Невеш о Саудовской Аравии: «Мы пришли не только из-за денег. Лига станет одной из сильнейших в мире в ближайшие два года»

Рубен Невеш заявил, что звезды едут в Саудовскую Аравию не только из корыстных побуждений.

«Мы пришли не только из-за денег. Мы пришли в сильную лигу, которая стремится войти в число лучших в мире. Конкуренция и сила – это не уникальные черты какой-то одной лиги. То, что о чемпионате Саудовской Аравии плохо отзываются, говорит о страхе лишиться места в центре внимания.

Саудовская лига очень сильна и станет одной из сильнейших в мире. Если не в этом году, то в ближайшие два», – сказал полузащитник «Аль-Хилаля».

Невеш об «Аль-Хилале»: «Хотел обеспечить лучшую жизнь семье. Жена и трое детей – мой главный трофей»