Александр Медведев: «Зенит» футбольный не случайно 5 раз подряд выигрывал РПЛ, а баскетбольный – сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в СКА»

Теги Зенит СКА Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев КХЛ Единая лига ВТБ Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев высказался касательно изменения названия клуба СКА.

В апреле гендиректор и председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев возглавил наблюдательный совет гандбольного «Зенита», в июле он стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольном «Зените». 

«Несмотря на специфику отдельных видов спорта, в административном, коммерческом, финансовом управлении есть много общего.

Стройка взаимоотношений с тренерским штабом – это важная черта. Не случайно футбольный «Зенит» пять раз подряд выигрывал [Мир] РПЛ, а баскетбольный «Зенит» сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять в хоккее и гандболе.

Что касается названия СКА, его не будут менять, если сами не захотят», – сказал Медведев.

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19 комментариев

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Caniball
СКА поменяют на Зенит название?!
+19
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+18
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Иван Иванов
А вы вспомните, что Зенит баскетбольный - это не Зенит, а Триумф из Люберец.
Который вы в полном составе перекупили и просто поменяли название и прописку.
И как в СКА и Зенит скупаете вообще всех, кто проявил себя в соответствующих лигах.
И все это - за наши деньги.
Крушители блт.
+18
-4
+14
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Uriah Heep
Про баскетбол в Питере, где канул в Лету легендарный «Спартак» Кондрашина и Белова, Медведеву лучше вообще не вспоминать.
+14
-1
+13
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Alex8007
В Питере баскетбольном был Спартак всегда, а не этот новодел собранный из команды с Московской области
+6
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Дмитрий Никифоров
Название сменить это целая процедура и большие деньги, хотя для Вас это е проблема...толку то
+3
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Ivas715
Я думаю это глупый вопрос от журналиста, так как поменять название будет очень тупой идеей. У ХК СКА есть своя история, а смена названия оттолкнет очень многих болельщиков (не говоря уже про фанатку).
Хотя глядя на ФК Зенит и всю РПЛ в принципе - кому какое дело до людей вообще?)
+1
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makes
Рецепты этой кухни, морозы лютые
Нычки, движухи мутные, по вечерам и утром
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Fomin525
пока Ротенберг главный тренер-результата не будет
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Гусеконь
применили ж. Только куча бабла почему-то не срабатывает в хоккее
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MakeBelieve
Лучше бы в город деньги вкладывали, ей богу
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Пас на пустые для Роналду
Очень талантливый человек - и футбол развивает, теперь ещё гандболом и хоккеем решил заняться. Прям будущий министр спорта.
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mars
С таким поваром, как талантливый всего добившийся сам Йозе Марино, никакие рецепты не помогут
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Анатолий Magicbrain
Традиции- это скупать все что только можно и нельзя за газовые деньги? Тогда они у вас и правда крепки!)
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Медведев,годный рецепт от которого все будут рады .Перестаньте вливать деньги в клубы по типу ска ,зенита и других
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Рокко Сиффредди
можно поменять название со СКА на ЦСКА и каждый год праздновать столичные чемпионства как свои)
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LOG MEG
Ответ Alex8007
В Питере баскетбольном был Спартак всегда, а не этот новодел собранный из команды с Московской области
Он разве говорил, что всегда был баскетбольный Зенит? Про расформированный из-за постоянных проблем с финансированием Спартак он не сказал ни слова
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