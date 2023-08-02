«Динамо» не продало Захаряна «Страсбуру» за 11+2 млн евро. Агент Холанда хотела себе 20% при перепродаже хавбека (Иван Карпов)
«Динамо» отклонило предложение «Страсбура» по Арсену Захаряну.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, французский клуб попытался приобрести полузащитника за 11 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов, в то время как российская команда рассчитывает на 15 млн.
Однако основной причиной срыва сделки называется участие агента Эрлинга Холанда. Рафаэла Пимента хотела, чтобы 20% от суммы перепродажи Захаряна были направлены ей, а не «Динамо», что не устроило москвичей, рассчитывающих именно на прибыль от последующих трансферов хавбека.
Отмечается, что по игроку также есть запросы «от более интересных клубов».
Трансфер Захаряна в «Лацио» из «Динамо» сорвался. Об этом сообщил спортдиректор римлян
Все эти комменты,про то что, опять не отпустили пацана в европу, это бред, это не дворовый футбол,как бы вам не хотелось думать
Зенит?
Арсену не надо в эту помойку, будет там один жопу рвать с никакими партнерами и показать нечего сам не покажет для перехода в куда более сильный клуб..