Павлюченко о депутатах на российских автомобилях: «Жалко их, придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Государственная дума Политика Вячеслав Володин ахахаха Аурус Футбол

Роман Павлюченко подшутил над депутатами Госдумы, которым придется ездить на «Аурусах».

Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты будут использовать российские автомобили: «Москвич», «Лада», «Аурус», а позже и «Волгу». До этого Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей. Таков закон», – написал экс-футболист сборной России в сторис инстаграма.

«Аурус» – главная машина президента. Можно ли считать ее российской? И почему стоит десятки миллионов рублей?

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37 комментариев

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Аж сердце кровью обливается. Впрочем, за них можно не переживать: с иномарок они тоже не слезут. Путинская шарманка про "пересадим чиновников на отечественные автомобили" длится с 2008 года минимум.
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😂😂😂
Пав красава
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на москвич, лада, волга вряд ли. а на аурус с удовольствием пересядут
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Ответ Вася Жучкин
Аж сердце кровью обливается. Впрочем, за них можно не переживать: с иномарок они тоже не слезут. Путинская шарманка про "пересадим чиновников на отечественные автомобили" длится с 2008 года минимум.
Эта шарманка длится вечно
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Терюшков : Иноагент! Как он смеет смеяться над нами🤡
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Да они просто шильдики российские повесят на свои иномарки и дальше будут ездить.
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Ответ Вася Жучкин
Аж сердце кровью обливается. Впрочем, за них можно не переживать: с иномарок они тоже не слезут. Путинская шарманка про "пересадим чиновников на отечественные автомобили" длится с 2008 года минимум.
Эта шарманка еще при Ельцине началась, где-то в середине 90-х)
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
А в чем заключается состав преступления? Не надо глупости писать
экспертиза показала наличие в комментарии павлюченко экстремизма, терроризма и даже, не побоюсь этого слова, нацизма, ну и особого цинизма
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
А в чем заключается состав преступления? Не надо глупости писать
Это "специальная" ветка. На таких не рефлексируют, на таких распространяют.
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
А в чем заключается состав преступления? Не надо глупости писать
дискредитация верховного главнокомандующего
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Ответ gandhi_jr
Эта шарманка еще при Ельцине началась, где-то в середине 90-х)
Немцов, 1997 год
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Ответ Аскар Батыров
на москвич, лада, волга вряд ли. а на аурус с удовольствием пересядут
Я понял, что этом и троллинг Павлюченко мол их же на дешман вряд ли пересадят (по крайней мере топовых чиновников).
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Пусть пешком ходят и брюхо с рылом растрясают дармоеды!!!
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Ответ Trash Talking
Уж не Павлюченко язвить на эту тему - пусть вспомнит на чём и с какими номерами он приезжал постоянно в Ногинск, когда играл за Знамя
Так он не депутат. Заработал сам за карьеру, а она у него получилось весьма успешной.
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Надо пересадить на хуньци!
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поэтому поводу с декабря опять повысят жкх, а с января еще какие-нить налоги
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Хорош земеля.
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Перейдут на удалёнку. Один фиг ничего полезного не делают.
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Ответ Trash Talking
Уж не Павлюченко язвить на эту тему - пусть вспомнит на чём и с какими номерами он приезжал постоянно в Ногинск, когда играл за Знамя
так он за свои деньги покупал машину, а чиновники ездят на служебных машинах которые покупаются на бюджетные деньги
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Ответ Andrey Maximkin
поэтому поводу с декабря опять повысят жкх, а с января еще какие-нить налоги
Да бензин уже неплохо так скаканул
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Не вижу проблем ездить на метро
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Хорошая шутка, Рома молодец
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В этих автомобилях из русского только водитель и депутат будет, причем с последним далеко не 100%)
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Ответ gandhi_jr
Эта шарманка еще при Ельцине началась, где-то в середине 90-х)
Эта шарманка ещё с совка идёт)
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Ответ Вася Жучкин
Аж сердце кровью обливается. Впрочем, за них можно не переживать: с иномарок они тоже не слезут. Путинская шарманка про "пересадим чиновников на отечественные автомобили" длится с 2008 года минимум.
Вспоминаю как лет 10 назад таможенные инспекторы ездили на отечественных машинах. Приезжали они на своих бехах, мерсах и тому подобных премиальных авто до стоянки у порта, пересаживались на лады, и въезжали на таможню на отечественных машинах
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