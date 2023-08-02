Терри подписал 7-летний контракт с «Анахаймом» с зарплатой 7 млн долларов в год. Форвард набрал 176 очков в 274 матчах НХЛ
Трой Терри подписал долгосрочный контракт с «Анахаймом» на 49 миллионов долларов.
25-летний форвард договорился с клубом о соглашении на семь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов в год.
Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, к которому обращался хоккеист.
В арбитраже игрок просил зарплату 8 миллионов долларов в год, «Дакс» предлагали 4,5 миллиона долларов в год.
Трой Терри набрал 61 (23+38) балл за результативность при полезности «минус 8» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Всего в лиге нападающий отметился 176 (75+101) очками в 274 играх.
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