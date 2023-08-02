Невеш о Саудовской Аравии: «Мы пришли не только из-за денег. Лига станет одной из сильнейших в мире в ближайшие два года»
Рубен Невеш заявил, что звезды едут в Саудовскую Аравию не только из корыстных побуждений.
«Мы пришли не только из-за денег. Мы пришли в сильную лигу, которая стремится войти в число лучших в мире. Конкуренция и сила – это не уникальные черты какой-то одной лиги. То, что о чемпионате Саудовской Аравии плохо отзываются, говорит о страхе лишиться места в центре внимания.
Саудовская лига очень сильна и станет одной из сильнейших в мире. Если не в этом году, то в ближайшие два», – сказал полузащитник «Аль-Хилаля».
Невеш об «Аль-Хилале»: «Хотел обеспечить лучшую жизнь семье. Жена и трое детей – мой главный трофей»
https://www.sports.ru/football/151433824.html
А здесь то что? накупили по 2-3 звезды (в основном на закате карьеры) в несколько команд и чемпионат сразу стал "сильным"? )
Ну, понятно, что там в контрактах пиар прописан мама дорогая к чм-2030, но всё равно смешно )
Нет? Вот и ответ. Футбол в сотни раз распространённее и популярнее и модель с одной закрытой лигой в отдельно взятой стране работать в нём НЕ МОЖЕТ. Вот вы же про футбольную МЛС не сказали ничего? Вот именно поэтому, на фоне всепланетного футбола она всем до фонаря, хотя в том же США где ваши НБА и НХЛ.