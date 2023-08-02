Медведева об Олимпиаде-2018: «Командное соревнование состоялось в основном благодаря моему спичу на саммите МОК. Этим поступком я горжусь»

Евгения Медведева назвала поступок, которым она гордится.

– Поступок, которым вы гордитесь?

– Моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде.

У нас появилась возможность завоевать целых две медали. С этой Олимпиады я привезла два серебра, одно из которых – командное. И это командное соревнование состоялось в основном благодаря моему спичу тогда. Вот этим поступком я горжусь, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.