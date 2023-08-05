Павлюченко о депутатах на российских автомобилях: «Жалко их, придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей»

Роман Павлюченко подшутил над депутатами Госдумы, которым придется ездить на «Аурусах».

Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты будут использовать российские автомобили: «Москвич», «Лада», «Аурус», а позже и «Волгу». До этого Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей. Таков закон», – написал экс-футболист сборной России в сторис инстаграма.

«Аурус» – главная машина президента. Можно ли считать ее российской? И почему стоит десятки миллионов рублей?

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