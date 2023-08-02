Александр Медведев: «Зенит» футбольный не случайно 5 раз подряд выигрывал РПЛ, а баскетбольный – сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в СКА»
Александр Медведев высказался касательно изменения названия клуба СКА.
В апреле гендиректор и председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев возглавил наблюдательный совет гандбольного «Зенита», в июле он стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольном «Зените».
«Несмотря на специфику отдельных видов спорта, в административном, коммерческом, финансовом управлении есть много общего.
Стройка взаимоотношений с тренерским штабом – это важная черта. Не случайно футбольный «Зенит» пять раз подряд выигрывал [Мир] РПЛ, а баскетбольный «Зенит» сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в хоккее и гандболе.
Что касается названия СКА, его не будут менять, если сами не захотят», – сказал Медведев.
Который вы в полном составе перекупили и просто поменяли название и прописку.
И как в СКА и Зенит скупаете вообще всех, кто проявил себя в соответствующих лигах.
И все это - за наши деньги.
Крушители блт.
Хотя глядя на ФК Зенит и всю РПЛ в принципе - кому какое дело до людей вообще?)
Нычки, движухи мутные, по вечерам и утром