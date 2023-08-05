«Вердер» предложил 4 млн евро за Тикнизяна, «Локо» хочет 5 млн. Сделку могут вскоре закрыть (TMW)

Теги Локомотив Вердер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

«Вердер» предложил «Локомотиву» 4 млн евро за Наира Тикнизяна.

По данным TMW, «Локо» хочет 5 млн, но при этом сделка по Тикнизяну может быть закрыта в ближайшее время.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 3 матча в Мир РПЛ и Кубке России, забив 4 гола.

Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро.

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6 комментариев

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не понимаю зачем Локо сейчас его продавать по такой низкой цене
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понятно, что для Тикнизяна это был бы громадный шаг вперед в карьере, но какой смысл Локомотиву продавать дешевле чем купили?
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Готовится продлить контракт с Локо по ходу
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Тикнизян сейчас на 2-3 головы выше себя прежнего, когда переходил в Локомотив. ЦСКА на тот момент сорвал куш, продав его за 5.5 млн
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В районе 5-6 он так и стоит сейчас.
Если хочет уходить, то лучше отпустить его конечно.
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