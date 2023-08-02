«Зенит» заявил Вендела в Мир РПЛ после срыва трансфера хавбека во «Фламенго»

Вендел получил право выступать в Мир РПЛ в сезоне-2023/24.

«Зенит» внес полузащитника в заявку на чемпионат.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере бразильца вел «Фламенго», но заключить сделку в итоге не удалось. При этом агент футболиста заявил о наличии «вариантов в Европе».

играет за « » с сезона-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.