Марсело нанес тяжелую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Экс-зищитник «Реала» получил красную и покинул поле в слезах, он извинился в инстаграме

Марсело случайно нанес тяжелую травму игроку «Архентинос Хуниорс» в Кубке Либертадорес.

Инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским « » и « » (1:1).

Марсело, ныне выступающий в составе бразильского клуба, в попытке обыграть защитника «Архентинос Хуниорс» Лусиано Санчеса случайно приземлился опорной ногой в районе его колена, в результате чего нога аргентинца вывихнулась в обратную сторону.

За фол на Санчесе Марсело получил красную карточку и покинул поле в слезах.

Сразу после матча бывший защитник « » и сборной Бразилии публично извинился за произошедшее в социальных сетях.

«Сегодня на поле мне пришлось пережить очень тяжелый момент – я случайно нанес травму своему коллеге.

Желаю скорейшего выздоровления и всех сил в мире», – написал Марсело в инстаграме.

Изображение: кадр трансляции ESPN