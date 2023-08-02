Александр Медведев: «Зенит» футбольный не случайно 5 раз подряд выигрывал РПЛ, а баскетбольный – сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в СКА»

Александр Медведев высказался касательно изменения названия клуба СКА.

В апреле гендиректор и председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев возглавил наблюдательный совет гандбольного «Зенита», в июле он стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольном «Зените».

«Несмотря на специфику отдельных видов спорта, в административном, коммерческом, финансовом управлении есть много общего.

Стройка взаимоотношений с тренерским штабом – это важная черта. Не случайно футбольный « » пять раз подряд выигрывал [Мир] , а баскетбольный «Зенит» сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в хоккее и гандболе.

Что касается названия СКА, его не будут менять, если сами не захотят», – сказал .