За лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда отстранили гонщика NASCAR Грегсона

Гонщика NASCAR Ноа Грегсона отстранили за лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда.

Команда NASCAR Cup «Легаси Мотор Клаб» отстранила гонщика Ноа Грегсона.

Грегсон поставил лайк под постом с мемом, высмеивающим убийство в Миннеаполисе в 2020 году. Трагедия стала катализатором протестов против полицейского насилия и подъема движения Black Lives Matter.

В своем заявлении команда отметила, что действия Грегсона «не отражают наши ценности». Гонщика заменит Джош Берри.

25-летний американец извинился в социальных сетях.

«Я облажался, коротко и ясно», – подчеркнул Ноа.

После сообщения «Легаси Мотор Клаб» в NASCAR объявили, что также отстраняют пилота на неопределенный срок за нарушение регламента серии (раздел «Поведение участников»).

Грегсон – вице-чемпион NASCAR Xfinity 2022 года. В нынешнем сезоне новичок NASCAR Cup занимает 33-ю строчку.

Расистский скандал в главных гонках США: хакнули радио темнокожего пилота и пожелали ему убираться