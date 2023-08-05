За лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда отстранили гонщика NASCAR Грегсона

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Гонщика NASCAR Ноа Грегсона отстранили за лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда.

Команда NASCAR Cup «Легаси Мотор Клаб» отстранила гонщика Ноа Грегсона.

Грегсон поставил лайк под постом с мемом, высмеивающим убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году. Трагедия стала катализатором протестов против полицейского насилия и подъема движения Black Lives Matter.

В своем заявлении команда отметила, что действия Грегсона «не отражают наши ценности». Гонщика заменит Джош Берри.

25-летний американец извинился в социальных сетях.

«Я облажался, коротко и ясно», – подчеркнул Ноа.

После сообщения «Легаси Мотор Клаб» в NASCAR объявили, что также отстраняют пилота на неопределенный срок за нарушение регламента серии (раздел «Поведение участников»).

Грегсон – вице-чемпион NASCAR Xfinity 2022 года. В нынешнем сезоне новичок NASCAR Cup занимает 33-ю строчку.

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37 комментариев

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А чего ссылку на мемчик-то не выложили? (
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Под каким еще убийством, он же сам отъехал от передоза
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Что там Вы говорите про свободу слова, либералы?
+70
-41
+29
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Ответ Мурад Сабиев
Что там Вы говорите про свободу слова, либералы?
19 лет дали?
+61
-35
+26
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Ответ GrafGiovanni
19 лет дали?
20 лет дали полицейскому, который Флойда арестовал
+32
-9
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Ответ Мурад Сабиев
Что там Вы говорите про свободу слова, либералы?
Его же не посадили. Работодатель имеет право прописывать в контракте определённые моральные нормы.
+40
-25
+15
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Ответ TY-214
Его же не посадили. Работодатель имеет право прописывать в контракте определённые моральные нормы.
Суть не меняет. Есть факт жесткого ограничения тех или иных прав и свобод. Потерять свою работу для некоторых не лучше тюрьмы. У человека возможно семья многодетная, которую он в одиночку прокармливает.
+16
-7
+9
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Мало. Надо проработать на заседании ячейки на предприятии и объявить выговор от местного отделения Демократической партии
+7
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Ответ GrafGiovanni
19 лет дали?
за мем 19 не дают
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Ответ Greenalem
очень сильно меняет суть, работодатель вправе увольнять (отстранять) любого в рамках условий контракта, если считает, что это выгоднее для него
Так и было записано в контракте-Нельзя ставит лайк под мемом о флойде?)
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Ответ ФиладельфияЮнион
Вот, демократические ценности, закон для всех, могут осудить даже полицейского, рад что ты это понимаешь.
за то, что арестовал преступника.
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Ответ Say Hello to the Robots
Под каким еще убийством, он же сам отъехал от передоза
Был бы человек, статья найдется
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Ответ Greenalem
очень сильно меняет суть, работодатель вправе увольнять (отстранять) любого в рамках условий контракта, если считает, что это выгоднее для него
Слушай, я могу глубже копнуть. Какое право имеет та или иная организация ограничивать права тех или иных лиц даже в рамках какого-то соглашения, которое навязывается текущими тенденциями в обществе и, соответственно, государственной пропагандой? Может он и подписал это соглашение, но это не делает пункты данного соглашения менее абсурдными. Плюс ко всему, а ты уверен, что данное увольнение было осуществлено на основании условий договора?
Какие такие условия договора запрещают ставить лайк в соц.сетях?
Это все выглядит абсурдно, в США очень много случаев подобного грубого нарушения прав и свобод граждан организациями и государством. В то же время большинство либералов в нашей необъятной стране говорят об обратном.
+6
-5
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Как они задрали со своими "ценностями". Гоночная серия, футбольная команда, изготовители дезодарантов. Вот было же время, когда они просто гонялись, играли а футбол, делали свои дезодаранты. Теперь если не тот лайк, или майку не захотел разноцветную одевать, то это все.
+3
-2
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Очень толерантненко. Очень по-хрестиански.
Но до 19 лет все же далековато
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-6
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Ответ Мурад Сабиев
Суть не меняет. Есть факт жесткого ограничения тех или иных прав и свобод. Потерять свою работу для некоторых не лучше тюрьмы. У человека возможно семья многодетная, которую он в одиночку прокармливает.
очень сильно меняет суть, работодатель вправе увольнять (отстранять) любого в рамках условий контракта, если считает, что это выгоднее для него
+7
-7
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он был белым? я про гонщика??
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Мда Грегсон, то полезет на Честейна и побитым уйдет, то лайк поставит и гонку провалил, кто ж жёлтые создавать будет, если не он
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Ответ TY-214
Его же не посадили. Работодатель имеет право прописывать в контракте определённые моральные нормы.
Этя другооооое
+15
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Ответ Гусеконь
20 лет дали полицейскому, который Флойда арестовал
Все мы знаем американских полицаев
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Ответ Гусеконь
20 лет дали полицейскому, который Флойда арестовал
А полицаю, который женщину ногой в живот пнул, хотя бы выговор дали?
+1
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Ответ el_marca
А полицаю, который женщину ногой в живот пнул, хотя бы выговор дали?
в США тоже ничего не дают если белого бьют полицаи. А вот негры неприкасаемые.
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Ответ Мурад Сабиев
Что там Вы говорите про свободу слова, либералы?
Давай пример разберём. Допустим, у меня ларек с шаурмой и я нанимаю работника. Он выходит на работу в футболке со свиньёй. Если я попрошу его переодеться или отправлю домой, будет ли это нарушением его свободы?
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Ответ GrafGiovanni
19 лет дали?
за мем?
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Ответ Stewee
19 лет дали за экстремизм. Вполне адекватно для основателя экстремистской организации, призывающей к насильственной смене власти.
Покажи, где призывы были к насилию любому? Покажи, что 19 лет за это?
Ты увлекся лизанием
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