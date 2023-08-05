«Ман Сити» купил Гвардиола за 90 млн евро. Хорват стал самым дорогим защитником в истории

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Пеп Гвардиола рекорды РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

«Манчестер Сити» подписал защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

С 21-летним хорватом заключили контракт на 5 лет.

Сообщалось, что за Гвардиола заплатят 90 млн евро (также была информация о возможных 10 млн евро в виде бонусов).

Йошко стал самым дорогим защитником в истории. До него больше всего среди защитников платили за Харри Магуайра – в 2019 году «Манчестер Юнайтед» купил его у «Лестера» за 80 млн фунтов (около 87 млн евро на тот момент).

Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь

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143 комментария

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кто нибудь заметил что у них с Пепом фамилии похожи?
+195
-13
+182
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Ответ Dima Kakdima
кто нибудь заметил что у них с Пепом фамилии похожи?
Разве…?
+118
-7
+111
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осталось купить пепу свинку ...😉
+85
-1
+84
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Ответ Dima Kakdima
кто нибудь заметил что у них с Пепом фамилии похожи?
только что заметил прикинь
+62
-2
+60
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Ответ Dima Kakdima
кто нибудь заметил что у них с Пепом фамилии похожи?
На третий день индеец Зоркий Глаз понял, что в тюрьме нет одной стены
+46
0
+46
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Ответ Пацанчик реальный
Так то да,но куда всех остальных девать?
ложными опорниками ставить
+38
0
+38
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Один Гвардиола хорошо, а два еще лучше))
+21
-4
+17
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У Пепа, если травмы не будут мучать и быстро адаптируется выйдет на другой уровень, вон как Аке спрогрессировал.
+24
-8
+16
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Ответ Dima Kakdima
кто нибудь заметил что у них с Пепом фамилии похожи?
Конечно нет. Местные стендаперы на каникулах в деревнях у бабушек, без интернета
+15
-1
+14
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Ответ QWertY
Дикая переплата за посредственного дефа. Более крутой Диаш обошелся на 20 мультов дешевле. Плюс есть вероятность, что Месси сломал ему психику, после того как сделал из него дурака на ЧМ
ой да брось , месси многих сильных защитников оставлял не у дел , такая себе оценка судить по игре против месси.
+15
-2
+13
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Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
осталось купить пепу свинку ...😉
Самый недооцененный коммент)
+11
0
+11
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21 год всего парню. При удачном стечении обстоятельств может стать своим Фердинандом для голубой части Манчестера.

Срок то контракт лет на 10? По примеру Челси?
+16
-6
+10
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Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
осталось купить пепу свинку ...😉
Швайнштайгер уже закончил.)
+8
0
+8
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Диаш - Гвардиол, 🔥🔥🔥 связка
+14
-6
+8
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Ответ Axs Men
мне то какая разница сколько шейхи тратят? Если они меньше будут тратить , мне что ли что то перепадёт?
Ливерпуль и МЮ не могут столько тратить из-за ФФП
А Ситевик тратит и тратит
Это уже нечестная игра
+9
-2
+7
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Шейхи потратили 5 миллиард на Гвардиолку
Фанатки Пипа довольны
+10
-4
+6
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Ответ TaR
21 год всего парню. При удачном стечении обстоятельств может стать своим Фердинандом для голубой части Манчестера. Срок то контракт лет на 10? По примеру Челси?
есть же ссылка на источник в статье, неужели сложно пройти?

Manchester City are delighted to confirm the signing of Josko Gvardiol from RB Leipzig on a five-year deal.
+7
-2
+5
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Как говорится, Гвардиолов много не бывает
+6
-1
+5
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Ответ Пацанчик реальный
Так то да,но куда всех остальных девать?
Пеп играет с 4 цз: все поместятся 👌
+3
0
+3
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Ответ bubareska
Диаш - Гвардиол, 🔥🔥🔥 связка
Так то да,но куда всех остальных девать?
+3
0
+3
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Ответ red hikkikomori
Поздравляю Харри , теперь не самый дорогой защ, можно чутка расслабиться
хз. романо сказал что Харри все ещё самый дорогой. у йошко нет бонусов. а у Харри были.
+3
0
+3
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он теперь самый дорогой холодильник в АПЛ. у Макгавра гора с плеч упала - спокойно сможет играть в Вест Хэме
+4
-1
+3
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Ответ QWertY
Дикая переплата за посредственного дефа. Более крутой Диаш обошелся на 20 мультов дешевле. Плюс есть вероятность, что Месси сломал ему психику, после того как сделал из него дурака на ЧМ
Пеп Йошке: "Не бойся, Месси завершил еврокарьеру"))
+3
0
+3
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90 млн 🤦🤦🤦
+2
0
+2
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Ответ Пацанчик реальный
Так то да,но куда всех остальных девать?
Остальных Гвардиол? Дык ещё осталось 10 Гвардиол купить и будет полный комплект вместе с тренером.🤣
+2
0
+2
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