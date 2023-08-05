«Спартак» стал лидером Мир РПЛ после 3-го тура, опередив «Краснодар». Только у них по 9 очков

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» подойдет к 4-му туру Мир РПЛ в качестве лидера.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня разгромила «Рубин» (4:1) в 3-м туре. Ранее она обыграла «Балтику» (2:1) и «Оренбург» (3:2).

У красно-белых столько же очков (9) и такая же разница голов (+5), как у «Краснодара», но они вышли на первое место благодаря тому, что забили больше – 9 против 6 мячей.

Ни один другой клуб после 3-го тура не сможет набрать больше 7 очков.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

108 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жду Питерских с воплями «чемпионы трех Туров». Не расслабляемся идем дальше, следующие матчи очень сложные Урал в ЕКБ и Зенит!
+117
-29
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Спартак приятно смотреть, технично играют. Даже не в голах дело. Как красиво принимают мяч, оставляют ближнему, прокатывают между ног. Видно, что мастера. Наконец-то
+92
-10
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Ты даже не дождавшись осени уже медали просишь, осенний шампиньон?)
+64
-10
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Под каждой новостью о борще, я тебя всегда вижу)))
Ты за зенитом наверное меньше следишь
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Groznyi2024
Как там говорили тарасовские в прошлом туре? Спартак делит первое место с Краснодаром? Так что Спартак не лидер, а делит первое место с Краснодаром.
Да слушай, вот вообще не принципиально. Важно побеждать в каждом матче, а таблицу посмотрим по итогам.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Александр Быкович
Комментарий скрыт
Игнатов технично играет. А вообще я по национальному признаку не делю, мне интересны победы клуба, а не страны, из которых творцы побед
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Александр Быкович
Комментарий скрыт
Чем вам не угодили Литвинов, Хлусевич, Игнатов?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отличный старт. Нужно приучиться побеждать. То же желание, что у игроков видно, обязательно приведёт к успеху.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ganibale
Жду Питерских с воплями «чемпионы трех Туров». Не расслабляемся идем дальше, следующие матчи очень сложные Урал в ЕКБ и Зенит!
Ещё не забыть про "вернулись править" и вырезать таблицу.
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Браво, Спартак! Отличный матч провели. Главное, не сбавляйте обороты! 🔴⚪
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Александр Быкович
Конечно нечем,в футболе то ты не разбираешься нифига и за Спартак скорее всего не болеешь если хлусевич у тебя нормальный игрок
😂😂😂
Куда уж мне:))))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жду Питерских с воплями «чемпионы трех Туров». Не расслабляемся идем дальше, следующие матчи очень сложные Урал в ЕКБ и Зенит!
+21
-17
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ждём матча с Зенитом в том же духе!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все заканчиваем чемпионат. Я доволен таблицей ))))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болею за Цска. При всем уважении к Спартаку, я бы хотел что б Быки стали чемпионом при жизни Галицкого. Удачи всем кроме Гаспрома!
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Александр Быкович
Что правда не нравится,ну скажи что я не прав, напиши выкладку и т.д.Со скринами можно
Заняться мне больше нечем😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахахах, победил Спартак, а в топе комменты мясных про Зенит. Те самые московские некомплексы
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ganibale
Жду Питерских с воплями «чемпионы трех Туров». Не расслабляемся идем дальше, следующие матчи очень сложные Урал в ЕКБ и Зенит!
кубок уже поставили в музей или дождетесь 5 тура?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ murzzzzzilka
Кто именно себя чемпионами возомнил, не покажете? Пока больше всех об этом кричат из Питера:))
Посмотри сколько статеек наклепали от радости что спортаг 3 победы одержал. Одиержи например Крылья 3 победы про них бы столько не писали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Александр Быкович
Комментарий удален модератором
Уймись, парень:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В этом году чемпионство более раннее, трёхтуровое
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
таааак, трëхтуровые чемпионы тут, где кавалерия?)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Александр Быкович
Тем что хлусевич привёз все 4 пропущенных гола в этом сезоне
При этом очки не потеряли,а 3 очка он принёс ☝
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ребята, не было возможности посмотреть матч. Скажите, стеночки и забегания уже вернулись?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эта новость достойна пуша 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий