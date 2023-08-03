Дубль Месси, Буффон закончил, КДК отменил удаление Гайича, красная Семака в силе, «Сити» покупает Гвардиола, у «Барсы» проблема с рычагом, «Зенит» заявил Вендела в РПЛ и другие новости

1. Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры. Бывшему вратарю «Ювентус» и сборной Италии в январе исполнилось 45 лет.

2. КДК отменил красную карточку Милана Гайича в матче с «Ахматом». Защитник ЦСКА может сыграть с «Локо». А вот красная Сергея Семака осталась в силе, хотя тренер «Зенита» избежал дополнительной дисквалификации за «выход на поле в конфронтационной манере».

Кроме того, ЭСК поддержала все решения арбитра Евгения Кукуляка в матче «Ростов» – «Зенит»: судья правильно не удалил Байрамяна и Миронова и не назначил пенальти в пользу петербуржцев.

3. Защитник сборной Молдовы Олег Рябчук перейдет в «Спартак». Он прилетит в Россию в четверг.

4. «Манчестер Сити» покупает Йошко Гвардиола у «Лейпцига» за 90 млн евро. Хорват станет самым дорогим защитником в истории.

5. У «Барселоны» возникла проблема с экономическим рычагом. Клуб может потерять 65 млн евро, если немецкий фонд отменит покупку 16% Barca Studios, а эти деньги уже включены в план на сезон-2022/23.

6. «Зенит» заявил Вендела в Мир РПЛ после срыва трансфера хавбека во «Фламенго».

7. «Динамо» не продало Арсена Захаряна «Страсбуру» за 11+2 млн евро. Агент Холанда Рафаэла Пимента, которая помогала вести сделку, хотела себе 20% при перепродаже хавбека, пишет инсайдер Иван Карпов. Впрочем, другой источник опровергает это сообщение.

8. «Интер Майами» обыграл «Орландо» Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг благодаря дублю Лионеля Месси. Всего в 3 играх за клуб МЛС на счету аргентинца 5 голов и 1 ассист.

9. Нападающий Трой Терри подписал 7-летний контракт с «Анахаймом» с зарплатой 7 млн долларов в год. Он набрал 176 очков в 274 матчах НХЛ.

10. Марсело нанес тяжелую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Экс-защитник «Реала» получил красную и покинул поле в слезах, он извинился в инстаграме.

11. Форвард Николай Прохоркин покинет СКА – это подтвердил главный тренер клуба Роман Ротенберг. Пишут, что Ротенберг отказался от игрока прямо в ходе двусторонки команды.

12. Выбивший «Ференцварош» Черчесова фарерский «КИ Клаксвик» по пенальти обыграл чемпиона Швеции – «Хэкен» – и вышел на «Мольде» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

13. Два из трех медийных клубов – «Амкал» и 2Drots – вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова вылетела.

14. Товарищеские матчи. «Ливерпуль» проиграл «Баварии», «Арсенал» победил «Монако» в серии пенальти, «Реал» уступил «Ювентусу» (1:3).

15. Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Магнус Карлсен и Фабиано Каруана победили в первых партиях, Александр Грищук и Хикару Накамура сделали ничьи в 1/64 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.

16. Алина Загитова выступит в роли диджея в фан-зоне Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Цитаты дня.

Александр Медведев: «Зенит» футбольный не случайно 5 раз подряд выигрывал РПЛ, а баскетбольный – сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в СКА»

Гейджи – Конору: «Подпиши контракт, большой мальчик»

Зинченко о поездке на Украину во время конфликта: «Я говорил с детьми и был в шоке – они не могут лгать. Такого не увидишь даже в кино»

Медведева об Олимпиаде-2018: «Командное соревнование состоялось в основном благодаря моему спичу на саммите МОК. Этим поступком я горжусь»

Акинфеев о популярности: «На заправку выхожу в капюшоне, до сих пор в маске хожу, типа болею. На меня смотрят как на дурака»

Премьер-министр РФ Мишустин: «Не сильно увлекаюсь футболом, но посматриваю российский чемпионат. Мне хоккей нравится – больше по душе»

Марта: «Раньше женский футбол просто не показывали. Теперь я – пример для многих женщин в мире. Мы открыли двери для равенства»

Нагучев о Безбородове: «У нас извиниться – это признать слабость. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох»

Невеш о Саудовской Аравии: «Мы пришли не только из-за денег. Лига станет одной из сильнейших в мире в ближайшие два года»