентина Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Севилья Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Футбол

Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

«Олд Траффорд», Англия

Манчестер Юнайтед Англия – Ланс Франция
Дата проведения
5 августа, 14.45, «Олд Траффорд»
Онлайн матча

«Сент-Джеймс Парк», Англия

Ньюкасл Англия – Фиорентина Италия
Дата проведения
5 августа, 17.30, «Сент-Джеймс Парк»
Онлайн матча

Сан-Франциско, США

Севилья Испания – Атлетико Испания
Дата проведения
6 августа, 05.00, «AT&T Park»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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Manchester United v Lens 📺 ST: 14:45 MSK
beIN Connect FRANCE / beIN Sports France 2 HD
MUTV HD / Sport 1 Israel HD
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Из этих, наверное, самое интересное это МЮ - Ленс.
Посмотрим как серебристы чемп. Франции готовы к ЛЧ.
Жаль что продали Опенда и Секо, но, это учесть таких клубов, нужно продать по дороже пока есть шанс
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зачеиэп испанские команды играют между собой, ещё и по 0-0
команд в Европе полно, но эти упёрлись
Атлетико позор
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Жалко что Хейлунда не успели оформить и заиграть, хотелось бы увидеть его в деле
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Ответ RealJon
Из этих, наверное, самое интересное это МЮ - Ленс. Посмотрим как серебристы чемп. Франции готовы к ЛЧ. Жаль что продали Опенда и Секо, но, это учесть таких клубов, нужно продать по дороже пока есть шанс
Получаются эти клубы работают только на прибыль но не на трофеи
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Ответ RealJon
Из этих, наверное, самое интересное это МЮ - Ленс. Посмотрим как серебристы чемп. Франции готовы к ЛЧ. Жаль что продали Опенда и Секо, но, это учесть таких клубов, нужно продать по дороже пока есть шанс
Опенда вроде на аренду но не помню с правом выкупа или без
а там остался только Самба кстати крутой вратарь
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