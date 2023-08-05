«Спартак» стал лидером Мир РПЛ после 3-го тура, опередив «Краснодар». Только у них по 9 очков

«Спартак» подойдет к 4-му туру Мир РПЛ в качестве лидера.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня разгромила «Рубин» (4:1) в 3-м туре. Ранее она обыграла «Балтику» (2:1) и «Оренбург» (3:2).

У красно-белых столько же очков (9) и такая же разница голов (+5), как у « », но они вышли на первое место благодаря тому, что забили больше – 9 против 6 мячей.

Ни один другой клуб после 3-го тура не сможет набрать больше 7 очков.

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