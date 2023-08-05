«Вердер» предложил 4 млн евро за Тикнизяна, «Локо» хочет 5 млн. Сделку могут вскоре закрыть (TMW)
«Вердер» предложил «Локомотиву» 4 млн евро за Наира Тикнизяна.
По данным TMW, «Локо» хочет 5 млн, но при этом сделка по Тикнизяну может быть закрыта в ближайшее время.
В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 3 матча в Мир РПЛ и Кубке России, забив 4 гола.
Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро.
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Если хочет уходить, то лучше отпустить его конечно.