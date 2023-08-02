Терри подписал 7-летний контракт с «Анахаймом» с зарплатой 7 млн долларов в год. Форвард набрал 176 очков в 274 матчах НХЛ

Теги Анахайм НХЛ Трой Терри Хоккей

Трой Терри подписал долгосрочный контракт с «Анахаймом» на 49 миллионов долларов.

25-летний форвард договорился с клубом о соглашении на семь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов в год.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, к которому обращался хоккеист.

В арбитраже игрок просил зарплату 8 миллионов долларов в год, «Дакс» предлагали 4,5 миллиона долларов в год.

Трой Терри набрал 61 (23+38) балл за результативность при полезности «минус 8» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Всего в лиге нападающий отметился 176 (75+101) очками в 274 играх.

16 комментариев

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Неплохо после Спартака поднялся. Легенда.
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воспитанник спартака)) удачи джон!
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Ты ли это, Джон ??!!
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Адекватный и долгосрочный контракт
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хороший контракт для всех сторон! думаю через пару-тройку лет Анахайм снова будет одним из лидеров запада
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Тот случай, когда выиграли обе стороны !
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🔥👍
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Адекватно, даже очень
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Мог и побольше выпросить
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Ответ Дмитрий Кутузов
Адекватно, даже очень
да куда ж адекватный? совсем недавно 7 в год получали толпы из топов. а сейчас игрок который ну неплох, ну до очка за игру ему далеко. потом из-за таких контрактов арбитражи и агенты и другим такие же бабки требуют. а потолок растёт очень медленно
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Ответ Bansly
Петросян номер 2?
Если только номер 1 это ты )
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