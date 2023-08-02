Марсело нанес тяжелую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Экс-зищитник «Реала» получил красную и покинул поле в слезах, он извинился в инстаграме
Марсело случайно нанес тяжелую травму игроку «Архентинос Хуниорс» в Кубке Либертадорес.
Инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Флуминенсе» и «Архентинос Хуниорс» (1:1).
Марсело, ныне выступающий в составе бразильского клуба, в попытке обыграть защитника «Архентинос Хуниорс» Лусиано Санчеса случайно приземлился опорной ногой в районе его колена, в результате чего нога аргентинца вывихнулась в обратную сторону.
За фол на Санчесе Марсело получил красную карточку и покинул поле в слезах.
Сразу после матча бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии публично извинился за произошедшее в социальных сетях.
«Сегодня на поле мне пришлось пережить очень тяжелый момент – я случайно нанес травму своему коллеге.
Желаю скорейшего выздоровления и всех сил в мире», – написал Марсело в инстаграме.
Изображение: кадр трансляции ESPN
Ну и извинился лично, претензий нет ибо не было злого умысла.
Реально????
p.s барсаманию забанили !!!
это ужас какой то, колено заныло даже при просмотре
*ха-ха-ха,мск,грязь на поле пук и вне,пук пук*