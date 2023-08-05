Онана пропустил с центра поля в товарищеском матче с «Лансом». Далот отдал пас сопернику на своей половине
Новый вратарь «МЮ» Андре Онана пропустил гол ударом с центра поля.
На 23-й минуте товарищеского матча с «Лансом» защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот отдал неточный пас на своей половине поля.
Форвард «Ланса» Флориан Сотока перехватил пас в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота, перекинув стоявшего на границе штрафной вратаря.
Ранее Онана отругал Харри Магуайра за неудачную игру в товарищеском матче с «Боруссией» (2:3).
Онана о недовольстве Магуайром в матче с «Боруссией»: «Я много требую от себя и от других. Самокритика нужна, если мы хотим брать трофеи»
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Момент бы сначала посмотрели. Хотя зачем - шутки же смешнее без просмотра
Пропустил голешник с центра поля, ламер.