«Динамо» не продало Захаряна «Страсбуру» за 11+2 млн евро. Агент Холанда хотела себе 20% при перепродаже хавбека (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Страсбур агенты Арсен Захарян Рафаэла Пимента Футбол

«Динамо» отклонило предложение «Страсбура» по Арсену Захаряну.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, французский клуб попытался приобрести полузащитника за 11 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов, в то время как российская команда рассчитывает на 15 млн.

Однако основной причиной срыва сделки называется участие агента Эрлинга Холанда. Рафаэла Пимента хотела, чтобы 20% от суммы перепродажи Захаряна были направлены ей, а не «Динамо», что не устроило москвичей, рассчитывающих именно на прибыль от последующих трансферов хавбека.

Отмечается, что по игроку также есть запросы «от более интересных клубов».

Трансфер Захаряна в «Лацио» из «Динамо» сорвался. Об этом сообщил спортдиректор римлян

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79 комментариев

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Не устроила посредница, значит через год его бесплатно уведёт одна эскортница.
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Те кто ругает Динамо, а в чем оно виновато? Обозначило конкретный ценник (15 млн) и хочет процент от перепродажи, что не так?? Они должны бесплатно отпустить свой главный актив?? или отдать каким то непонятным посредникам условные 10 млн (верим в талант) от следующий перепродажи?
Все эти комменты,про то что, опять не отпустили пацана в европу, это бред, это не дворовый футбол,как бы вам не хотелось думать
+73
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+65
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>Отмечается, что по игроку также есть запросы «от более интересных клубов».

Зенит?
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Ответ flash166
Те кто ругает Динамо, а в чем оно виновато? Обозначило конкретный ценник (15 млн) и хочет процент от перепродажи, что не так?? Они должны бесплатно отпустить свой главный актив?? или отдать каким то непонятным посредникам условные 10 млн (верим в талант) от следующий перепродажи? Все эти комменты,про то что, опять не отпустили пацана в европу, это бред, это не дворовый футбол,как бы вам не хотелось думать
У него год контракта остался,какие 15?Через полгода сможет вести переговоры с кем угодно и летом уйдет бесплатно.
+27
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Ответ Дмитрий9779
У него год контракта остался,какие 15?Через полгода сможет вести переговоры с кем угодно и летом уйдет бесплатно.
продлят на 5 лет, был бы не год по контракту просили бы 25. У Кейна год по контракту просят 100+, Маунта взяли за 60, будто бы это что то решает. А тут игрок явно на перспективу
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Ответ Dan Kennedy
Думаешь Зарема бросит Федуна и уйдет к Арсену? :)
Арсен уйдёт по пути Зобнина, Ташаева и прочих Комбаровых.
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Аппетит у агента конский.
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Свободу Захаряну и всем финанс заключенным!
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Ну как бы 20% от перепродажи агенту это наглость высшего порядка
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Ответ ta-tosha
Ау, а сам Страсбург вообще в курсе? Они 11 отродясь не платили за игрока
этим летом платили, доброе утро
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Ничего страшного. Зимой подпишет когда с другим клубом
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Ответ Machine Head
Аппетит у агента конский.
Дело Райолы живет
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Ответ леннорыч-абрамович
Не устроила посредница, значит через год его бесплатно уведёт одна эскортница.
Думаешь Зарема бросит Федуна и уйдет к Арсену? :)
+9
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Ответ Shikari
с таким подходом ни этой зимой, ни какой-либо другой ничего он с европейским клубом не подпишет.
Ну и замечательно.
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Ответ Russ Ivan
У ВТБ полно денег, Костин насыпет от души, неужели нельзя было парня отпустить, откровенно сникшего...?
Настолько сник, что сделал два голевых действия в двух первых матчах ЧР.
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Ответ flash166
Те кто ругает Динамо, а в чем оно виновато? Обозначило конкретный ценник (15 млн) и хочет процент от перепродажи, что не так?? Они должны бесплатно отпустить свой главный актив?? или отдать каким то непонятным посредникам условные 10 млн (верим в талант) от следующий перепродажи? Все эти комменты,про то что, опять не отпустили пацана в европу, это бред, это не дворовый футбол,как бы вам не хотелось думать
Главный актив надо было давно продлить, тогда и о цене проще было бы общаться
+3
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20% от перепродажи агенту - жесть, Латинская Америка стайл
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нормально так, за посреднические услуги 20%.....а еще говорят Динамо ценник завышает..
Арсену не надо в эту помойку, будет там один жопу рвать с никакими партнерами и показать нечего сам не покажет для перехода в куда более сильный клуб..
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Офигевшая агенша ?
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а Заха по пьяни подписал соглашение с Рафаэлой?
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Ответ Злодей Спб
Так и будут молодого завтраками кормить, пока не психанёт и не уйдёт СА по стопам Кузяева играть за еду :) Ситуация loss-loss намечается. И клуб без денег, и футболист потом пожалеет, что погорячился.
Привет , ты хотел сказать , как Иван Соловьев за тарелку плова в Навбахор . Нет , тут другой калибр . Уйдёт так или иначе . В следующем сезоне у Арсена контракт заканчивается с Динамо . Продадут 100%. Значит есть еще варианты.
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Очередная лапша.... Он никому не нужен, обычный средний игрок....
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Откуда такое условие, если ФИФА урезал процентное вознаграждение агентам.
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Ответ Ivan Balashov
>Отмечается, что по игроку также есть запросы «от более интересных клубов». Зенит?
про интерес Зенита уже все забыли, сейчас главные интересующие Спартак и ЦСКА..
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Уйдёт через год бесплатно
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