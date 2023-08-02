Марсело нанес тяжелую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Экс-зищитник «Реала» получил красную и покинул поле в слезах, он извинился в инстаграме

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Аргентина травмы происшествия Марсело Кубок Либертадорес Архентинос Хуниорс Лусиано Санчес Здоровье Футбол

Марсело случайно нанес тяжелую травму игроку «Архентинос Хуниорс» в Кубке Либертадорес.

Инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Флуминенсе» и «Архентинос Хуниорс» (1:1).

Марсело, ныне выступающий в составе бразильского клуба, в попытке обыграть защитника «Архентинос Хуниорс» Лусиано Санчеса случайно приземлился опорной ногой в районе его колена, в результате чего нога аргентинца вывихнулась в обратную сторону.

За фол на Санчесе Марсело получил красную карточку и покинул поле в слезах.

Сразу после матча бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии публично извинился за произошедшее в социальных сетях.

«Сегодня на поле мне пришлось пережить очень тяжелый момент – я случайно нанес травму своему коллеге.

Желаю скорейшего выздоровления и всех сил в мире», – написал Марсело в инстаграме.

Изображение: кадр трансляции ESPN

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107 комментариев

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Alibi_URAL
От фото прям мурашки. Здоровья Санчесу.
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mrJerico
спортивные источники в телеге пишут что он лично зашёл в раздевалку, обменялся номера телефона и сказал что предоставит любую помощь по восстановлению.
Ну и извинился лично, претензий нет ибо не было злого умысла.
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Konstantin Frolov
Ответ заблокированному пользователю
Зумеры конечно совсем недалекие. Лучше перед игроком извиниться, а не инстаграмом
Когда зумер не знает значения слова зумер. Иначе ты не назвал бы пенсионера Марсело зумером.
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Вингер-Птеродактиль
я бы предупреждал пользователя о шок-контенте прежде чем показывать такие фото
+30
-1
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Майк Фил
Ответ Nikita Filippov
Ужасно. Только непонятно, за что красная. Игровой момент, фол неумышленный.
За что красная?
Реально????
+28
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Игорь Новиков
Ответ Андрей Томинов
Как по мне, лучше лично извинится и не пиарится в инсте. Но таковы реалии спортивного шоубиза...
То есть вы допускаете, что он лично не извинился?
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egocefal
жесть
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Никита Самарин
Просто жесть 😱
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Cruel Snake
Марс в особо агрессивном поведение к сопернику раньше замечен не был. К сожалению такое случается в футболе
+16
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Иван Иванов
Какие-то вы слабонервные, это же вывих; куда больнее смотреть на перелом голени.
себя рекламируешь? типа стойкий
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Pucheslav
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Как же теперь без самого точного инсайдера посетившего все города в Европе и имеюшего сеть информаторов во всех топ клубах
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Здоровья Санчесу
p.s барсаманию забанили !!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Меня чуть не вырвало от скрина
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korysh
какая жесть, у самого колено больное аж заболело от этого фото
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Vedved
Ответ LaffyTaffy
Покажите это фото тому, кто говорит, что футбол это неопасный вид спорта, игроки симулируют и т.д
Слушайте, ну на 1 такой кошмарный эпизод, приходится - сотни симуляций
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Tristan...
Ужасно... Это футбол. Контактный вид спорта. От такого никто не застрахован
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ заблокированному пользователю
Зумеры конечно совсем недалекие. Лучше перед игроком извиниться, а не инстаграмом
УРААААА ТЕБЯ ЗАБЛОКИРОВАЛИ
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Владимир Голованов
Ответ GuruFutbola
Остался бы в мчк, за такое бы по привычке поставили пенальти в ворота соперника модрида
Если б такое сделал футболист бчк, сам бы свалился, валялся по земле и изображал смертельные муки
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DanielCarvalho
https://www.youtube.com/watch?v=91Jd3ZcHDZM
это ужас какой то, колено заныло даже при просмотре
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Наливай!!!
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Ответ GuruFutbola
Типичный игрок мчк, грязь на поле и вне Позорище
Он обменялся ,будет предоставлять нужную помощь,был раздавлен от того что нанес такую тяжёлую травму,но признал вину .
*ха-ха-ха,мск,грязь на поле пук и вне,пук пук*
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Красная стрела
Я уверен, что он и сам с ним свяжется.🤷🏿‍♂️
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Marina_Greta
Здоровья парню! Кадры конечно жуткие!
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Дмитрий Лагута
Ответ заблокированному пользователю
ты посмотри на него, на его прическу, поведение и рост. явный зумер, ну кроме возраста
Марсело миллениал
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Mihei4
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Меня чуть не вырвало от скрина
Вырвет от видео.
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