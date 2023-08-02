Медведева об Олимпиаде-2018: «Командное соревнование состоялось в основном благодаря моему спичу на саммите МОК. Этим поступком я горжусь»

Теги сборная России МОК Пхенчхан-2018 женское катание командные соревнования Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева назвала поступок, которым она гордится.

– Поступок, которым вы гордитесь?

– Моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде.

У нас появилась возможность завоевать целых две медали. С этой Олимпиады я привезла два серебра, одно из которых – командное. И это командное соревнование состоялось в основном благодаря моему спичу тогда. Вот этим поступком я горжусь, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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28 комментариев

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Не верю)))). Раз ее тогда послушали и дали добро, пусть ещё раз поедет и выступит , может ещё раз ей поверят.
Всемогущая , ты наша! Вроде бы, уже взрослая девушка, но всё ещё верит в то что сама придумала или ей тогда сказал Поздняков! Надо было сразу золото ОИ просить вместе с разрешением выступать. А что так, мало попросила??)))
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Йа-йа-йа-йа. Как будто не девушка 20 лет говорит, а какой то чиновник отчитывается.
а о ком она должна говорить, если с ней проводился блиц-опрос и конкретно ей задали данный вопрос?)))
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Вон оно что, Михалыч ? А мы с тобой судили, рядили не за одним стаканом откуда такая щедрость и уступки нам со стороны МОК.
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Йа-йа-йа-йа. Как будто не девушка 20 лет говорит, а какой то чиновник отчитывается.
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Реальная неоценимая заслуга)))
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Ау, хоккеисты, вы срочно должно поделиться со своим золотом с ЕМ. Может у кого- то завалялась. Как никак , она же ради вас старалась.)))
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И на ОИ в Пхенчхан поехали значит.Официальные лица стояли в сторонке.
А писали про флаг, хотя бы на закрытие.
Но увы, флага не было и на закрытии.
Не было на закрытии той ОИ и ЧОИ нашей единственной
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Этим действительно можно гордиться! Совсем юная девушка, выступала перед МОК, не побоялась. Молодец.
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Ответ Nadira Iunusova
Не верю)))). Раз ее тогда послушали и дали добро, пусть ещё раз поедет и выступит , может ещё раз ей поверят. Всемогущая , ты наша! Вроде бы, уже взрослая девушка, но всё ещё верит в то что сама придумала или ей тогда сказал Поздняков! Надо было сразу золото ОИ просить вместе с разрешением выступать. А что так, мало попросила??)))
Теперь пусть едут ОИ-лучшая ведущая, или свежеиспеченная ОИ !
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Ответ Лия Романова
на сломанной ноге, ещё не зная, что сама в состоянии будет выступать на Олимпиаде, так как это был декабрь 2017, и поехала и на серьёзном мероприятии не побоялась выступить, будучи юной девушкой, далёкой от этого всего👏🏻
В туфельках на каблуках. Чтобы красиво было.
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Надо хоккеистам из "Красной Машины" сказать, а то они, бедные, и не знают, что выиграли ОИ-18, благодаря медведевой!...))
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Она на полном серьезе так считает что ли? Вот бы все мировые проблемы решались спичами фигуристок, а не большими деньгами и серьезными дядями в кабинетах
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Она реально верит в это?)
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Это она Рофлит?
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Лучше быть ди джеем, чем такие перлы выдавать.
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Да ладно? О_о
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Попросила бы что-ли деда на покой
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Ну у нее и самомнение ))
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Йа-йа-йа-йа. Как будто не девушка 20 лет говорит, а какой то чиновник отчитывается.
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Ответ Irina Ionova
Теперь пусть едут ОИ-лучшая ведущая, или свежеиспеченная ОИ !
Наша ОЧ дружит с головой. И знает что и где говорить.
+1
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Ответ Oleandra
Лучше быть ди джеем, чем такие перлы выдавать.
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