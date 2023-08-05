«Ман Сити» купил Гвардиола за 90 млн евро. Хорват стал самым дорогим защитником в истории

«Манчестер Сити» подписал защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

С 21-летним хорватом заключили контракт на 5 лет.

Сообщалось, что за Гвардиола заплатят 90 млн евро (также была информация о возможных 10 млн евро в виде бонусов).

Йошко стал самым дорогим защитником в истории. До него больше всего среди защитников платили за Харри Магуайра – в 2019 году «Манчестер Юнайтед» купил его у «Лестера» за 80 млн фунтов (около 87 млн евро на тот момент).

перешел в « » из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.

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