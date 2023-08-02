Невеш о Саудовской Аравии: «Мы пришли не только из-за денег. Лига станет одной из сильнейших в мире в ближайшие два года»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рубен Невеш Футбол

Рубен Невеш заявил, что звезды едут в Саудовскую Аравию не только из корыстных побуждений.

«Мы пришли не только из-за денег. Мы пришли в сильную лигу, которая стремится войти в число лучших в мире. Конкуренция и сила – это не уникальные черты какой-то одной лиги. То, что о чемпионате Саудовской Аравии плохо отзываются, говорит о страхе лишиться места в центре внимания.

Саудовская лига очень сильна и станет одной из сильнейших в мире. Если не в этом году, то в ближайшие два», – сказал полузащитник «Аль-Хилаля».

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40 комментариев

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ясно что не из-за денег. из-за больших денег
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"Да, серьёзно. А ты не верил, нет?"
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Из этой же серии:)

https://www.sports.ru/football/151433824.html
+15
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Лига не может считаться "сильной" без прямой конкуренции с лигами другими. "Сила" лиги и показывается в матчах её команд с внешними командами. Либо как пример Аргентины и Бразилии - приезжающие оттуда в Европу игроки пачками вырастают в мировых топов и мы можем судить о том что в этих лигах поколениями вырастают чемпионы мира.
А здесь то что? накупили по 2-3 звезды (в основном на закате карьеры) в несколько команд и чемпионат сразу стал "сильным"? )
Ну, понятно, что там в контрактах пиар прописан мама дорогая к чм-2030, но всё равно смешно )
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Ответ belikovda.90
Теперь топ 5: 1) АПЛ 2) МЛС 3) Лига Бедуинов 4) Ла ЛИга 5) Бундес Лига
ФНЛ всегда будет топ 1!
+6
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Ответ noti22
Эксперты со спортса не согласны с тобой
Зато додики как ты согласны.
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Так я не понял, разве у них нет жёсткого лимита на легионеров?
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С детства мечтал развивать футбол в пустыне
+2
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Лига будет на втором месте по силе, после китайской, добавил Невеш
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Это заявление Рубена Невеша подчеркивает, что звезды футбола видят потенциал и конкурентоспособность Саудовской лиги. Это интересное развитие, так как подобные перемены могут способствовать росту футбола в стране и привлечению талантов со всего мира. Возможность участия в сильной лиге и стремление стать лучшей в мире – это похвальные амбиции, которые могут усилить интерес к футболу в Саудовской Аравии и за ее пределами. Оставим время показать, как лига будет развиваться и достигать своих целей.
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Если ты не из-за денег перешёл, почему тогда не перешёл за меньшее чем предыдущий клуб, если это ради лиги.
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На одних сбитых лётчиках?
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Ответ Best game on Earth
Так я не понял, разве у них нет жёсткого лимита на легионеров?
С появлением саудовской заявки на Чемпионат Мира лига вновь решила увеличить лимит - на этот раз с 7 до 8 игроков.
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Ответ Vladimka
Даааа.. а еще Саудовская Аравия - топовая сборная.
да, обыграли будущих чемпионов мира.
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Ответ хавбек+
НБА, НХЛ? саудиты отказались от проведения ЧМ
Может быть потому что это другие виды спорта которые бешено популярны в США уже больше ста лет и под них создана вся внутренняя инфраструктура и они сами по себе являются такими "суперлигами" куда хотят попасть все спортсмены мира? В остальных странах баскетбол и хоккей на вторых и третьих ролях. Смотрите чемпионат Аргентины по баскетболу? Или чемпионат Франции по хоккею?
Нет? Вот и ответ. Футбол в сотни раз распространённее и популярнее и модель с одной закрытой лигой в отдельно взятой стране работать в нём НЕ МОЖЕТ. Вот вы же про футбольную МЛС не сказали ничего? Вот именно поэтому, на фоне всепланетного футбола она всем до фонаря, хотя в том же США где ваши НБА и НХЛ.
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Ответ rigobersong
Из этой же серии:) https://www.sports.ru/football/151433824.html
Ого ты нарыл
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Ответ Sergi Barjuan
Где написано "не из-за денег"? Я вижу "не только из-за денег" что означает ради денег....
На первом месте - это деньги, ну, а дальше Невеш может чего угодно говорить.
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Ответ belikovda.90
Теперь топ 5: 1) АПЛ 2) МЛС 3) Лига Бедуинов 4) Ла ЛИга 5) Бундес Лига
Только какое отношение к этому списку имеет MLS, разве они на что-то претендуют?
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Ответ psycho
ясно что не из-за денег. из-за больших денег
Ты всё точно сказал.
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"Мы пришли сюда не из-за денег, а за деньгами"
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Пальцы скрестил за спиной 100%
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Ближайшие пять лет им ничего не светит, а могут и вообще эту лавочку ещё раньше прикрыть.
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Ага
+2
-2
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