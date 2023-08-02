«Зенит» заявил Вендела в Мир РПЛ после срыва трансфера хавбека во «Фламенго»
Вендел получил право выступать в Мир РПЛ в сезоне-2023/24.
«Зенит» внес полузащитника в заявку на чемпионат.
Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере бразильца вел «Фламенго», но заключить сделку в итоге не удалось. При этом агент футболиста заявил о наличии «вариантов в Европе».
Вендел играет за «Зенит» с сезона-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
/для конкурентов/.
Московские конкуренты понимают значимость Вендела для Зенита, поэтому на лентах так отчаянно его "продавали" и призывали отправить в аренду. Была бы возможность, помогли бы вещи собрать и отнести в аэропорт.
Придёт Вендел в норму - будет Зенит опять всех драть в чемпионате. За мотивацию не волнуюсь. Даже если Вендел хочет, чтобы его продали - надо играть так, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.
Хотя чемпион первых туров, у нас всегда другая команда, даже когда у Зенита был Малком, так что все в порядке.
Нам всем нужна сильная лига, Зениту нужны мощные, достойные конкуренты, а им нужен сильный Зенит - тогда их вероятный триумф будет в разы ценнее.