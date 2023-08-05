Онана пропустил с центра поля в товарищеском матче с «Лансом». Далот отдал пас сопернику на своей половине

Теги Ланс Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Андре Онана Флориан Сотока Диогу Далот Футбол

Новый вратарь «МЮ» Андре Онана пропустил гол ударом с центра поля.

На 23-й минуте товарищеского матча с «Лансом» защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот отдал неточный пас на своей половине поля.

Форвард «Ланса» Флориан Сотока перехватил пас в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота, перекинув стоявшего на границе штрафной вратаря.

Ранее Онана отругал Харри Магуайра за неудачную игру в товарищеском матче с «Боруссией» (2:3).

Онана о недовольстве Магуайром в матче с «Боруссией»: «Я много требую от себя и от других. Самокритика нужна, если мы хотим брать трофеи»

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68 комментариев

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Пусть Магуайр его наругает)
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Взяли играющего ногами вратаря... лучше бы играющих ногами полевых бы взяли)
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Магваер наносит ответный удар.
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Ответ Under
очень информативная новость без видео
Вот тут можно посмотреть https://dubz.co/c/890a67
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Это только начало
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Видео - https://youtu.be/uz1Kx6erj8g?t=28
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Ответ Under
очень информативная новость без видео
скоро и текстовое описание будет нарушением авторских прав ))
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Этот гол привез Далот своим пасом, причем тут Онана?
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Магуайр🤝Онана
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Онана уже пообещал пообедать той самой ногой Далота, которая отдала пас противнику?
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Кто ещё не ругал Магуайра? В очередь пожалуйста, в очередь
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Ждём визга магуаера)
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Помню был такой вратарь браво. Играл ногами как бог, но в створ пропускал каждый второй удар.
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Ответ Дмитрий Васин
Пусть Магуайр его наругает)
а есть за что?
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очень информативная новость без видео
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Есть ощущение, что Онана насобирает достаточно подобных хайлайтов за следующий сезон
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🤣 Магваер выбежал наорать на него?)
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Ответ Дмитрий Васин
Пусть Магуайр его наругает)
Тут больше вина Далота
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ну так здесь скорее оплошность Далота чем фонаря
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Ну такого ещё много будет, фанаты МЮ ждите)
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Ох сколько шутников прибежало сразу и как давай в остроумии соревноваться)

Момент бы сначала посмотрели. Хотя зачем - шутки же смешнее без просмотра
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Карма за нагибание холодильника😂😂😂
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Онана, Онана-мама,
Пропустил голешник с центра поля, ламер.
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Представляю, как сейчас доволен де Хеа
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Топовая связка будет Онана/Магуайр 👍
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