«Динамо» не продало Захаряна «Страсбуру» за 11+2 млн евро. Агент Холанда хотела себе 20% при перепродаже хавбека (Иван Карпов)

«Динамо» отклонило предложение «Страсбура» по Арсену Захаряну.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, французский клуб попытался приобрести полузащитника за 11 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов, в то время как российская команда рассчитывает на 15 млн.

Однако основной причиной срыва сделки называется участие агента Эрлинга Холанда. хотела, чтобы 20% от суммы перепродажи Захаряна были направлены ей, а не «Динамо», что не устроило москвичей, рассчитывающих именно на прибыль от последующих трансферов хавбека.

Отмечается, что по игроку также есть запросы «от более интересных клубов».

Трансфер Захаряна в «Лацио» из «Динамо» сорвался. Об этом сообщил спортдиректор римлян