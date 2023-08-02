«Зенит» заявил Вендела в Мир РПЛ после срыва трансфера хавбека во «Фламенго»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Вендел Футбол

Вендел получил право выступать в Мир РПЛ в сезоне-2023/24.

«Зенит» внес полузащитника в заявку на чемпионат.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере бразильца вел «Фламенго», но заключить сделку в итоге не удалось. При этом агент футболиста заявил о наличии «вариантов в Европе».

Вендел играет за «Зенит» с сезона-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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Ответ Игорь Васильев
Тряпки :)
В Спартаке вообще звезда крупный наркоторговец)))
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Судя по его виду на фото, он занял два места в заявке.
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Ответ AMORR 987
Аахахахахаха, помню как писали что он уйдёт и что Зенит без Малкома и Вендела, не сможет взять чемпионство.
Ну так Малком ушёл, а Зенит ещё не взял чемпионство :)
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Аахахахахаха, помню как писали что он уйдёт и что Зенит без Малкома и Вендела, не сможет взять чемпионство.
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Плохая новость.
/для конкурентов/.
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Жду комментариев Алексея Елистратова
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Ответ NikoVinkovic
С огромной, потому, что уйти наверняка хочется, а если он сейчас забьёт на всё и будет страдать фигнёй, то за ним не то, что Наполи, а и саудовские середняки не придут.
Объясните Марине что в принципе пишется раздельно, а то ее задело мое наставление и она как маленькая закинула в чс
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Очень хорошо.

Московские конкуренты понимают значимость Вендела для Зенита, поэтому на лентах так отчаянно его "продавали" и призывали отправить в аренду. Была бы возможность, помогли бы вещи собрать и отнести в аэропорт.

Придёт Вендел в норму - будет Зенит опять всех драть в чемпионате. За мотивацию не волнуюсь. Даже если Вендел хочет, чтобы его продали - надо играть так, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.
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Ответ S. A.
Ну так Малком ушёл, а Зенит ещё не взял чемпионство :)
Так-то по фактам, не взял.

Хотя чемпион первых туров, у нас всегда другая команда, даже когда у Зенита был Малком, так что все в порядке.
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Вендел будет стараться хорошо сыграть, что-бы показать товар лицом
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Ответ Никита Румянцев
Жду комментариев Алексея Елистратова
Кто это и чем ценны его комментарии?))
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Ответ Marina_Greta
Тем Зениту лучше, хорошего игрока терять всегда печально, только вот с какой мотивацией он теперь играть будет, большой вопрос.
С огромной, потому, что уйти наверняка хочется, а если он сейчас забьёт на всё и будет страдать фигнёй, то за ним не то, что Наполи, а и саудовские середняки не придут.
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Ответ Marina_Greta
Хейтеры странные люди, наш чемпионат итак небогат на крутых игроков, а с уходом того же Вендела, их будет ещё меньше. Те же бразильцы потом могут советовать ехать к нам в РПЛ более юным игрокам.
Я сам болею за Зенит, но с огромным интересом слежу за трансферами и москвичей, и Краснодара с Рубином, и латиносов Оренбурга, и других, и очень радуюсь, если им удаётся подписать классного игрока. Каждый день волнительно открываю ленту, чтобы узнать, приедут таки Давила и Чавес в ЦСКА и Динамо или нет :)
Нам всем нужна сильная лига, Зениту нужны мощные, достойные конкуренты, а им нужен сильный Зенит - тогда их вероятный триумф будет в разы ценнее.
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Ответ TeRex
Судя по его виду на фото, он занял два места в заявке.
Судя по его фото, Джанго не освободился.
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Ответ TeRex
Судя по его виду на фото, он занял два места в заявке.
вместе с Марио пол лавки
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Ответ TeRex
Судя по его виду на фото, он занял два места в заявке.
Судя по его виду он с пляжа не вылезал )
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Ответ AMORR 987
Аахахахахаха, помню как писали что он уйдёт и что Зенит без Малкома и Вендела, не сможет взять чемпионство.
по мне, так я считаю ключевыми легами в Зените Сантоса с Барриосом, а не Малкома с Венделом
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Ответ Faust Doc
представляю как он будет сезон принать мяч
Это такие как ты мяч ПРИНАЮТ.
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Ответ S. A.
Ну так Малком ушёл, а Зенит ещё не взял чемпионство :)
Вендел не ушёл, а тут речь именно о Венделе.
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Ответ Игорь Васильев
Тряпки :)
Разумные люди. Зачем в разгар переговоров вносить игрока в заявку?
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Всё вернулось на круги своя! Как будто не уходил.
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Ну сначала надо похудеть, сказали в пресс-службе)
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Вариант подходит для обеих сторон. Клуб пополнился сильным игроком, футболист получает игровую практику. Волынить на поле он не будет, не в его интересах, иначе скамейка или Зенит-2, тогда прощай хороший трансфер, и цена упадëт. В этом случае клуб финансово проиграет, но как говорится реноме дороже денег.
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Здравый смысл возобладал!
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Жаль
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